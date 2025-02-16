На нашей дружеской прогулке вы прикоснетесь к истории Минска и взглянете на него глазами местных жителей.
Мы хотим не только показать вам главные достопримечательности белорусской столицы, но и помочь сориентироваться в городе в первые дни путешествия, познакомить вас с местной кухней и современной жизнью города! Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Минска!
Мы хотим не только показать вам главные достопримечательности белорусской столицы, но и помочь сориентироваться в городе в первые дни путешествия, познакомить вас с местной кухней и современной жизнью города! Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Минска!
Описание экскурсии
Красный маршрут: Прогулка по «must-see» местам
На экскурсии вы увидите самые интересные достопримечательности Минска, с которых стоит начать знакомство с городом:
- Красный Костел — самый известный католический храм города
- Верхний город — «сердце» Минска
- Ратуша
- Кафедральный собор
- Красный дворик
- Дворец Республики
Наш маршрут проходит не только по известным объектам Минска, но и по его секретным уголкам: вы узнаете, где в городе находятся места «для своих», заглянете в тихие атмосферные дворики и увидите жизнь Минска изнутри.
Синий маршрут: Послевоенный город
Начнём с вокзала, где всех приезжих встречают Ворота города. Затем отправимся под землю — в метро, рассмотрим одни из самых впечатляющих станций советского времени. Выйдем и продолжим прогулку по городу, нас ждут:
- Площадь Победы — главная площадь памяти событий Второй мировой
- Дом 1-го съезда РСДРП — старое деревянное здание в центре города
- Телецентр
- Дом, в котором жил Ли Харви Освальд — подозреваемый в убийстве Кеннеди
- Телевизионная вышка-ёлка
- Дом под шпилем
- Осмоловка — квартал из 50-х с прекрасными домами послевоенного Минска
- Театр оперы и балета — на самой высокой точке Минска (210 м) нас встретят музы и Аполлон
- Памятник Богдановичу
- Троицкое предместье — восстановленные кварталы в духе 19 века с уютными двориками
- Набережная Свислочи с панорамными видами
На каждом маршруте вы рассмотрите контрасты минской архитектуры, узнаете всё самое интересное из истории города и познакомитесь с белорусскими традициями. Кроме того, мы дадим вам множество ценных советов: где знакомиться с национальной кухней, куда идти за настоящим белорусским текстилем, как лучше всего передвигаться по городу и какие места в Минске непременно стоит посетить.
Организационные детали
- С картой маршрутов можно ознакомиться в разделе «Фото».
- Красный маршрут полностью пешеходный, а синий с поездкой на метро. Она входит в стоимость
- Экскурсия проводится без наушников
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Минске, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На входе в Железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 79213 туристов
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