Экскурсия «10 000 лет истории Беларуси: путешествие во времени в парке Сула»

Экскурсия «10 000 лет истории Беларуси
Парк истории «Сула» — уникальный музей под открытым небом, где оживает история Беларуси от каменного века до XIX столетия. Расположен в живописном месте на берегу рукотворного озера, в часе езды от Минска.

Вас ждёт интерактивная экскурсия с мастер-классами, дегустацией «Старки Запольской», катанием на драккаре (зимой на санях), а также посещение кузнечных мастерских, гончарных кругов и других исторических площадок.
Описание мастер-класса

В программе: Внимание! С 11 декабря 2025 по 09 января 2026 включительно будет действовать новогодняя программа!:

  • торжественная встреча у ворот с музыкантами;
  • катание на Драккаре по реке Сула (учитывая погодные условия — катание на санях (или бричке));
  • посещение анимационных площадок;
  • демонстрации кузнечного дела и работы за гончарным кругом;
  • посещение бровара с дегустацией элитного напитка «Старка Запольская». После экскурсии вы можете сделать фотографии на память и самостоятельно посетить интерактивные площадки традиционной культуры. В их числе, Пекарня, Аптека, Ткачество, Еврейская лавка, Шаповальня, Бортничество, Почта.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
  • Обед
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2а (Ратуша), напротив скульптуры Войт с ключом
Завершение: Г. Минск, пл. Свободы 2а (Ратуша)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минска

