Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Вы любите активный образ жизни и длительные пешеходные прогулки для Вас в радость? Что ж, тогда удобная обувь и хорошее настроение будут вам в помощь на нашей пешеходной экскурсии формата XL!

На экскурсии мы с Вами постараемся убедиться в правдивости выражения «Гродно — самый европейский из белорусских городов». Гуляя пешком по Гродно, у нас с вами будет чудесная возможность посмотреть не только знаковые достопримечательности, но и заглянуть в такие места, куда обычно нога туриста не ступает.

О достопримечательностях по маршруту

Что же мы увидим во время экскурсии?

Из обязательного и наиболее знаменитого: замки, синагога, каланча, Советская площадь, бывший иезуитский костёл, Борисоглебская церковь XII века, улица Советская, улица Элизы Ожешко, застройка Городницы.

Из любопытного и реже посещаемого: набережная Немана, лестница Любви, Коложский парк с музеем скульптур, арт-двор, где на стенах показан Гродно в разные эпохи, места, связанные с гродненским кинематографом (помните детскую коляску из «Белые Росы»? Мы побываем там, где снимался этот эпизод фильма), единственный в Беларуси действующий лютеранский храм, ну и напоследок, на удачу потрем лапку настоящей лягушки-путешественницы.

Ну и конечно же, за стеной каждого здания, парка, скульптуры стоит история, стоят люди, творившие эту историю. Поэтому после экскурсии город Гродно у вас будет ассоциироваться с такими личностями как Витовт Великий, Стефан Баторий, Станислав Август Понятовский, Леон Бакст, Людвиг Заменгоф, Бона Сфорца, св. Губерт, братья Врублевские, Антоний Тызенгауз, Ж. Эммануил Жилибер.