Уникальный опыт – экскурсии в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Минске, цены от 1 860 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
11 отзывов
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 860 за человека
Тур-игра по барам Минска
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
4 часа
51 отзыв
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550 за человека
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Погрузиться в атмосферу кузнечного ремесленничества и почувствовать себя творцом
Начало: у метро «Площадь Победы»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
6 600 за человека
Арт-свидание «Аромат любви»
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
    Николай, фанат и знаток войны 1812 года. И этим всё сказано. Отличная экскурсия. Творческий подход.
    Николай, фанат и знаток войны 1812 года. И этим всё сказано. Отличная экскурсия. Творческий подходНиколай, фанат и знаток войны 1812 года. И этим всё сказано. Отличная экскурсия. Творческий подход
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Тур-игра по барам Минска
    Была на экскурсии по Барам 8 мая 2024 г. . Была очаровательная гид Мария, замечательная компания, время пролетело не заметно. 🤗Совет: меньше комплексуйте и всё будет супер🌸🌷🌹🌺🌼😜
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
    Невероятная, увлекающая с первых минут экскурсия! Время пролетело незаметно. Николай - прекрасный рассказчик, настоящий фанат времени, о котором рассказывает -
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    война 1812 года. Потрясающая история, возможность побывать и своими глазами увидеть места тех событий. А сам Николай в точной копии формы того времени с подробнейшим рассказом и демонстрацией возможностей своей экипировки - это просто шоу! Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать всем друзьям!

    Невероятная, увлекающая с первых минут экскурсия! Время пролетело незаметно. Николай - прекрасный рассказчик, настоящий фанат времениНевероятная, увлекающая с первых минут экскурсия! Время пролетело незаметно. Николай - прекрасный рассказчик, настоящий фанат времениНевероятная, увлекающая с первых минут экскурсия! Время пролетело незаметно. Николай - прекрасный рассказчик, настоящий фанат времени
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
    10 мая мы решили посетить авторскую экскурсию Николая на тему 1812 года, так сказать освежить память на тему военного исторического
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    события. В целом Беларусь во многие годы была одним из значимых регионов, где проходили крупные сражения. Сразу хочу заметить — Николай безумный, преданный фанат своего дела. Достаточно редко встретить человека, который так погружается в определенную тему и вовсе не из коммерческих побуждений. Всю экскурсию я промежутками задавался вопросом: зачем? что случилось в жизни человека, что он посвятил большую часть жизнь истории. Зачем он борется с местными управленцами ради установления памятников и даже когда ему препятствуют он продолжает идти тернистым путем. Я рекомендую всем, кто встретит этот отзыв — съездить на данную экскурсию. Потому что, через 10-ки лет, возможно и просто не будет таких людей. Наше поколение, к сожалению, имеет более узкие потребительские интересы и важно поддерживать подобные мероприятия и финансово и памятью. История их нужных уст способна вдохновить зажечь на определенные свершения. Мы живы благодаря борьбе наших предков, которые преданно отстаивали земли и развивали то, что сейчас для нас кажется совершенно обыденным. Николай, не побоюсь этого слова, Герой нашего времени, который переместился в тот далекий 1812 год и впитал в себя все то, о чем вы услышите на данной экскурсии.

  • А
    Анатолий
    25 апреля 2024
    Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
    Оценка 5,все отлично.
  • Н
    Наталья
    3 апреля 2024
    Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
    Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍
    Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Уникальный опыт»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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