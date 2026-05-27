В экскурсии будет место и загадкам прошлого, и творчеству, и повседневности.
Вы увидите католический костёл и главный православный храм столицы, полюбуетесь домами с черепичными крышами и ощутите атмосферу 19 века. А ещё выучите несколько слов на белорусском языке и послушаете о творчестве художника Я. Дроздовича и поэта М. Богдановича.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ратушу — символ городского самоуправления.
- Костёл Девы Марии 18 века — центр римско-католической религиозной конфессии.
- Собор Сошествия Святого духа — главный православный храм столицы.
- Двор отеля «Монастырский», где принято загадывать желания.
- Памятник Язэпу Дроздовичу — он прославился как художник и учёный, а ещё занимался скульптурой, литературой, этнографией и археологией.
- Двор музея Максима Богдановича — классика белорусской поэзии.
Вы узнаете:
- каким транспортом пользовались минчане 100 лет назад.
- тайну одной необычной археологической находки.
- яркие и самобытные слова белорусского языка.
- как жили и творили Я. Дроздович и М. Богданович.
Организационные детали
- Все объекты мы осмотрим снаружи, а после экскурсии сможете посетить их самостоятельно.
- Дети участвуют в экскурсии только в сопровождении взрослых, до 7 лет — бесплатно. В подсчёте общего количества человек они не учитываются.
- Оплата принимается в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день оплаты.
- Экскурсию, как правило, провожу я сама или в некоторых случаях — другой гид команды.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 18 лет
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|900 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1303 туристов
Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу вам её показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. Вас
Входит в следующие категории Минска
