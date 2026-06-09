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Индивидуальная
до 4 чел.
Кофейные истории города М
Путешествие по Минску для настоящих кофеманов. Узнайте о кофейных традициях, посетите культовые места и насладитесь уникальным напитком
Начало: На Комсомольской улице
«Посетим культовые локации, обсудим десертную историю Беларуси и продегустируем авторский «Оскар», который варят и подают только в одном месте»
24 июн в 10:00
25 июн в 10:30
13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Минск и минчане: культурный код (с дегустацией в формате «всё включено»)
Экскурсия для гастроэстетов и ценителей прекрасного во всех его проявлениях
Начало: На перекрёстке улиц Революционная и Комсомольская
«В стоимость входит: дегустация авторского кофе в этно-кофейне, дегустация неотрадиционной белорусской кухни в сердце исторического Минска: сезонное блюдо + авторская настойка»
25 июн в 11:00
26 июн в 14:30
22 300 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 2 чел.
Экспресс-фотопрогулка по старому Минску
Естественный свет, аутентичная брусчатка - и ваши настоящие эмоции
Начало: У станции метро «Немига»
«Вы получите 50–100 снимков в авторской цветокоррекции»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6175 ₽
6500 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Большое спасибо Оксане! Очень пожалели, что встретились с ней в наш последний день в Минске, иначе все знакомство с городом
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А
Отличная экскурсия, доставила массу впечатлений. Оксана поведала множество интересных фактов из истории Минска и страны и конечно же впячатлили посещения интереснейших «вкусных» мест Минска. Спасибо за чудесно проведенное время!
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М
Огромное спасибо за экскурсию «Минск и минчане: культурный код с дегустацией в формате "всё включено"»!
Это было не просто знакомство с
Это было не просто знакомство с
+2
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Минск на вкус: как дегустация кофе открыла мне город Это была не экскурсия — это был роман с городом на
+2
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После сухости и официоза обзорной экскурсии просто согрелась в искренности чувств к своему городу. Очень теплая и интересная экскурсия, время пролетело незаметно. Минск открылся с человеческой, уютной стороны. Очень рекомендую.
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И
Это была наша третья экскурсия с Оксаной) ночью в Минске был сильный снегопад, прогулка была под вопросом, но Оксана смогла
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И
Большое спасибо Оксане за прекрасную прогулку, интересные истории про кофе, кондитерские и про город Минск 😍, ну и конечно мы попробовали разный необычный и потрясающе вкусный кофе) ☕
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В
Эта экскурсия запомнилась и понравилась. Много интересных историй, адресов, рекомендаций и просто приятного общения с человеком, который влюблен в свой город и профессию. Всегда приятно видеть таких людей.
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Для того, чтобы познакомиться поближе с Минском и понять его культурный код, я выбрала в гиды Оксану. Экскурсия была на
+2
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Были на экскурсии с Оксаной. Так как в Минске не в первый раз, выбирали что-то, что еще не видели. Нам
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Всего 17 отзывов в Минске в категории "Авторские"
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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Авторские»
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