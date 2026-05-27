Болота Габы и Будслав - из Минска

Побывать там, где сложно утонуть, но легко влюбиться в природу
Это путешествие в одно из самых необычных мест Беларуси.

Вы увидите Будслав с его знаменитой базиликой, а затем отправитесь на болота Габы — с треккингом по поверхности, в окружении полной тишины, простора и дикой природы.
Описание экскурсии

Будслав и базилика

Посетим один из главных католических храмов Беларуси — костёл Вознесения Девы Марии с чудотворной Будславской иконой.

Переезд на усадьбу в болотах

Вы окажетесь в уединённом месте среди природы, где вас встретят и угостят местными продуктами.

Подготовка к маршруту

Пройдёте инструктаж и получите специальную экипировку для безопасной прогулки по болотам.

Треккинг по болотам Габы

Отправитесь в дикие и малоизвестные места. Пройдёте по болотам, которые держат на поверхности, увидите уникальные растения и насладитесь атмосферой.

Обед в усадьбе

После прогулки вас ждёт горячий обед в белорусском стиле.

Вы узнаете

  • Почему болота не затягивают и как они держат человека
  • Как формируются болотные экосистемы и сколько им лет
  • Какие растения и животные обитают в Габах
  • Почему болота играют важную роль в природе

Примерный тайминг

7:30 — выезд из Минска
10:30 — прибытие в Будслав, осмотр костёла
11:00 — приезд на усадьбу
11:10–11:30 — приветственное угощение
11:30–12:00 — подбор экипировки
12:00 — выезд на болото
12:30–15:30 — треккинг по болотам
16:00 — возвращение на усадьбу
16:00–17:00 — обед
17:00 — выезд в Минск

Тайминг может меняться из-за погодных условий.

Организационные детали

  • Остаток стоимости экскурсии нужно оплатить в белорусских рублях перед экскурсией по курсу ЦБ РБ на день проведения
  • Поездка проходит на автобусе или микроавтобусе (в зависимости от группы)
  • В общей сложности мы проедем ~270 км
  • В стоимость включены экипировка для болота, приветственное угощение, обед
  • С вами будет гид из нашей команды. Часть маршрута по болотам проходит с местным проводником усадьбы
  • Эта экскурсия может быть организована в индивидуальном формате, только для вашей компании — стоимость по запросу

в четверг и субботу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 40412 туристов
Наша компания с 2019 года работает в сфере туризма и является туроператором по Беларуси. Кроме обычных и стандартных экскурсий, мы проводим авторские экскурсии по нетипичным маршрутам. У нас работают одни
из лучших гидов страны, ответственные, эрудированные и веселые, которые знают и любят свою работу и могут провести программу в любом формате. Будем рады познакомиться с вами поближе и показать красоты нашего края.

