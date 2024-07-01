От Площади Ленина – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Минске, цены от 50 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
5 июля в 10:30
6 июля в 10:30
20001 800 за человека
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
82 отзыва
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
5 июля в 10:30
6 июля в 10:30
50Br за человека
«Вясёлая хата» - сапрауднае свята
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
«Вясёлая хата» - сапрауднае свята
Познакомиться с белорусским бытом, отдохнуть в лучших традициях гостеприимства и вкусно поесть
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 680 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
    Великолепная экскурсия с большим количеством интересных фактов из истории Минска. Информация преподносится с глубокими академическими знаниями предмета и красивым правильным языком, причём и русским, и белорусским. Очень признательны, получили колоссальное удовольствие!
  • О
    Ольга
    21 июня 2024
    Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
    Были на авто-пешеходной обзорной экскурсии по Минску с экскурсоводом Мариной. Комфортабельный микроавтобус, аккуратный водитель, грамотная речь экскурсовода, продуманный маршрут - наилучшее впечатление туристов! Экскурсия лёгкая, не перегружена датами и фамилиями. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «От Площади Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
  2. Групповая пешеходная экскурсия по Минску
  3. «Вясёлая хата» - сапрауднае свята
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Хатынь
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
Сейчас в Минске в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 25 680 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2024 год по теме «От Площади Ленина», 84 ⭐ отзыва, цены от 50₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам