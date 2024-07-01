1 чел.
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скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
5 июля в 10:30
6 июля в 10:30
20001 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
5 июля в 10:30
6 июля в 10:30
50Br за человека
Индивидуальная
4 часа
«Вясёлая хата» - сапрауднае свята
Познакомиться с белорусским бытом, отдохнуть в лучших традициях гостеприимства и вкусно поесть
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 680₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июля 2024Великолепная экскурсия с большим количеством интересных фактов из истории Минска. Информация преподносится с глубокими академическими знаниями предмета и красивым правильным языком, причём и русским, и белорусским. Очень признательны, получили колоссальное удовольствие!
- ООльга21 июня 2024Были на авто-пешеходной обзорной экскурсии по Минску с экскурсоводом Мариной. Комфортабельный микроавтобус, аккуратный водитель, грамотная речь экскурсовода, продуманный маршрут - наилучшее впечатление туристов! Экскурсия лёгкая, не перегружена датами и фамилиями. Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «От Площади Ленина»
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