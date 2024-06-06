1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Минску
Послушать мелодичную беларускую мову в стихах, посетить самые яркие места города и ощутить его дух
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16001 440₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
1 735₽ за человека
Групповая
4.5 часа
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Познакомиться с маркой-символом Беларуси и оценить модели карьерной техники на автобусной экскурсии
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
11 июня в 11:00
15 июня в 14:00
2 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомство с городом Солнца
Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 12:30
10 июня в 19:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495₽ за человека
Групповая
11 часов
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250₽ за человека
Групповая
8 часов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
6 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
- ННаталья5 июня 2024Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
- ВВалерия5 июня 2024Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
- ЕЕлена4 июня 2024Добрый день. Мы были на экскурсии 27 мая 2024 г. Нам всё очень понравилось. Энциклопедические знания Олега поражают. А стихами,
- ГГалина3 июня 2024Большое спасибо Виктории. Объединили две темы "город солнца" и экскурсию по барам. Получили полную картину и о городе и об
- ЕЕлена1 июня 2024Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
- ААнгелина1 июня 2024Здравствуйте! Спасибо Огромное Организатору Кириллу и нашему Гиду Наталье за Очень Познавательную и Комфортную экскурсию! Не спеша прогулялись по главным
- ССветлана31 мая 2024Рекомендую как обзорную экскурсию для знакомства с городом. Узнали от экскурсовода об истории города и сегодняшней жизни горожан. Рассмотрели архитектурные
- ККлавдия31 мая 2024Были на экскурсии с мужем 30.05.24) Замечательно провели время!!! Все понравилось и рассказ нашего экскурсовода Тимура, и маршрут, и автобус!
- ООлеся31 мая 2024Экскурсия была проведена для нас двоих, за что огромное спасибо! Размеренный, неспешный, прекрасный Минск! Удовольствие получили невероятное и было безумно интересно! Очень рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «От ж/д вокзала»
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