Мои заказы

Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви

Знакомство с историей и самобытной архитектурой европейского городка - идеальный первый день
На этой прогулке вы увидите ключевые достопримечательности Гродно и прикоснётесь к разным эпохам. Услышите множество историй и легенд — романтичных, печальных, героических и трагичных.

Узнаете, чем Гродно отличается от других белорусских городов, и глубже проникнитесь атмосферой, гуляя по его улочкам.
5
3 отзыва
Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви© Сергей
Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви© Сергей
Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви© Сергей

Описание экскурсии

  • Советская площадь — место, где встречаются «осколки» разных эпох. Здесь виден след давно утраченного облика города
  • Фарный костёл — выдающийся памятник архитектуры 17 века. По возможности заходим внутрь, чтобы услышать самый большой исторический орган Беларуси
  • Пешеходная улица — атмосферный уголок с колоритной исторической застройкой
  • Пожарная каланча — место с историей и удивительными столетними традициями
  • Замковая улица — одна из древнейших в городе
  • Старый и Новый замки — прикосновение к «королевской» эпохе Гродно
  • Хоральная синагога и бывшие еврейские кварталы — история народа, тесно связанного с судьбой города
  • Древняя Коложская церковь — уникальный памятник 12 века, самый западный сохранившийся храм древнерусского зодчества

Организационные детали

• Посещение музеев в Гродненских замках и в пожарной каланче не входит в программу экскурсии
• Будьте готовы к долгой, но интересной прогулке, одевайтесь удобно и по погоде
• Дети до 7 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Большая Троицкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Гродно
Добро пожаловать в Гродно! Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Екатерина
15 ноя 2025
Сергей спасибо вам большое за прогулку по городу, очень интересно было Вас слушать, рекамедансьон)
Ирина
Ирина
7 ноя 2025
Огромное спасибо за незабываемую прогулку по Гродно! Гид не просто показывал достопримечательности, а открывал тайны удивительного по красоте и колориту города. Столько интересных историй, неожиданных ракурсов и "секретных" мест. Удивительная атмосфера города совершенно точно окунула меня в иное историческое измеренение. Благодарю гида Сергея за незабываемые эмоции! Очень хочется вернуться в этот город еще раз и пройти по другим маршрутам!
Н
Наталья
25 окт 2025
От души рекомендую Сергея! Позитивный человек, с прекрасной, не нудной манерой изложения информации. Пунктуальный, аккуратный. Знает много "не туристических" мест и фишек. Получили огромное удовольствие от экскурсии и массу приятных впечатлений. И взрослым и ребенку 9 лет было очень интересно. Ответил на все наши вопросы, дал много хороших советов.
От души рекомендую Сергея! Позитивный человек, с прекрасной, не нудной манерой изложения информации. Пунктуальный, аккуратный. Знает

Входит в следующие категории Гродно

Похожие экскурсии из Гродно

Гродненский палимпсест: экскурсия с коренным жителем и историком
Пешая
2.5 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Гродненский палимпсест
Прогулка по Гродно с коренным жителем, который расскажет о городе как палимпсесте, где переплетаются эпохи и события. Узнайте тайны и легенды города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Истории старого Гродно
Пешая
2 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Истории старого Гродно
Увидеть главные достопримечательности и узнать о жизни города на протяжении веков
Начало: Возле Старого замка
Расписание: в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00
24 ноя в 10:30
27 ноя в 10:30
1500 ₽ за человека
Пешком по Гродно с гидом-историком
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Гродно с гидом-историком
Погрузитесь в атмосферу средневекового Гродно, прогуливаясь по Замковой улице и открывая для себя величие исторических памятников
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гродно