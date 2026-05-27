Это путешествие в одно из самых необычных мест Беларуси. Вы увидите Будслав с его знаменитой базиликой, а затем отправитесь на болота Габы — с треккингом по поверхности, в окружении полной тишины, простора и дикой природы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Будслав и базилика

Посетим один из главных католических храмов Беларуси — костёл Вознесения Девы Марии с чудотворной Будславской иконой.

Переезд на усадьбу в болотах

Вы окажетесь в уединённом месте среди природы, где вас встретят и угостят местными продуктами.

Подготовка к маршруту

Пройдёте инструктаж и получите специальную экипировку для безопасной прогулки по болотам.

Треккинг по болотам Габы

Отправитесь в дикие и малоизвестные места. Пройдёте по болотам, которые держат на поверхности, увидите уникальные растения и насладитесь атмосферой.

Обед в усадьбе

После прогулки вас ждёт горячий обед в белорусском стиле.

Вы узнаете

Почему болота не затягивают и как они держат человека

Как формируются болотные экосистемы и сколько им лет

Какие растения и животные обитают в Габах

Почему болота играют важную роль в природе

Примерный тайминг

7:30 — выезд из Минска

10:30 — прибытие в Будслав, осмотр костёла

11:00 — приезд на усадьбу

11:10–11:30 — приветственное угощение

11:30–12:00 — подбор экипировки

12:00 — выезд на болото

12:30–15:30 — треккинг по болотам

16:00 — возвращение на усадьбу

16:00–17:00 — обед

17:00 — выезд в Минск

Тайминг может меняться из-за погодных условий.

Организационные детали