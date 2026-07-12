Мои заказы

Город, которого нет: история Старого Минска

Откройте для себя Минск через его историю и архитектуру. Прогулка по старинным улицам и площадям оживит город перед вами
История Минска - это увлекательное путешествие сквозь века.

На экскурсии вы увидите храмы и монастыри, пройдёте по улицам, где когда-то кипела жизнь ремесленников и торговцев.

Окунитесь в атмосферу старого города, узнайте о
читать дальшеуменьшить

его архитектуре и религии, услышите легенды и факты о послевоенном восстановлении. Завершение маршрута на Острове Слёз добавит экскурсии особую ноту. Возможность изменения маршрута и формата делает это путешествие доступным для всех

5
89 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические улицы
  • ⛪ Посещение храмов
  • 🏙️ Панорамные виды
  • 📜 Легенды и истории
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🕊️ Завершение на Острове Слёз

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Минску - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красками. В октябре и апреле также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но всё же возможна, если вы готовы к зимним условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Город, которого нет: история Старого Минска
Город, которого нет: история Старого Минска
Город, которого нет: история Старого Минска

Что можно увидеть

  • Октябрьская площадь
  • Площадь Свободы
  • Троицкое предместье
  • Кафедральный собор Святого Духа
  • Костёл Наисвятейшей Девы Марии
  • Остров Слёз

Описание экскурсии

Улицы Старого города

Наш маршрут пройдёт по площадям Октябрьская и Свободы и Троицкому предместью. Мы увидим город начала 19 века: с каменными зданиями и кварталами, где жили простые ремесленники и торговцы, шумели корчмы и рынки. Посетим кафедральный собор Святого Духа и костёл Наисвятейшей Девы Марии, пройдём по атмосферным улочкам и заглянем в уютные дворики.

По следам легенд и истории

Вы услышите историю возникновения и развития города. Узнаете об архитектуре и религии, разнообразии языков и народов, которые жили и творили здесь. Конечно, поговорим и о послевоенном восстановлении. Уверены, Минск раскроется перед вами с необычной и очень привлекательной стороны!

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
  • Завершение экскурсии на Острове Слёз
  • По согласованию место встречи, маршрут и продолжительность экскурсии можно изменить
  • Если вы не готовы ходить пешком, формат экскурсии тоже может быть изменён на автомобильный — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5241 туриста
Мы — команда профессиональных гидов по Беларуси. Наша миссия — показать Беларусь и родной Минск глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Мы хотим, чтобы каждый гость уезжал с частичкой
читать дальшеуменьшить

нашей любви и становился другом страны. Нас объединяет профильное образование, опыт работы и творческий подход к каждому заказу. В команду входят как опытные гиды, так и молодые таланты. Мы работаем в едином ключе, стараясь быть одновременно объективными и эмоциональными. Мы специализируемся на истории и этнографии. Для нас главное — не даты и имена, а эмоции и понимание поступков людей. Мы превращаем сухие факты в живую историю, делая персонажей близкими и понятными. При этом наши экскурсии основаны на проверенных знаниях истории, географии и литературы и не искажают действительность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
4
4
3
2
2
1
Ольга
Экскурсию нам провела Наталия. Очень приятный, вежливый и общительный гид. Хорошо знает историю города и увлекательно преподносит эти знания. 2 часа пролетели на одном дыхании. Мы были очень рады, что нашим гидом оказалась именно Наталия!
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Отличная экскурсия! я и двое моих сыновей 17 и 15 лет были очень впечатлены историей и уютом центра Минска! Элеонора подготовила очень интересную и занимательную экскурсию! ответила на наши вопросы, а также посоветовала, какие еще интересные места стоит посетить в Минске и в Белоруссии в целом.
Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Благодарю вас за тёплые слова. Было очень приятно проводить вам экскурсию. Такие вдумчивые, понимающие и увлеченные слушатели - радость. Успехов вам и ждем в Минске вновь.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Нам очень понравилась экскурсия с таким знающим профессиональным гидом как Наталья! Среди нас была участница из дальнего зарубежья, для которой русский язык не родной, Наталья подбирала слова и артикуляцию так,
читать дальшеуменьшить

что и ей было все понятно! Нам передалась любовь к стране и к Минску, которую несет Наталья, очень интересно и познавательно провели эти несколько часов в ее обществе, гуляя по центру города и изучая историю этих богатых своим прошлым мест! Большое спасибо!

Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв. Искренне рады, что вам понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
А
нормально
Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Благодарю вас.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсию проводила Наталия - великолепный экскурсовод, замечательный рассказчик и отличный собеседник. Рассказ был моментально адаптирован для ребёнка, наша дочь с интересом слушала всю экскурсию, даже отступления для взрослых. Наталия - историк, искренне любящий свое дело, глаза горят и об истории готова говорить, рассказывать и обсуждать часами. Нам было очень приятно гулять по городу с таким гидом!
Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Огромное спасибо. Рады вас видеть на наших экскурсиях.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Ярослав -хороший гид, экскурсия понравилась. Жаль, погодка подвела немного)
Ярослав -хороший гид, экскурсия понравилась. Жаль, погодка подвела немного)
Ярослав -хороший гид, экскурсия понравилась. Жаль, погодка подвела немного)
Ярослав -хороший гид, экскурсия понравилась. Жаль, погодка подвела немного)
Ярослав -хороший гид, экскурсия понравилась. Жаль, погодка подвела немного)
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Город, которого нет: история Старого Минска»

Другой Минск
Пешая
2 часа
221 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Другой Минск
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие во времени: из Минска - в парк «Сула»
На автобусе
6.5 часов
15 отзывов
Групповая
В тренде
Путешествие во времени: из Минска - в парк «Сула»
Увидеть, попробовать и ощутить прошлое Беларуси
Начало: На площади Свободы, 2А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5150 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
На автобусе
1 час 15 минут
717 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45 Br за человека
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
На машине
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
12 авг в 10:30
14 авг в 10:30
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
от 8500 ₽ за экскурсию