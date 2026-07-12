История Минска - это увлекательное путешествие сквозь века.
На экскурсии вы увидите храмы и монастыри, пройдёте по улицам, где когда-то кипела жизнь ремесленников и торговцев.
Окунитесь в атмосферу старого города, узнайте о
На экскурсии вы увидите храмы и монастыри, пройдёте по улицам, где когда-то кипела жизнь ремесленников и торговцев.
Окунитесь в атмосферу старого города, узнайте о
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические улицы
- ⛪ Посещение храмов
- 🏙️ Панорамные виды
- 📜 Легенды и истории
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🕊️ Завершение на Острове Слёз
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Минску - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красками. В октябре и апреле также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но всё же возможна, если вы готовы к зимним условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Октябрьская площадь
- Площадь Свободы
- Троицкое предместье
- Кафедральный собор Святого Духа
- Костёл Наисвятейшей Девы Марии
- Остров Слёз
Описание экскурсии
Улицы Старого города
Наш маршрут пройдёт по площадям Октябрьская и Свободы и Троицкому предместью. Мы увидим город начала 19 века: с каменными зданиями и кварталами, где жили простые ремесленники и торговцы, шумели корчмы и рынки. Посетим кафедральный собор Святого Духа и костёл Наисвятейшей Девы Марии, пройдём по атмосферным улочкам и заглянем в уютные дворики.
По следам легенд и истории
Вы услышите историю возникновения и развития города. Узнаете об архитектуре и религии, разнообразии языков и народов, которые жили и творили здесь. Конечно, поговорим и о послевоенном восстановлении. Уверены, Минск раскроется перед вами с необычной и очень привлекательной стороны!
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
- Завершение экскурсии на Острове Слёз
- По согласованию место встречи, маршрут и продолжительность экскурсии можно изменить
- Если вы не готовы ходить пешком, формат экскурсии тоже может быть изменён на автомобильный — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5241 туриста
Мы — команда профессиональных гидов по Беларуси. Наша миссия — показать Беларусь и родной Минск глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Мы хотим, чтобы каждый гость уезжал с частичкой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 89 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию нам провела Наталия. Очень приятный, вежливый и общительный гид. Хорошо знает историю города и увлекательно преподносит эти знания. 2 часа пролетели на одном дыхании. Мы были очень рады, что нашим гидом оказалась именно Наталия!
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Отличная экскурсия! я и двое моих сыновей 17 и 15 лет были очень впечатлены историей и уютом центра Минска! Элеонора подготовила очень интересную и занимательную экскурсию! ответила на наши вопросы, а также посоветовала, какие еще интересные места стоит посетить в Минске и в Белоруссии в целом.
Элеонора
Ответ организатора:
Благодарю вас за тёплые слова. Было очень приятно проводить вам экскурсию. Такие вдумчивые, понимающие и увлеченные слушатели - радость. Успехов вам и ждем в Минске вновь.
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Т
Нам очень понравилась экскурсия с таким знающим профессиональным гидом как Наталья! Среди нас была участница из дальнего зарубежья, для которой русский язык не родной, Наталья подбирала слова и артикуляцию так,
Элеонора
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв. Искренне рады, что вам понравилось.
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А
нормально
Элеонора
Ответ организатора:
Благодарю вас.
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М
Экскурсию проводила Наталия - великолепный экскурсовод, замечательный рассказчик и отличный собеседник. Рассказ был моментально адаптирован для ребёнка, наша дочь с интересом слушала всю экскурсию, даже отступления для взрослых. Наталия - историк, искренне любящий свое дело, глаза горят и об истории готова говорить, рассказывать и обсуждать часами. Нам было очень приятно гулять по городу с таким гидом!
Элеонора
Ответ организатора:
Огромное спасибо. Рады вас видеть на наших экскурсиях.
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Ярослав -хороший гид, экскурсия понравилась. Жаль, погодка подвела немного)
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