Из одного старинного города Беларуси в другой вы доберётесь без переживаний и безопасно. Выедем в удобное вам время, доедем от одного вашего адреса до другого.
Я официально осуществляю перевозки по стране, а также готов поделиться историческими и культурными фактами о местах по пути.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
- Трансфер на микроавтобусе Renault Trafic Long c кондиционером, объёмным багажным отделением и посадочными местами для 8 пассажиров
- Детское автокресло и/или бустер предоставляю бесплатно, только предупредите при бронировании об этой необходимости, пожалуйста
- В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 151 туриста
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма. В
