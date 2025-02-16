На нашей дружеской прогулке вы прикоснетесь к истории Минска и взглянете на него глазами местных жителей. Мы хотим не только показать вам главные достопримечательности белорусской столицы, но и помочь сориентироваться в городе в первые дни путешествия, познакомить вас с местной кухней и современной жизнью города! Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Минска!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–5 человек или 1600 ₽ за человека, если вас больше

от 8000 ₽ за 1–5 человек или 1600 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Красный маршрут: Прогулка по «must-see» местам

На экскурсии вы увидите самые интересные достопримечательности Минска, с которых стоит начать знакомство с городом:

Красный Костел — самый известный католический храм города

Верхний город — «сердце» Минска

Ратуша

Кафедральный собор

Красный дворик

Дворец Республики

Наш маршрут проходит не только по известным объектам Минска, но и по его секретным уголкам: вы узнаете, где в городе находятся места «для своих», заглянете в тихие атмосферные дворики и увидите жизнь Минска изнутри.

Синий маршрут: Послевоенный город

Начнём с вокзала, где всех приезжих встречают Ворота города. Затем отправимся под землю — в метро, рассмотрим одни из самых впечатляющих станций советского времени. Выйдем и продолжим прогулку по городу, нас ждут:

Площадь Победы — главная площадь памяти событий Второй мировой

Дом 1-го съезда РСДРП — старое деревянное здание в центре города

Телецентр

Дом, в котором жил Ли Харви Освальд — подозреваемый в убийстве Кеннеди

Телевизионная вышка-ёлка

Дом под шпилем

Осмоловка — квартал из 50-х с прекрасными домами послевоенного Минска

Театр оперы и балета — на самой высокой точке Минска (210 м) нас встретят музы и Аполлон

Памятник Богдановичу

Троицкое предместье — восстановленные кварталы в духе 19 века с уютными двориками

Набережная Свислочи с панорамными видами

На каждом маршруте вы рассмотрите контрасты минской архитектуры, узнаете всё самое интересное из истории города и познакомитесь с белорусскими традициями. Кроме того, мы дадим вам множество ценных советов: где знакомиться с национальной кухней, куда идти за настоящим белорусским текстилем, как лучше всего передвигаться по городу и какие места в Минске непременно стоит посетить.

Организационные детали