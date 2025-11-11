В этой удивительной и познавательной экскурсии Вам предоставится возможность наиболее близко (как только возможно) соприкоснуться с историей славного рода Радзивиллов, почувствовать вкус «Несвижа», а также прикоснуться к древнейшим и красивейшим местам Беларуси.
На этой удивительной и познавательной экскурсии у вас будет уникальная возможность в полной мере соприкоснуться с историей величественных родов, таких как Ильиничи, Радзивиллы, Сапеги и Святополк-Мирские. Эти истории полны вдохновения и дают вам шанс лучше понять богатое культурное наследие Беларуси.
Погружение в атмосферу исторических мест
Вы сможете ощутить дух Несвижа, красивейшего города, который хранит множество историй. Среди множества занятий особое внимание стоит уделить посещению древнейших храмов Беларуси:
Костел Св. Николая в г. п. Мир
Костел Божьего Тела в г. Несвиж
Каждое из этих мест наполнено атмосферой, отмеченной веками, и позволяет глубже понять культуру и традиции нашего народа.
Мир во всем его величии
Во время экскурсии вы увидите Мир в его самом разнообразии и масштабах. Каждый уголок, каждое здание расскажет собственную историю, позволяя вам погрузиться в историю и культуру Беларуси. Не упустите возможность открыть для себя это удивительное место, где прошлое и настоящее переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.
После этой экскурсии вы точно сможете с уверенностью сказать, что в Беларуси есть много удивительных мест, которые стоит посетить!
Выезд из г. Минска в 09:00. Прибытие в Минск в 19:00.
Экскурсионное обслуживание по маршруту Минск - Мир - Несвиж - Минск
Что не входит в цену
Входные билеты в музеи, памятники архитектуры
Пожертвования в храмах и костёлах (по желанию)
Аренда автомобиля - 150 BYN
Место начала и завершения?
Г. Минск, Привокзальная площадь у ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из г. Минска в 09:00. Прибытие в Минск в 19:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.