Личное свидание с Минском

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
На нашей дружеской прогулке вы прикоснетесь к истории Минска и взглянете на него глазами местных жителей.

Мы хотим не только показать вам главные достопримечательности белорусской столицы, но и помочь сориентироваться в городе в первые дни путешествия, познакомить вас с местной кухней и современной жизнью города! Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Минска!
Личное свидание с Минском
Личное свидание с Минском
Личное свидание с Минском
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Красный маршрут: Прогулка по «must-see» местам

На экскурсии вы увидите самые интересные достопримечательности Минска, с которых стоит начать знакомство с городом:

  • Красный Костел — самый известный католический храм города
  • Верхний город — «сердце» Минска
  • Ратуша
  • Кафедральный собор
  • Красный дворик
  • Дворец Республики
    Наш маршрут проходит не только по известным объектам Минска, но и по его секретным уголкам: вы узнаете, где в городе находятся места «для своих», заглянете в тихие атмосферные дворики и увидите жизнь Минска изнутри.

Синий маршрут: Послевоенный город

Начнём с вокзала, где всех приезжих встречают Ворота города. Затем отправимся под землю — в метро, рассмотрим одни из самых впечатляющих станций советского времени. Выйдем и продолжим прогулку по городу, нас ждут:

  • Площадь Победы — главная площадь памяти событий Второй мировой
  • Дом 1-го съезда РСДРП — старое деревянное здание в центре города
  • Телецентр
  • Дом, в котором жил Ли Харви Освальд — подозреваемый в убийстве Кеннеди
  • Телевизионная вышка-ёлка
  • Дом под шпилем
  • Осмоловка — квартал из 50-х с прекрасными домами послевоенного Минска
  • Театр оперы и балета — на самой высокой точке Минска (210 м) нас встретят музы и Аполлон
  • Памятник Богдановичу
  • Троицкое предместье — восстановленные кварталы в духе 19 века с уютными двориками
  • Набережная Свислочи с панорамными видами

На каждом маршруте вы рассмотрите контрасты минской архитектуры, узнаете всё самое интересное из истории города и познакомитесь с белорусскими традициями. Кроме того, мы дадим вам множество ценных советов: где знакомиться с национальной кухней, куда идти за настоящим белорусским текстилем, как лучше всего передвигаться по городу и какие места в Минске непременно стоит посетить.

Организационные детали

  • С картой маршрутов можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Красный маршрут полностью пешеходный, а синий с поездкой на метро. Она входит в стоимость
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Минске, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На входе в Железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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