Побывать там, где сложно утонуть, но легко влюбиться в природу
Это путешествие в одно из самых необычных мест Беларуси.
Вы увидите Будслав с его знаменитой базиликой, а затем отправитесь на болота Габы — с треккингом по поверхности, в окружении полной тишины, простора и дикой природы.
Описание экскурсии
Будслав и базилика
Посетим один из главных католических храмов Беларуси — костёл Вознесения Девы Марии с чудотворной Будславской иконой.
Переезд на усадьбу в болотах
Вы окажетесь в уединённом месте среди природы, где вас встретят и угостят местными продуктами.
Подготовка к маршруту
Пройдёте инструктаж и получите специальную экипировку для безопасной прогулки по болотам.
Треккинг по болотам Габы
Отправитесь в дикие и малоизвестные места. Пройдёте по болотам, которые держат на поверхности, увидите уникальные растения и насладитесь атмосферой.
Обед в усадьбе
После прогулки вас ждёт горячий обед в белорусском стиле.
Вы узнаете
Почему болота не затягивают и как они держат человека
Как формируются болотные экосистемы и сколько им лет
Какие растения и животные обитают в Габах
Почему болота играют важную роль в природе
Примерный тайминг
7:30 — выезд из Минска 10:30 — прибытие в Будслав, осмотр костёла 11:00 — приезд на усадьбу 11:10–11:30 — приветственное угощение 11:30–12:00 — подбор экипировки 12:00 — выезд на болото 12:30–15:30 — треккинг по болотам 16:00 — возвращение на усадьбу 16:00–17:00 — обед 17:00 — выезд в Минск
Тайминг может меняться из-за погодных условий.
Организационные детали
Остаток стоимости экскурсии нужно оплатить в белорусских рублях перед экскурсией по курсу ЦБ РБ на день проведения
Поездка проходит на автобусе или микроавтобусе (в зависимости от группы)
В общей сложности мы проедем ~270 км
В стоимость включены экипировка для болота, приветственное угощение, обед
С вами будет гид из нашей команды. Часть маршрута по болотам проходит с местным проводником усадьбы
Эта экскурсия может быть организована в индивидуальном формате, только для вашей компании — стоимость по запросу
в четверг и субботу в 08:00
Участник
11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Анастасия — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 40412 туристов
Наша компания с 2019 года работает в сфере туризма и является туроператором по Беларуси. Кроме обычных и стандартных экскурсий, мы проводим авторские экскурсии по нетипичным маршрутам.
из лучших гидов страны, ответственные, эрудированные и веселые, которые знают и любят свою работу и могут провести программу в любом формате. Будем рады познакомиться с вами поближе и показать красоты нашего края.
