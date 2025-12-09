Парк истории «Сула» — уникальный музей под открытым небом, где оживает история Беларуси от каменного века до XIX столетия. Расположен в живописном месте на берегу рукотворного озера, в часе езды от Минска.
Вас ждёт интерактивная экскурсия с мастер-классами, дегустацией «Старки Запольской», катанием на драккаре (зимой на санях), а также посещение кузнечных мастерских, гончарных кругов и других исторических площадок.
Описание мастер-класса
В программе: Внимание! С 11 декабря 2025 по 09 января 2026 включительно будет действовать новогодняя программа!:
- торжественная встреча у ворот с музыкантами;
- катание на Драккаре по реке Сула (учитывая погодные условия — катание на санях (или бричке));
- посещение анимационных площадок;
- демонстрации кузнечного дела и работы за гончарным кругом;
- посещение бровара с дегустацией элитного напитка «Старка Запольская». После экскурсии вы можете сделать фотографии на память и самостоятельно посетить интерактивные площадки традиционной культуры. В их числе, Пекарня, Аптека, Ткачество, Еврейская лавка, Шаповальня, Бортничество, Почта.
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Обед
- Дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2а (Ратуша), напротив скульптуры Войт с ключом
Завершение: Г. Минск, пл. Свободы 2а (Ратуша)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
