Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы любите активный образ жизни и длительные пешеходные прогулки для Вас в радость? Что ж, тогда удобная обувь и хорошее настроение будут вам в помощь на нашей пешеходной экскурсии формата XL! 4.5 8 отзывов

Мария Ваш гид в Гродно Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 220 Br за экскурсию Цена за 1-40 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.5 8 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии На экскурсии мы с Вами постараемся убедиться в правдивости выражения «Гродно — самый европейский из белорусских городов». Гуляя пешком по Гродно, у нас с вами будет чудесная возможность посмотреть не только знаковые достопримечательности, но и заглянуть в такие места, куда обычно нога туриста не ступает.

Ежедневно с 8:00 до 21:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Замки

Синагога

Каланча

Советская площадь

Бывший иезуитский костёл Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты в музеи Место начала и завершения? Ул. Большая Троицкая, д. 59А Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 8:00 до 21:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.