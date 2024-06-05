1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 14 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
3 часа
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Город, которого нет. История Старого Минска
Увидеть город минувших столетий и почувствовать атмосферу тех времен
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Минска в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
Начало: От места вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Минска: от древности до наших дней
Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Два лица одного Минска
Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 410₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
- ООльга3 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
- ННаталия31 мая 2024Всё очень хорошо, но группа наша состояла из 13 человек и дали нам маленький автобус. Видели мы всё на уровне
- ТТитов26 мая 2024Много раз был в Минске по делам. И вот приехали просто походить. На Трипстере заинтересовались экскурсией Евгения. К сожалению Евгений
- ММария25 мая 2024Гостили на выходных с подругой в Минске и не смогли устоять перед экскурсией. Выбрали Ивана так как в его экскурсии были заявлены архитектурные нотки и мы прекрасно и с пользой провели время) Интеллигентный и начитанный гид, хорошо знающий свой город!! Спасибо огромное!
- ЛЛариса24 мая 2024Иван обаял нашу семью! Наша экскурсия была назначена рано утром 8:30(большинство спят в это время). Утро было хмуренькое, я очень
- ЖЖанна23 мая 2024Спасибо гиду Надежде! Много познавательной информации! Нам очень понравилось!
- ЭЭльза22 мая 2024Знание истории, изящный юмор, учитывает физические возможности группы! Мы выбрали индивидуальную экскурсию, но нам повезло попасть немного и на групповую!
- ЕЕлена21 мая 2024Говорят, что Евгений лучший гид Минска. Подтверждаем)
- ТТатьяна16 мая 2024Огромно спасибо за экскурсию! Наталья открыла нам Минск с другой стороны! Время пролетело незаметно и его точно не хватило!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии»
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