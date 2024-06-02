Е Евгений Прогулка по Гродно в мини-группе Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!

Я Яна Прогулка по Гродно в мини-группе Очень интересная экскурсия

И Иван Прогулка по Гродно в мини-группе Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа

Д Дарья Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊

Ю Юрий Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо

А Алевтина Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.

М Маргарита Путешествие по живописным окрестностям Гродно читать дальше интересными людьми, - всё это оставило незабываемые впечатления от поездки! В этом маршруте чувствуются любовь и нежность к своей земле и людям, живущим на ней! Это так глубоко трогает! Это заставляет посмотреть на Беларусь другими глазами! Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и

С Саня Путешествие по живописным окрестностям Гродно Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.