Отправимся на встречу с наследием Великого княжества Литовского. Вы увидите главного хранителя границ — замок Гедимина. Посетите храмы, менявшие конфессии и терявшие религиозный статус. Фрески, лепнину, скульптуры в них дополняют любопытные штрихи: окно-роза, вертеп, бойницы и даже кошачьи следы. А также познакомитесь с делом броваров, которые варят пиво уже полтора века.

Обратите внимание: данная программа — трансфер, она не предполагает экскурсионного обслуживания. В дороге мы предоставляем аудио- и видеогид, чтобы вы познакомились с историей мест, которые предстоит посетить.

Лидский замок (1,5–2 часа)

Построен литовским князем Гедимином для защиты от крестоносцев и татар. В башнях работают музейные экспозиции.

Музей лидского бровара (1,5–2 часа)

Интерактивный музей пивоваренного завода. Здесь знакомят с лидским пивоварением и производственным процессом. Дегустация включает 4 сорта пенного.

Старый центр Лиды (1–1,5 часа)

Костёл Воздвижения Святого Креста в стиле виленского барокко. На сводах и стенах — фрески, орнаментальная лепка, статуи. Главная святыня — образ Богоматери Розария

Свято-Михайловский собор. Изначально — католический храм при монастыре пиаристов, в советское время — планетарий

Скульптура «Командировочный». Говорят, если наступить ему на ногу, станешь богаче

Памятник Франциску Скорине и бульвар князя Гедимина с арт-скамейками

Костёл Святых Петра и Павла в деревне Старые Василишки (40–60 минут)

Неоготическая базилика из красного кирпича. Снаружи — стрельчатые шпили и окно-роза, внутри — фигуры апостолов, подземный вертеп, плиты с именами жертвователей.

Церковь Рождества Богородицы в деревне Мурованка (30–50 минут)

Одна из двух церквей-крепостей, сохранившихся в Беларуси. Толщина стен — до 2 метров, окна-бойницы приспособлены для обороны. На кирпичах видны средневековые отпечатки кошачьих лап.

Организационные детали

Поедем на новом Volkswagen, Seat или BMW 5 G30 бизнес-класса. По запросу установим детское кресло

Для компании из 5–7 человек — трансфер на минивэне, подробности уточняйте в переписке

Дополнительно по желанию приобретаются экскурсионное сопровождение, входные билеты, питание (можно взять перекус и воду с собой)

В дороге предоставим аудио- и видеогид

С вами буду я или другой водитель из нашей команды

