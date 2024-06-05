Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии – экскурсии в Минске

Найдено 13 экскурсий в категории «Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии» в Минске, цены от 160 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минск старинный и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900 за всё до 6 чел.
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700 за человека
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500 за всё до 4 чел.
Минск: из глубины веков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 14 чел.
Минск от А до Я
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725 за всё до 10 чел.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
7 отзывов
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155 за человека
Город, которого нет. История Старого Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Город, которого нет. История Старого Минска
Увидеть город минувших столетий и почувствовать атмосферу тех времен
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Путешествие из Минска в Могилёв
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие из Минска в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
Начало: От места вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
27 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Храмы Минска: от древности до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Минска: от древности до наших дней
Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
13 000 за всё до 6 чел.
Два лица одного Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Два лица одного Минска
Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 410 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
    читать дальше

    человек. Нашу экскурсию пыталась испортить погода, но Иван профессионально вышел из ситуации и все равно закончил экскурсию. Буду рекомендовать друзьям, если соберутся в Минск.

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
    читать дальше

    формат экскурсии - часть пути мы проехали на автобусе, поэтому получилось посмотреть много интересных мест, которые расположены далеко друг от друга.

  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Всё очень хорошо, но группа наша состояла из 13 человек и дали нам маленький автобус. Видели мы всё на уровне
    читать дальше

    цоколя и первого этажа. Обзорности, как и называется экскурсия не получилось. Организаторы, учтите пожалуйста. К Алине, экскурсоводу никаких замечаний нет. Молодец!

  • Т
    Титов
    26 мая 2024
    Минск старинный и современный
    Много раз был в Минске по делам. И вот приехали просто походить. На Трипстере заинтересовались экскурсией Евгения. К сожалению Евгений
    читать дальше

    не смог подойти, но Владимир, который пришел на замену - это чудо!! Так интересно мне давно на было. Я столько узнал о месте, где постоянно останавливаюсь. И столько о старом и новом городе!! Спасибо огромное!! Очень здорово.

    Много раз был в Минске по делам. И вот приехали просто походить. На Трипстере заинтересовались экскурсиейМного раз был в Минске по делам. И вот приехали просто походить. На Трипстере заинтересовались экскурсией
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Гостили на выходных с подругой в Минске и не смогли устоять перед экскурсией. Выбрали Ивана так как в его экскурсии были заявлены архитектурные нотки и мы прекрасно и с пользой провели время) Интеллигентный и начитанный гид, хорошо знающий свой город!! Спасибо огромное!
  • Л
    Лариса
    24 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Иван обаял нашу семью! Наша экскурсия была назначена рано утром 8:30(большинство спят в это время). Утро было хмуренькое, я очень
    читать дальше

    переживала, что это помешает создать настроение праздника всем нам. Иван рассказывал просто и понятно о сложной истории Белоруссии. Наш гид Иван увлек нас так, что 2 часа пролетели как миг. Даже погода улучшилась, тучи улететли, солнце засияло, а в завершении мы получили вкусное угощение! Огромное спасибо от нашей семьи!

  • Ж
    Жанна
    23 мая 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Спасибо гиду Надежде! Много познавательной информации! Нам очень понравилось!
  • Э
    Эльза
    22 мая 2024
    Минск старинный и современный
    Знание истории, изящный юмор, учитывает физические возможности группы! Мы выбрали индивидуальную экскурсию, но нам повезло попасть немного и на групповую!
    читать дальше

    В индивидуальной диалог, а в групповой монолог: теряешься сам и можешь не успеть дойти с большинством группы, поэтому рекомендую индивидуальную! Спасибо большое, Евгений, за доставленное удовольствие!

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Минск старинный и современный
    Говорят, что Евгений лучший гид Минска. Подтверждаем)
    Говорят, что Евгений лучший гид Минска. Подтверждаем)Говорят, что Евгений лучший гид Минска. Подтверждаем)
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Огромно спасибо за экскурсию! Наталья открыла нам Минск с другой стороны! Время пролетело незаметно и его точно не хватило!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Минск старинный и современный
  2. Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
  3. Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
  4. Минск: из глубины веков до наших дней
  5. Минск от А до Я
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 160 до 27 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 449 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии», 449 ⭐ отзывов, цены от 160₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам