Мои заказы

Августовский канал – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Августовский канал» в Гродно, цены от 220 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
На машине
5 часов
-
30%
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
Погрузитесь в мир Гродненской пущи и откройте тайны Августовского канала. Насладитесь природой и архитектурой в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Гродно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 257 ₽14 652 ₽ за всё до 4 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
220 Br за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
На машине
7 часов
-
10%
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Начало: По договорённости
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
3150 ₽3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 августа 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Нашим гидом была Ангелина, провела для нас замечательную, неторопливую и необременительную экскурсию. Посетили все запланированные локации по пути к Августовскому
    читать дальше

    каналу (Голубой карьер, Святск, Радзивилки, дот), смогли поплавать на кораблике по каналу (билетов кассе уже не было, но Ангелина договорилась с капитаном:). Ангелина - дружелюбный, легкий гид с приятным голосом, идеальный компаньон для таких экскурсий.

  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Отличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нудная. Все четко и по делу. Посетители много красивых мест. Однозначно рекомендую!
    Отличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нуднаяОтличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нуднаяОтличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нуднаяОтличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нуднаяОтличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нуднаяОтличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нуднаяОтличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нуднаяОтличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нуднаяОтличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нуднаяОтличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нудная
  • Л
    Людмила
    5 августа 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Очень живая, интересная экскурсия. Эта,далеко неполная характеристика, прямая заслуга исполнителя. Ангелина очень любит свою работу,это обстоятельство главное,без такого отношения с
    читать дальше

    ее стороны,не возникала бы атмосфера доверия. У нас было ощущение через три минуты после знакомства, что мы знакомы давным давно. Ангелина берегите голос,он у Вас чудесный но хрупкий. Спасибо сердечное!!!!

  • И
    Ирина
    31 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Незабываемое путешествие с Ангелиной.
    Незабываемое путешествие с АнгелинойНезабываемое путешествие с АнгелинойНезабываемое путешествие с АнгелинойНезабываемое путешествие с АнгелинойНезабываемое путешествие с АнгелинойНезабываемое путешествие с АнгелинойНезабываемое путешествие с АнгелинойНезабываемое путешествие с АнгелинойНезабываемое путешествие с АнгелинойНезабываемое путешествие с Ангелиной
  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Нашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыхании. Ангелина очень много знает об истории родного города и своего края. Большое спасибо, мы увозим самые приятные и светлые впечатления о Гродно!
    Нашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыханииНашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыханииНашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыханииНашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыханииНашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыханииНашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыханииНашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыханииНашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыхании
  • А
    Алла
    29 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    У нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла по замечательным окрестностям Гродно с
    читать дальше

    посещением достопримечательностей: местные Мальдивы с водой изумрудного цвета, Гродненская крепость, Костел Вознесения Девы Марии в поселке Сопоцкин, Святский дворец Воловичей и старый парк, и прочие. Попробовали пиво местной пивоварни. И все это сопровождалось увлекательным рассказом Александры. Покатались на пароходике по Августовскому каналу с системой шлюзов, которую приводят в действие и открывают вручную крепкие мужчины. Узнали много нового и интересного. Рекомендую всем эту поездку, если получится - с Александрой.

    У нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла поУ нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла поУ нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла поУ нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла поУ нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла поУ нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла по
  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Побывали на экскурсии "По окрестностям Гродно и Августовскому каналу". Нашим гидом была Ангелина - приятная в общении девушка, которая очень
    читать дальше

    интересно рассказывает о различных объектах и локациях экскурсии, а также отвечает на различные другие вопросы, возникающие в процессе экскурсии.
    Сама экскурсия - это легкая, комфортная прогулка по окрестностям Гродно (особенно если повезет с погодой, как нам). Прокатились на кораблике по каналу, побродили босичком по воде, погуляли среди разнотравья, отдохнули и развеялись.

  • Л
    Людмила
    27 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Катание на корабле не состоялось, он стоял на ремонте. Гид сказал, наиболее вероятно на него попасть в выходные. В целом неплохая экскурсия.
  • К
    Ксения
    22 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Были на экскурсии с ребенком 9 лет. Александра подстроилась под наш темп, учла все пожелания к поездке. Было интересно, познавательно и неутомительно. Остались самые приятные впечатления;)
  • М
    Мария
    20 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Ездили на экскурсию с Ангелиной - она прекрасный рассказчик.) Посмотрели все заявленные локации, поплавали на кораблике, было душевно.)))
  • Ш
    Шарникова
    16 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Путешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждый закоулок и здание на
    читать дальше

    пути, и щедро делится знаниями, вне зависимости от того, входит ли это в программу экскурсии или просто проходим/проезжаем мимо. Ему удалось заинтересовать даже наших подростков, а это самая привередливая категория клиентов, которых очень сложно увлечь, тем более исторической информацией.
    Маршрут оптимальный: много всего посмотрели, узнали, но не успели сильно устать.
    Нам повезло попасть на пароход. Если будет такая возможность, рекомендуем не жалеть денег на доп билеты. Работа шлюзов, когда находишься внутри, воспринимается совершенно по другому.

    Путешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждыйПутешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждыйПутешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждыйПутешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждыйПутешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждыйПутешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждыйПутешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждыйПутешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждыйПутешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждый
  • С
    Светлана
    16 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Вместе с гидом Александрой я отправилась в путешествие в историю окрестностей Гродно. Увидела местные Мальдивы - эх, жаль купаться нельзя:),
    читать дальше

    отдала дань памяти защитникам родины 1-2 мировой войны, попробовала пива и загадала желание у дерева влюбленных. И конечно, прокатилась по Августовскому каналу, что в жаркий день было очень кстати. Экскурсия была замечательно организована, везде все успели, на все посмотрели, все пожелания были учтены и заложены в программу. Александра - прекрасный рассказчик, влюбленный в свое дело и в свой город. Однозначно рекомендую тем, кто хочет насладиться природой, воздухом.

  • А
    Анна
    14 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Честно говоря, многого от экскурсии не ждали, ну окрестности, возможность посмотреть несколько достопримечательностей на машине, но были очень приятно удивлены.
    Конечно,
    читать дальше

    в этом полностью заслуга Ангелины. Молодая, приветливая, доброжелательная, какая-то теплая.))) Кроме заявленных локаций получили рассказ о жизни людей, об особенностях населенных пунктов, через которые проезжали. Ангелина, мне кажется, даже все гнезда аистов в окрестностях знает.))) Везде, где мы были, она показывала нам какие-то интересные уголки, красивые виды, уникальные детали. При этом рассказ не умолкал ни на минуту, и все очень живо и интересно.
    Ну и сам выбор локаций, конечно, очень удачный. Пять мест за несколько часов не дают скучать. А водитель Ангелина очень хороший, спокойный и уверенный.
    В общем, Ангелина нас покорила.))))

  • Н
    Наталья
    12 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Очень понравилось. Повезло и с погодой, и с экскурсоводом. Экскурсию проводил Дмитрий, историк и патриот своего края. Доступно, живо, интересно. На Августовском канале можно было прокатиться на теплоходе "Гродно". Большое спасибо за впечатления!
  • С
    Светлана
    8 июля 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    7 июля брали экскурсию по окрестностям Гродно и Августовскому каналу,гидом и водителем одновременно была Юлия,интересный и эрудированный рассказчик. Экскурсией довольны,даже дождь не помешал прогулке по каналу,виды с кораблика прекрасные.
    7 июля брали экскурсию по окрестностям Гродно и Августовскому каналу,гидом и водителем одновременно была Юлия,интересный и7 июля брали экскурсию по окрестностям Гродно и Августовскому каналу,гидом и водителем одновременно была Юлия,интересный и7 июля брали экскурсию по окрестностям Гродно и Августовскому каналу,гидом и водителем одновременно была Юлия,интересный и7 июля брали экскурсию по окрестностям Гродно и Августовскому каналу,гидом и водителем одновременно была Юлия,интересный и7 июля брали экскурсию по окрестностям Гродно и Августовскому каналу,гидом и водителем одновременно была Юлия,интересный и
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Нас сопровождала прекрасная Ангелина. Пунктуальность, грамотная речь, идеальный баланс между фактической и субъективной информацией.
    Оптимальный разноплановый маршрут, интересные неожиданные локации.
    Рекомендую и
    читать дальше

    маршрут, и гида, в особенности, т. к. гид может как украсить поездку, так и испортить впечатление о месте. Здесь же всë прошло чудесно:)

  • В
    Владимир
    17 июня 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Отличная экскурсия! Великолепная Ангелина! Все рассказала, ответила на все вопросы! Все было максимально комфортно, тем более, что с нами был человек с затрудненным передвижением! Спасибо организаторам и экскурсоводу!
  • О
    Ольга
    10 июня 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Добрый день. Были на экскурсии "По окрестностям Гродно и Августовскому каналу". Гид Ангелина приятная и очень эрудированная девушка. Экскурсия интересная,
    читать дальше

    много локаций и фактов. Но один момент подпортил нам впечатления. В описании экскурсии заявлено прогулка на теплоходе по Августовскому каналу. Это было одним из условий при выборе экскурсии. Перед бронированием нам подтвердили, что прогулка состоится при хороших навигационных условиях. Но не сказали, что для индивидуальных групп эта услуга не предусмотрена, только для больших групп бронируется заранее. Было очень обидно. Это вопрос к организаторам. Экскурсия длилась 3 ч, вместо 5-и заявленных.

  • П
    Петр
    9 июня 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Экскурсия просто супер, спасибо большое Ангелине, за очень насыщенную и информативную экскурсию. Очень интересные рассказы и факты мы услышали в этой поездке. Оценка 6 из 5, рекомендую. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2025
    По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
    Очень понравилась экскурсия! Наш гид Сергей -- яркое событие дня наравне с достопримечательностями. Сергей -- художник, реставратор, глубоко знает историю
    читать дальше

    края и страны. С ним интересно, может ответить на любой вопрос, причём знает и байки, и как было на самом деле. Маршрут экскурсии спланирован интересно, с максимумом того, что можно посмотреть. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Августовский канал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
  2. Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
  3. Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
Какие места ещё посмотреть в Гродно
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
  3. Мирский замок
  4. Несвижский замок
Сколько стоит экскурсия по Гродно в сентябре 2025
Сейчас в Гродно в категории "Августовский канал" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 10 257 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2025 год по теме «Августовский канал», 56 ⭐ отзывов, цены от 220₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь