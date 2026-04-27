Лидский замок, костёл в Старых Василишках, церковь-крепость в Мурованке и Лидский бровар

Лида, окрестности и пивоваренные традиции - трансфер из Гродно без гида
Отправимся на встречу с наследием Великого княжества Литовского. Вы увидите главного хранителя границ — замок Гедимина. Посетите храмы, менявшие конфессии и терявшие религиозный статус.

Фрески, лепнину, скульптуры в них дополняют любопытные штрихи: окно-роза, вертеп, бойницы и даже кошачьи следы. А также познакомитесь с делом броваров, которые варят пиво уже полтора века.
1 отзыв
Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа — трансфер, она не предполагает экскурсионного обслуживания. В дороге мы предоставляем аудио- и видеогид, чтобы вы познакомились с историей мест, которые предстоит посетить.

Лидский замок (1,5–2 часа)

Построен литовским князем Гедимином для защиты от крестоносцев и татар. В башнях работают музейные экспозиции.

Музей лидского бровара (1,5–2 часа)

По желанию, бронирование заранее
Интерактивный музей пивоваренного завода. Здесь знакомят с лидским пивоварением и производственным процессом. Дегустация включает 4 сорта пенного.

Старый центр Лиды (1–1,5 часа)

  • Костёл Воздвижения Святого Креста в стиле виленского барокко. На сводах и стенах — фрески, орнаментальная лепка, статуи. Главная святыня — образ Богоматери Розария
  • Свято-Михайловский собор. Изначально — католический храм при монастыре пиаристов, в советское время — планетарий
  • Скульптура «Командировочный». Говорят, если наступить ему на ногу, станешь богаче
  • Памятник Франциску Скорине и бульвар князя Гедимина с арт-скамейками

Костёл Святых Петра и Павла в деревне Старые Василишки (40–60 минут)

Неоготическая базилика из красного кирпича. Снаружи — стрельчатые шпили и окно-роза, внутри — фигуры апостолов, подземный вертеп, плиты с именами жертвователей.

Церковь Рождества Богородицы в деревне Мурованка (30–50 минут)

Одна из двух церквей-крепостей, сохранившихся в Беларуси. Толщина стен — до 2 метров, окна-бойницы приспособлены для обороны. На кирпичах видны средневековые отпечатки кошачьих лап.

Организационные детали

  • Поедем на новом Volkswagen, Seat или BMW 5 G30 бизнес-класса. По запросу установим детское кресло
  • Для компании из 5–7 человек — трансфер на минивэне, подробности уточняйте в переписке
  • Остаток суммы оплачивается на месте в белорусских рублях по актуальному курсу НБ РБ
  • Дополнительно по желанию приобретаются экскурсионное сопровождение, входные билеты, питание (можно взять перекус и воду с собой)
  • В дороге предоставим аудио- и видеогид
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в Лидский замок — 15 бел. руб.
  • Экскурсия с дегустацией в пивном музее (строго 18+) — 30 бел. руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 42 туристов
Я родом из прекрасного города Гродно. За рулём с 2012 года, и для меня безопасность и комфорт пассажира — на первом месте. Именно поэтому езжу аккуратно, строго соблюдаю ПДД и не отвлекаюсь на разговоры во время движения. Всегда вежлив и точен. Эти принципы полностью совпадают с миссией нашей команды: мы делаем каждую поездку максимально удобной и, что главное, безопасной.

Артем пунктуальный, аккуратный водитель, все рекомендованные им локации были действительно заслуживающими внимания. Замок в Лиде хоть и не такой распиаренный как Мирский и Несвижский, но в плане организации экспозиции не
сильно им проигрывает, можно отметить отлично организованные фотозоны в залах замка. Особо хотелось бы отметить церковь-крепость в Мурованках - исключительное место, однозначно рекомендую к посещению. Также стоит отметить Костел Святых Петра и Павла в Василишках - уникальная внутренняя архитектура в стиле Антонио Гауди - отсыл к Собору Святого Семейства в Барселоне. Твердые 5 баллов

