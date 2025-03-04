Что вы можете увидеть 🤩

Вы любите активный образ жизни и длительные пешеходные прогулки для Вас в радость? Что ж, тогда удобная обувь и хорошее настроение будут вам в помощь на нашей пешеходной экскурсии формата XL!
Описание экскурсииНа экскурсии мы с Вами постараемся убедиться в правдивости выражения «Гродно — самый европейский из белорусских городов». Гуляя пешком по Гродно, у нас с вами будет чудесная возможность посмотреть не только знаковые достопримечательности, но и заглянуть в такие места, куда обычно нога туриста не ступает.
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замки
- Синагога
- Каланча
- Советская площадь
- Бывший иезуитский костёл
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилась экскурсия по Гродно! Наш гид Мария просто великолепно рассказала про свой город. Почти три часа прошли незаметно, но так хочется вернуться еще туда. Маршрут классный! Увидите и основные
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М
Только положительные эмоции. Мария отличный экскурсовод. Идеальный маршрут, отменный рассказ. Приятно, когда человек умеет создать непринужденную, дружескую атмосферу для гостей города. Если вам нужна экскурсия, не перегруженная датами основания, гибели, поминания, и фактами из Википедии, то однозначно сюда.
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Ю
Прекрасная экскурсия! Мария рассказала нам о Гродно с большой любовью, тонким юмором, уважением к истории и личностям.
Мы очарованы городом и Марией!
Мы очарованы городом и Марией!
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В
Отлично прогулялись с Марией по старому Гродно. Очень доходчиво объяснила все события. Рекомендуем.
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Л
Мария прекрасный экскурсовод. Договорились о встрече, все без задержек. Было интересно.
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Л
Мария прекрасный экскурсовод. Договорились о встрече, все без задержек. Было интересно.
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