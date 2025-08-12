-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо окрестностям Гродно и Августовскому каналу
Погрузитесь в мир Гродненской пущи и откройте тайны Августовского канала. Насладитесь природой и архитектурой в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Гродно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 257 ₽
14 652 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
220 Br за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Начало: По договорённости
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 августа 2025Нашим гидом была Ангелина, провела для нас замечательную, неторопливую и необременительную экскурсию. Посетили все запланированные локации по пути к Августовскому
- ННаталья8 августа 2025Отличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нудная. Все четко и по делу. Посетители много красивых мест. Однозначно рекомендую!
- ЛЛюдмила5 августа 2025Очень живая, интересная экскурсия. Эта,далеко неполная характеристика, прямая заслуга исполнителя. Ангелина очень любит свою работу,это обстоятельство главное,без такого отношения с
- ИИрина31 июля 2025Незабываемое путешествие с Ангелиной.
- ЕЕлена29 июля 2025Нашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыхании. Ангелина очень много знает об истории родного города и своего края. Большое спасибо, мы увозим самые приятные и светлые впечатления о Гродно!
- ААлла29 июля 2025У нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла по замечательным окрестностям Гродно с
- ООльга29 июля 2025Побывали на экскурсии "По окрестностям Гродно и Августовскому каналу". Нашим гидом была Ангелина - приятная в общении девушка, которая очень
- ЛЛюдмила27 июля 2025Катание на корабле не состоялось, он стоял на ремонте. Гид сказал, наиболее вероятно на него попасть в выходные. В целом неплохая экскурсия.
- ККсения22 июля 2025Были на экскурсии с ребенком 9 лет. Александра подстроилась под наш темп, учла все пожелания к поездке. Было интересно, познавательно и неутомительно. Остались самые приятные впечатления;)
- ММария20 июля 2025Ездили на экскурсию с Ангелиной - она прекрасный рассказчик.) Посмотрели все заявленные локации, поплавали на кораблике, было душевно.)))
- ШШарникова16 июля 2025Путешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждый закоулок и здание на
- ССветлана16 июля 2025Вместе с гидом Александрой я отправилась в путешествие в историю окрестностей Гродно. Увидела местные Мальдивы - эх, жаль купаться нельзя:),
- ААнна14 июля 2025Честно говоря, многого от экскурсии не ждали, ну окрестности, возможность посмотреть несколько достопримечательностей на машине, но были очень приятно удивлены.
Конечно,
- ННаталья12 июля 2025Очень понравилось. Повезло и с погодой, и с экскурсоводом. Экскурсию проводил Дмитрий, историк и патриот своего края. Доступно, живо, интересно. На Августовском канале можно было прокатиться на теплоходе "Гродно". Большое спасибо за впечатления!
- ССветлана8 июля 20257 июля брали экскурсию по окрестностям Гродно и Августовскому каналу,гидом и водителем одновременно была Юлия,интересный и эрудированный рассказчик. Экскурсией довольны,даже дождь не помешал прогулке по каналу,виды с кораблика прекрасные.
- ЮЮлия27 июня 2025Нас сопровождала прекрасная Ангелина. Пунктуальность, грамотная речь, идеальный баланс между фактической и субъективной информацией.
Оптимальный разноплановый маршрут, интересные неожиданные локации.
Рекомендую и
- ВВладимир17 июня 2025Отличная экскурсия! Великолепная Ангелина! Все рассказала, ответила на все вопросы! Все было максимально комфортно, тем более, что с нами был человек с затрудненным передвижением! Спасибо организаторам и экскурсоводу!
- ООльга10 июня 2025Добрый день. Были на экскурсии "По окрестностям Гродно и Августовскому каналу". Гид Ангелина приятная и очень эрудированная девушка. Экскурсия интересная,
- ППетр9 июня 2025Экскурсия просто супер, спасибо большое Ангелине, за очень насыщенную и информативную экскурсию. Очень интересные рассказы и факты мы услышали в этой поездке. Оценка 6 из 5, рекомендую. Спасибо.
- ТТатьяна6 июня 2025Очень понравилась экскурсия! Наш гид Сергей -- яркое событие дня наравне с достопримечательностями. Сергей -- художник, реставратор, глубоко знает историю
