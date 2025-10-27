Большая прогулка по Минску

А Анна Экскурсия была очень познавательная и интересная. Огромное спасибо Снежане за содержательный рассказ. Было интересно и взрослым, и детям. Чувствуется искренняя любовь к своему городу и стране, и это передаётся туристам. Однозначно рекомендую для первого знакомства с Минском

К Колмакова Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании , даже не заметили , как время пролетело! Мы влюбились в Минск и Белоруссию! И за всё это мы благодарим нашего гида Снежану !

Ю Юлия читать дальше самым интересным и знаковым местам Минска, очень интересно рассказывала, обращала внимание на интересные факты. При этом, я, имею представление о Минске, почерпнула много нового и интересного. Видно, что человек просто влюблен в свой город и в свою работу! Однозначно рекомендую! Были в Минске уже пару раз, но все равно захотелось взять экскурсию по городу, чтобы еще раз погрузиться в этот прекрасный город. Снежана - прекрасный экскурсовод, рассказчик, провела нас по

А Алена Прекрасная экскурсия как для тех, кто в Минске впервые, так и для тех, кто уже был в этом городе. Снежана- человек, который любит свой город и умеет заинтересовать. Узнали много нового, необычного. 3 часа пролетели как один миг!

Я Янина Огромное спасибо за содержательную экскурсию, очень понравился маршрут экскурсии, он позволил максимально охватить все самые примечательные места Минска.

Снежана рассказывала не читать дальше просто академические данные, а историю города глазами жителей.

Было видно, что гид искренне любит свой город и хочет разделить эту любовь с нами. Особенно приятно, что Снежана местами говорила на белорусском языке, читала нам стихи, это сделало нашу прогулку еще более уникальной.

Всем, кто вдруг при выборе экскурсии будет читать данный отзыв, хочу сказать: берите смело, Вы не пожалеете ☺️ Если вы хотите не просто «посмотреть достопримечательности», а по-настоящему понять и почувствовать Минск, то индивидуальная экскурсия — это единственный верный способ. И нам невероятно повезло с гидом Снежаной!Снежана рассказывала не

Венера 22 октября 2025 года нам с сестрой провела экскурсию по центру Минска замечательная экскурсовод Снежана. Сразу видно, что она очень любит и знает свой город! Маршрут составлен очень грамотно и интересно. Несмотря на дождь наша трехчасовая прогулка по центру Минска прошла отлично. Буду рекомендовать друзьям и близким😊

Д Дарья Замечательная экскурсия! Много информации, но не перегружено и легко воспринимается! Снежана очень приятный человек! Время пролетело незаметно!

А Алена Прекрасный гид! Ушла все наши пожелания и для маленькой балерины, и для бабушки, которая не может много ходить и для остальных участников! Большая благодарность! С удовольствием еще погуляем с Вами, если будет возможность Минске!

И Ирина Очень интересная экскурсия!

Спасибо, Снежана, за удивительный день!

С Светлана Прекрасный экскурсовод, прекрасная экскурсия. Мы получили столько позитивных эмоций от рассказа и увлекательного путешествия по городу! Спасибо огромное!

Галина Благодарим нашего идеального гида Снежану за удивительной красоты маршрут для нашей большой и разновозрастной семьи, мы в Минске не в первый раз, но таким красивым и разнообразным его еще не видели! Все довольны и взрослые и дети. Благодарим и уважаем ваш профессиональный подход к работе. От души рекомендуем путешественникам познакомиться со Снежаной для незабываемого знакомства с Минском.

A Anastasia читать дальше исполнении звучат захватывающе и легко запоминаются — даже детям было интересно слушать и участвовать в обсуждении. Время пролетело незаметно: экскурсия была динамичной и наполненной любопытными подробностями, а атмосфера общения — по‑домашнему тёплой и доброжелательной. Прогулка по Минску со Снежаной стала для нашей семьи настоящим открытием. Она прекрасно строит маршрут, благодаря чему за короткое время мы увидели многие знаковые места города. Исторические факты в её

Я Яна Огромное спасибо Снежане за чудесную и увлекательную экскурсию по такому замечательному городу Минску. Остались очень довольны👍👍👍