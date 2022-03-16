Лабиринты дорог старого Гродно

Вы любите активный образ жизни и длительные пешеходные прогулки для Вас в радость

Индивидуальная
Вы любите активный образ жизни и длительные пешеходные прогулки для Вас в радость? Что ж, тогда удобная обувь и хорошее настроение будут вам в помощь на нашей пешеходной экскурсии формата XL!
Лабиринты дорог старого Гродно
Лабиринты дорог старого Гродно
Лабиринты дорог старого Гродно
Лабиринты дорог старого Гродно
Лабиринты дорог старого Гродно
Лабиринты дорог старого Гродно

Что вы можете увидеть 🤩

  • Замки
  • Синагога
  • Каланча
  • Советская площадь
  • Бывший иезуитский костёл
  • Борисоглебская церковь XII века
  • Улица Советская
  • Улица Элизы Ожешко
  • Застройка Городницы
  • Набережная Немана
  • Лестница Любви
  • Коложский парк с музеем скульптур
  • Арт-двор
  • Единственный в Беларуси действующий лютеранский храм
  • Памятник лягушке-путешественнице
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Вы любите активный образ жизни и длительные пешеходные прогулки для Вас в радость? Что ж, тогда удобная обувь и хорошее настроение будут вам в помощь на нашей пешеходной экскурсии формата XL!
На экскурсии мы с Вами постараемся убедиться в правдивости выражения «Гродно — самый европейский из белорусских городов». Гуляя пешком по Гродно, у нас с вами будет чудесная возможность посмотреть не только знаковые достопримечательности, но и заглянуть в такие места, куда обычно нога туриста не ступает.
О достопримечательностях по маршруту

Что же мы увидим во время экскурсии?

Из обязательного и наиболее знаменитого: замки, синагога, каланча, Советская площадь, бывший иезуитский костёл, Борисоглебская церковь XII века, улица Советская, улица Элизы Ожешко, застройка Городницы.
Из любопытного и реже посещаемого: набережная Немана, лестница Любви, Коложский парк с музеем скульптур, арт-двор, где на стенах показан Гродно в разные эпохи, места, связанные с гродненским кинематографом (помните детскую коляску из «Белые Росы»? Мы побываем там, где снимался этот эпизод фильма), единственный в Беларуси действующий лютеранский храм, ну и напоследок, на удачу потрем лапку настоящей лягушки-путешественницы.
Ну и конечно же, за стеной каждого здания, парка, скульптуры стоит история, стоят люди, творившие эту историю. Поэтому после экскурсии город Гродно у вас будет ассоциироваться с такими личностями как Витовт Великий, Стефан Баторий, Станислав Август Понятовский, Леон Бакст, Людвиг Заменгоф, Бона Сфорца, св. Губерт, братья Врублевские, Антоний Тызенгауз, Ж. Эммануил Жилибер.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
Завершение: Улица 1 Мая, Гродно
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8:00 до 21:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:00 до 21:00

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