читать дальше не смог подойти, но Владимир, который пришел на замену - это чудо!! Так интересно мне давно на было. Я столько узнал о месте, где постоянно останавливаюсь. И столько о старом и новом городе!! Спасибо огромное!! Очень здорово.

Много раз был в Минске по делам. И вот приехали просто походить. На Трипстере заинтересовались экскурсией Евгения. К сожалению Евгений