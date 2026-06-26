Старый Минск — это особая магия: мощёные дворы, балконы с узорчатой ковкой, тени от крон на древних стенах… В этом антураже мы с вами и прогуляемся.
За полчаса я успею поймать те самые кадры, на которых вы узнаёте себя — с искренней улыбкой, живым взглядом и ветром в волосах.
За полчаса я успею поймать те самые кадры, на которых вы узнаёте себя — с искренней улыбкой, живым взглядом и ветром в волосах.
Описание фото-прогулки
- Прогулка по Троицкому предместью — свернём с главной туристической тропы в тихие переулки.
- Живые портреты без постановки — вы просто идёте, смотрите по сторонам, останавливаетесь у интересных стен, поправляете шарф. Я ловлю моменты, а не позы.
- Игра с городским светом — мы используем солнце, тени, блики на окнах и старых дверях. Это придаёт снимкам объём и ту самую «киношность», которую невозможно достичь в фоторедакторе.
- Готовый архив для любых целей — через 7–10 дней вы получите портфолио, которое можно смело публиковать в соцсетях, отправлять близким или хранить как личную память.
Организационные детали
- Снимаю на Canon EOS R.
- Вы получите 50–100 снимков в авторской цветокоррекции.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Я фотограф в Минске и Несвиже. Помогаю путешественникам сохранить главное — воспоминания о поездке. Моя работа — ловить живые, тёплые моменты, когда вы просто наслаждаетесь городом.
Входит в следующие категории Минска
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