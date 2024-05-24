1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 860₽ за человека
скидка
15%
Квест
4 часа
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Погрузиться в атмосферу кузнечного ремесленничества и почувствовать себя творцом
Начало: у метро «Площадь Победы»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
6 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина24 мая 2024Николай, фанат и знаток войны 1812 года. И этим всё сказано. Отличная экскурсия. Творческий подход.
- ЕЕлена16 мая 2024Была на экскурсии по Барам 8 мая 2024 г. . Была очаровательная гид Мария, замечательная компания, время пролетело не заметно. 🤗Совет: меньше комплексуйте и всё будет супер🌸🌷🌹🌺🌼😜
- ТТатьяна15 мая 2024Невероятная, увлекающая с первых минут экскурсия! Время пролетело незаметно. Николай - прекрасный рассказчик, настоящий фанат времени, о котором рассказывает -
- ААлександр13 мая 202410 мая мы решили посетить авторскую экскурсию Николая на тему 1812 года, так сказать освежить память на тему военного исторического
- ААнатолий25 апреля 2024Оценка 5,все отлично.
- ННаталья3 апреля 2024Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Уникальный опыт»
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