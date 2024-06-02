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10%
Мини-группа
3 часа
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
«Полюбуетесь древнейшей церковью Беларуси, построенной в 12 веке»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
18501 665₽ за человека
Групповая
2 часа
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
«Красивейший кафедральный Покровский собор, построенный в псевдорусском стиле, в котором находятся редкие иконы»
Завтра в 15:00
14 июня в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
«Вы подниметесь на колокольню храма и полюбуетесь удивительным по красоте пейзажем»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Индивидуальная экскурсия по храмам Гродно: от еврейского квартала до протестантской церкви. Узнайте историю города через его святыни
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
«В свое время в Гродно имели храмы многие католические монашеские ордена – Иезуиты, Францисканцы, Бригитки, монахи Бернардинского ордена, Доминиканцы»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 09:00
21 июля в 09:00
150Br за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 июня 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!
- ЯЯна2 июня 2024Очень интересная экскурсия
- ИИван31 мая 2024Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
- ДДарья20 мая 2024Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
- ЮЮрий8 мая 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
- ААлевтина6 мая 2024Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.
- ММаргарита2 мая 2024Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и
- ССаня31 января 2024Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.
- ММихаил31 августа 2023Наталья - настоящий знаток Гродно, истории города, его людей, архитектуры, обычаев, знаковых мест, кухни, т. е. всего, что делает место особенным. Вернемся обязательно и - вместе с Натальей - продолжим изучение жемчужин Беларуси!
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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