От ж/д вокзала – экскурсии в Минске

Найдено 17 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Минске, цены от 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия по вечернему Минску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450 за человека
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Душевная прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Душевная прогулка по Минску
Послушать мелодичную беларускую мову в стихах, посетить самые яркие места города и ощутить его дух
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 100 за всё до 4 чел.
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16001 440 за человека
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
76 отзывов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
1 735 за человека
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
47 отзывов
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Познакомиться с маркой-символом Беларуси и оценить модели карьерной техники на автобусной экскурсии
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
11 июня в 11:00
15 июня в 14:00
2 600 за человека
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
25 отзывов
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445 за человека
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
🚶 Пешая
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824 за всё до 8 чел.
Знакомство с городом Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с городом Солнца
Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 12:30
10 июня в 19:00
5 500 за всё до 5 чел.
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
31 отзыв
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630 за человека
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
7 отзывов
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155 за человека
По ключевым местам Минска на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900 за всё до 3 чел.
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495 за человека
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250 за человека
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900 за человека
Королевский Гродно и Августовский канал
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
13 часов
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
6 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Душевная прогулка по Минску
    Добрый день. Мы были на экскурсии 27 мая 2024 г. Нам всё очень понравилось. Энциклопедические знания Олега поражают. А стихами,
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    прочитанными на белорусском языке, невозможно было наслушаться! Великолепно! Это был наш первый день в Минске, да и вообще в Беларуси, и Олег задал нам нужное настроение для всего путешествия. Огромная благодарность!

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Знакомство с городом Солнца
    Большое спасибо Виктории. Объединили две темы "город солнца" и экскурсию по барам. Получили полную картину и о городе и об
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    общепите Минска. Материал подается в доступной форме, не загружается лишней информацией, которая забывается через 5 минут) Зато то, что нам рассказали запомнится надолго. Полюбили город. Дзякуй

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Здравствуйте! Спасибо Огромное Организатору Кириллу и нашему Гиду Наталье за Очень Познавательную и Комфортную экскурсию! Не спеша прогулялись по главным
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    улицам Минска, познакомились с архитектурой и главными символами города, узнали интересные факты из истории, отметили для себя много локаций в которые обязательно вернемся ещё раз! 👍🏻👌🏻👍🏻

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия по вечернему Минску
    Рекомендую как обзорную экскурсию для знакомства с городом. Узнали от экскурсовода об истории города и сегодняшней жизни горожан. Рассмотрели архитектурные
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    особенности. Это было полезно перед началом собственного осмотра города. Немного постояли в пробке, но в тайминг уложились. Гид Тимур заботливо провел нас по достопримечательностям, хорошо образован с прекрасной речью. Что-то помешало поставить 5 звезд. Может не хватает какой-то изюминки.

  • К
    Клавдия
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия по вечернему Минску
    Были на экскурсии с мужем 30.05.24) Замечательно провели время!!! Все понравилось и рассказ нашего экскурсовода Тимура, и маршрут, и автобус!
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    Было интересно, познавательно! Время пролетело незаметно! Не было шипящего микрофона, Тимур говорил громко, четко, понятно… все слушали внимательно) Автобус чистый комфортный! Отдельное спасибо Павлу за аккуратное вождение! Однозначно рекомендуем!!!

  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
    Экскурсия была проведена для нас двоих, за что огромное спасибо! Размеренный, неспешный, прекрасный Минск! Удовольствие получили невероятное и было безумно интересно! Очень рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «От ж/д вокзала»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Автобусная экскурсия по вечернему Минску
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Площадь Независимости
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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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