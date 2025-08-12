О Ольга По окрестностям Гродно и Августовскому каналу читать дальше каналу (Голубой карьер, Святск, Радзивилки, дот), смогли поплавать на кораблике по каналу (билетов кассе уже не было, но Ангелина договорилась с капитаном:). Ангелина - дружелюбный, легкий гид с приятным голосом, идеальный компаньон для таких экскурсий. Нашим гидом была Ангелина, провела для нас замечательную, неторопливую и необременительную экскурсию. Посетили все запланированные локации по пути к Августовскому

Н Наталья По окрестностям Гродно и Августовскому каналу Отличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нудная. Все четко и по делу. Посетители много красивых мест. Однозначно рекомендую!

Л Людмила По окрестностям Гродно и Августовскому каналу читать дальше ее стороны,не возникала бы атмосфера доверия. У нас было ощущение через три минуты после знакомства, что мы знакомы давным давно. Ангелина берегите голос,он у Вас чудесный но хрупкий. Спасибо сердечное!!!! Очень живая, интересная экскурсия. Эта,далеко неполная характеристика, прямая заслуга исполнителя. Ангелина очень любит свою работу,это обстоятельство главное,без такого отношения с

И Ирина По окрестностям Гродно и Августовскому каналу Незабываемое путешествие с Ангелиной.

Е Елена По окрестностям Гродно и Августовскому каналу Нашим гидом была Ангелина. Умная, добрая, эрудированная и просто солнечная девушка) Экскурсия прошла на одном дыхании. Ангелина очень много знает об истории родного города и своего края. Большое спасибо, мы увозим самые приятные и светлые впечатления о Гродно!

А Алла По окрестностям Гродно и Августовскому каналу читать дальше посещением достопримечательностей: местные Мальдивы с водой изумрудного цвета, Гродненская крепость, Костел Вознесения Девы Марии в поселке Сопоцкин, Святский дворец Воловичей и старый парк, и прочие. Попробовали пиво местной пивоварни. И все это сопровождалось увлекательным рассказом Александры. Покатались на пароходике по Августовскому каналу с системой шлюзов, которую приводят в действие и открывают вручную крепкие мужчины. Узнали много нового и интересного. Рекомендую всем эту поездку, если получится - с Александрой. У нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла по замечательным окрестностям Гродно с

О Ольга По окрестностям Гродно и Августовскому каналу читать дальше интересно рассказывает о различных объектах и локациях экскурсии, а также отвечает на различные другие вопросы, возникающие в процессе экскурсии.

Сама экскурсия - это легкая, комфортная прогулка по окрестностям Гродно (особенно если повезет с погодой, как нам). Прокатились на кораблике по каналу, побродили босичком по воде, погуляли среди разнотравья, отдохнули и развеялись. Побывали на экскурсии "По окрестностям Гродно и Августовскому каналу". Нашим гидом была Ангелина - приятная в общении девушка, которая очень

Л Людмила По окрестностям Гродно и Августовскому каналу Катание на корабле не состоялось, он стоял на ремонте. Гид сказал, наиболее вероятно на него попасть в выходные. В целом неплохая экскурсия.

К Ксения По окрестностям Гродно и Августовскому каналу Были на экскурсии с ребенком 9 лет. Александра подстроилась под наш темп, учла все пожелания к поездке. Было интересно, познавательно и неутомительно. Остались самые приятные впечатления;)

М Мария По окрестностям Гродно и Августовскому каналу Ездили на экскурсию с Ангелиной - она прекрасный рассказчик.) Посмотрели все заявленные локации, поплавали на кораблике, было душевно.)))

Ш Шарникова По окрестностям Гродно и Августовскому каналу читать дальше пути, и щедро делится знаниями, вне зависимости от того, входит ли это в программу экскурсии или просто проходим/проезжаем мимо. Ему удалось заинтересовать даже наших подростков, а это самая привередливая категория клиентов, которых очень сложно увлечь, тем более исторической информацией.

Маршрут оптимальный: много всего посмотрели, узнали, но не успели сильно устать.

Нам повезло попасть на пароход. Если будет такая возможность, рекомендуем не жалеть денег на доп билеты. Работа шлюзов, когда находишься внутри, воспринимается совершенно по другому. Путешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждый закоулок и здание на

С Светлана По окрестностям Гродно и Августовскому каналу читать дальше отдала дань памяти защитникам родины 1-2 мировой войны, попробовала пива и загадала желание у дерева влюбленных. И конечно, прокатилась по Августовскому каналу, что в жаркий день было очень кстати. Экскурсия была замечательно организована, везде все успели, на все посмотрели, все пожелания были учтены и заложены в программу. Александра - прекрасный рассказчик, влюбленный в свое дело и в свой город. Однозначно рекомендую тем, кто хочет насладиться природой, воздухом. Вместе с гидом Александрой я отправилась в путешествие в историю окрестностей Гродно. Увидела местные Мальдивы - эх, жаль купаться нельзя:),

А Анна По окрестностям Гродно и Августовскому каналу

Конечно, читать дальше в этом полностью заслуга Ангелины. Молодая, приветливая, доброжелательная, какая-то теплая.))) Кроме заявленных локаций получили рассказ о жизни людей, об особенностях населенных пунктов, через которые проезжали. Ангелина, мне кажется, даже все гнезда аистов в окрестностях знает.))) Везде, где мы были, она показывала нам какие-то интересные уголки, красивые виды, уникальные детали. При этом рассказ не умолкал ни на минуту, и все очень живо и интересно.

Ну и сам выбор локаций, конечно, очень удачный. Пять мест за несколько часов не дают скучать. А водитель Ангелина очень хороший, спокойный и уверенный.

В общем, Ангелина нас покорила.)))) Честно говоря, многого от экскурсии не ждали, ну окрестности, возможность посмотреть несколько достопримечательностей на машине, но были очень приятно удивлены.Конечно,

Н Наталья По окрестностям Гродно и Августовскому каналу Очень понравилось. Повезло и с погодой, и с экскурсоводом. Экскурсию проводил Дмитрий, историк и патриот своего края. Доступно, живо, интересно. На Августовском канале можно было прокатиться на теплоходе "Гродно". Большое спасибо за впечатления!

С Светлана По окрестностям Гродно и Августовскому каналу 7 июля брали экскурсию по окрестностям Гродно и Августовскому каналу,гидом и водителем одновременно была Юлия,интересный и эрудированный рассказчик. Экскурсией довольны,даже дождь не помешал прогулке по каналу,виды с кораблика прекрасные.

Ю Юлия По окрестностям Гродно и Августовскому каналу

Оптимальный разноплановый маршрут, интересные неожиданные локации.

Рекомендую и читать дальше маршрут, и гида, в особенности, т. к. гид может как украсить поездку, так и испортить впечатление о месте. Здесь же всë прошло чудесно:) Нас сопровождала прекрасная Ангелина. Пунктуальность, грамотная речь, идеальный баланс между фактической и субъективной информацией.Оптимальный разноплановый маршрут, интересные неожиданные локации.Рекомендую и

В Владимир По окрестностям Гродно и Августовскому каналу Отличная экскурсия! Великолепная Ангелина! Все рассказала, ответила на все вопросы! Все было максимально комфортно, тем более, что с нами был человек с затрудненным передвижением! Спасибо организаторам и экскурсоводу!

О Ольга По окрестностям Гродно и Августовскому каналу читать дальше много локаций и фактов. Но один момент подпортил нам впечатления. В описании экскурсии заявлено прогулка на теплоходе по Августовскому каналу. Это было одним из условий при выборе экскурсии. Перед бронированием нам подтвердили, что прогулка состоится при хороших навигационных условиях. Но не сказали, что для индивидуальных групп эта услуга не предусмотрена, только для больших групп бронируется заранее. Было очень обидно. Это вопрос к организаторам. Экскурсия длилась 3 ч, вместо 5-и заявленных. Добрый день. Были на экскурсии "По окрестностям Гродно и Августовскому каналу". Гид Ангелина приятная и очень эрудированная девушка. Экскурсия интересная,

П Петр По окрестностям Гродно и Августовскому каналу Экскурсия просто супер, спасибо большое Ангелине, за очень насыщенную и информативную экскурсию. Очень интересные рассказы и факты мы услышали в этой поездке. Оценка 6 из 5, рекомендую. Спасибо.