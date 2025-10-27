Большая прогулка по Минску

Экскурсия по Минску предлагает путешествие через эпохи: от советской площади Независимости до древнего Менска княжества Литовского. Гости увидят Ворота города, Красный костёл и Минскую ратушу. Узнают, как Минск восстанавливался после войны и какие тайны скрывает Привокзальная площадь. Архитектура сталинского ампира и изысканное виленское барокко поражают своей красотой. Эта прогулка - уникальная возможность открыть для себя многогранный Минск
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Минска
- 🕌 Посетить древние храмы
- 🏢 Полюбоваться архитектурой
- 📜 Погрузиться в прошлое города
- 🚶♂️ Прогуляться по значимым местам
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Ворота города
- Площадь Независимости
- Дом правительства
- Красный костёл
- Храмы Верхнего города
- Минская ратуша
Описание экскурсии
- Железнодорожный вокзал — самый удобный в Европе
- Ворота города — образец архитектуры сталинского ампира
- Площадь Независимости — одна из крупнейших площадей Европы
- Дом правительства — эпоха конструктивизма в советской архитектуре
- Красный костёл, он же костёл Святых Симона и Елены — главный католический храм Минска
- Дворовые территории и дома обычных минчан
- Храмы Верхнего города, которые поражают изысканностью виленского барокко
- Минская ратуша — белая красавица на высоком холме
Вы узнаете:
- Как возник Менск и почему он поменял букву в названии
- Как Минск отстраивался после войны
- Почему за красоту Привокзальной площади надо благодарить Сталина
- Какое подпольное движение действовало в столице Беларуси
И многое другое!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 690 туристов
Здравствуйте, меня зовут Снежана. Я профессиональный гид, аттестована в Национальном агентстве по туризму. А ещё я опытный педагог, преподаватель русского языка и литературы, умею и люблю работать с детскими группами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
27 окт 2025
Экскурсия была очень познавательная и интересная. Огромное спасибо Снежане за содержательный рассказ. Было интересно и взрослым, и детям. Чувствуется искренняя любовь к своему городу и стране, и это передаётся туристам. Однозначно рекомендую для первого знакомства с Минском
Дата посещения: 25 октября 2025
К
Колмакова
18 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании , даже не заметили , как время пролетело! Мы влюбились в Минск и Белоруссию! И за всё это мы благодарим нашего гида Снежану !
Дата посещения: 18 сентября 2025
Ю
Юлия
10 ноя 2025
Были в Минске уже пару раз, но все равно захотелось взять экскурсию по городу, чтобы еще раз погрузиться в этот прекрасный город. Снежана - прекрасный экскурсовод, рассказчик, провела нас по
А
Алена
8 ноя 2025
Прекрасная экскурсия как для тех, кто в Минске впервые, так и для тех, кто уже был в этом городе. Снежана- человек, который любит свой город и умеет заинтересовать. Узнали много нового, необычного. 3 часа пролетели как один миг!
Я
Янина
7 ноя 2025
Огромное спасибо за содержательную экскурсию, очень понравился маршрут экскурсии, он позволил максимально охватить все самые примечательные места Минска.
О
Олеся
3 ноя 2025
Если вы хотите не просто «посмотреть достопримечательности», а по-настоящему понять и почувствовать Минск, то индивидуальная экскурсия — это единственный верный способ. И нам невероятно повезло с гидом Снежаной!
Венера
31 окт 2025
22 октября 2025 года нам с сестрой провела экскурсию по центру Минска замечательная экскурсовод Снежана. Сразу видно, что она очень любит и знает свой город! Маршрут составлен очень грамотно и интересно. Несмотря на дождь наша трехчасовая прогулка по центру Минска прошла отлично. Буду рекомендовать друзьям и близким😊
Д
Дарья
28 окт 2025
Замечательная экскурсия! Много информации, но не перегружено и легко воспринимается! Снежана очень приятный человек! Время пролетело незаметно!
А
Алена
22 окт 2025
Прекрасный гид! Ушла все наши пожелания и для маленькой балерины, и для бабушки, которая не может много ходить и для остальных участников! Большая благодарность! С удовольствием еще погуляем с Вами, если будет возможность Минске!
И
Ирина
17 окт 2025
Очень интересная экскурсия!
С
Светлана
13 окт 2025
Прекрасный экскурсовод, прекрасная экскурсия. Мы получили столько позитивных эмоций от рассказа и увлекательного путешествия по городу! Спасибо огромное!
Галина
11 окт 2025
Благодарим нашего идеального гида Снежану за удивительной красоты маршрут для нашей большой и разновозрастной семьи, мы в Минске не в первый раз, но таким красивым и разнообразным его еще не видели! Все довольны и взрослые и дети. Благодарим и уважаем ваш профессиональный подход к работе. От души рекомендуем путешественникам познакомиться со Снежаной для незабываемого знакомства с Минском.
A
Anastasia
10 окт 2025
Прогулка по Минску со Снежаной стала для нашей семьи настоящим открытием. Она прекрасно строит маршрут, благодаря чему за короткое время мы увидели многие знаковые места города. Исторические факты в её
Я
Яна
9 окт 2025
Огромное спасибо Снежане за чудесную и увлекательную экскурсию по такому замечательному городу Минску. Остались очень довольны👍👍👍
Ирина
7 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, 3 часа пролетели незаметно. На все наши вопросы, в том числе, на бытовые темы, Снежана давала развернутые ответы)
