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события. В целом Беларусь во многие годы была одним из значимых регионов, где проходили крупные сражения. Сразу хочу заметить — Николай безумный, преданный фанат своего дела. Достаточно редко встретить человека, который так погружается в определенную тему и вовсе не из коммерческих побуждений. Всю экскурсию я промежутками задавался вопросом: зачем? что случилось в жизни человека, что он посвятил большую часть жизнь истории. Зачем он борется с местными управленцами ради установления памятников и даже когда ему препятствуют он продолжает идти тернистым путем. Я рекомендую всем, кто встретит этот отзыв — съездить на данную экскурсию. Потому что, через 10-ки лет, возможно и просто не будет таких людей. Наше поколение, к сожалению, имеет более узкие потребительские интересы и важно поддерживать подобные мероприятия и финансово и памятью. История их нужных уст способна вдохновить зажечь на определенные свершения. Мы живы благодаря борьбе наших предков, которые преданно отстаивали земли и развивали то, что сейчас для нас кажется совершенно обыденным. Николай, не побоюсь этого слова, Герой нашего времени, который переместился в тот далекий 1812 год и впитал в себя все то, о чем вы услышите на данной экскурсии.