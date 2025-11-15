На этой прогулке вы увидите ключевые достопримечательности Гродно и прикоснётесь к разным эпохам. Услышите множество историй и легенд — романтичных, печальных, героических и трагичных.
Узнаете, чем Гродно отличается от других белорусских городов, и глубже проникнитесь атмосферой, гуляя по его улочкам.
Описание экскурсии
- Советская площадь — место, где встречаются «осколки» разных эпох. Здесь виден след давно утраченного облика города
- Фарный костёл — выдающийся памятник архитектуры 17 века. По возможности заходим внутрь, чтобы услышать самый большой исторический орган Беларуси
- Пешеходная улица — атмосферный уголок с колоритной исторической застройкой
- Пожарная каланча — место с историей и удивительными столетними традициями
- Замковая улица — одна из древнейших в городе
- Старый и Новый замки — прикосновение к «королевской» эпохе Гродно
- Хоральная синагога и бывшие еврейские кварталы — история народа, тесно связанного с судьбой города
- Древняя Коложская церковь — уникальный памятник 12 века, самый западный сохранившийся храм древнерусского зодчества
Организационные детали
• Посещение музеев в Гродненских замках и в пожарной каланче не входит в программу экскурсии
• Будьте готовы к долгой, но интересной прогулке, одевайтесь удобно и по погоде
• Дети до 7 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Большая Троицкая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Гродно
Добро пожаловать в Гродно! Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
15 ноя 2025
Сергей спасибо вам большое за прогулку по городу, очень интересно было Вас слушать, рекамедансьон)
Ирина
7 ноя 2025
Огромное спасибо за незабываемую прогулку по Гродно! Гид не просто показывал достопримечательности, а открывал тайны удивительного по красоте и колориту города. Столько интересных историй, неожиданных ракурсов и "секретных" мест. Удивительная атмосфера города совершенно точно окунула меня в иное историческое измеренение. Благодарю гида Сергея за незабываемые эмоции! Очень хочется вернуться в этот город еще раз и пройти по другим маршрутам!
Н
Наталья
25 окт 2025
От души рекомендую Сергея! Позитивный человек, с прекрасной, не нудной манерой изложения информации. Пунктуальный, аккуратный. Знает много "не туристических" мест и фишек. Получили огромное удовольствие от экскурсии и массу приятных впечатлений. И взрослым и ребенку 9 лет было очень интересно. Ответил на все наши вопросы, дал много хороших советов.
