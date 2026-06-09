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Авторские экскурсии от местных гидов Минска

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Минске, цены от 6175 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Кофейные истории города М
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кофейные истории города М
Путешествие по Минску для настоящих кофеманов. Узнайте о кофейных традициях, посетите культовые места и насладитесь уникальным напитком
Начало: На Комсомольской улице
«Посетим культовые локации, обсудим десертную историю Беларуси и продегустируем авторский «Оскар», который варят и подают только в одном месте»
24 июн в 10:00
25 июн в 10:30
13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Минск и минчане: культурный код (с дегустацией в формате «всё включено»)
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Минск и минчане: культурный код (с дегустацией в формате «всё включено»)
Экскурсия для гастроэстетов и ценителей прекрасного во всех его проявлениях
Начало: На перекрёстке улиц Революционная и Комсомольская
«В стоимость входит: дегустация авторского кофе в этно-кофейне, дегустация неотрадиционной белорусской кухни в сердце исторического Минска: сезонное блюдо + авторская настойка»
25 июн в 11:00
26 июн в 14:30
22 300 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-фотопрогулка по старому Минску
Пешая
30 минут
-
5%
Фотопрогулка
до 2 чел.
Экспресс-фотопрогулка по старому Минску
Естественный свет, аутентичная брусчатка - и ваши настоящие эмоции
Начало: У станции метро «Немига»
«Вы получите 50–100 снимков в авторской цветокоррекции»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6175 ₽6500 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Кофейные истории города М
Большое спасибо Оксане! Очень пожалели, что встретились с ней в наш последний день в Минске, иначе все знакомство с городом
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доверили бы ей. Прекрасный рассказчик, увлеченный профессионал, обаятельный человек - приятный и легкий в общении. Прекрасно знает Минск, его историю и настоящее. Мы от нее узнали столько неожиданных интересностей, сколько не узнали за предыдущие 4 дня в Минске. Что касается данной экскурсии: изящная программа, в прямом и переносном смыслах - вкусная, открывает город с нового ракурса,"кофейно-гастрономического". А это очень важно, чтобы лучше узнать и понять город. А у Оксаны есть и другая цель - чтобы ее Гости во время этой экскурсии город еще и полюбили. Что можно сказать … все цели достигнуты. Заказывайте у Оксаны любую из ее экскурсий - это наверняка будет очень интересно, очень вкусно. И точно незабываемо.

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А
Минск и минчане: культурный код (с дегустацией в формате «всё включено»)
Отличная экскурсия, доставила массу впечатлений. Оксана поведала множество интересных фактов из истории Минска и страны и конечно же впячатлили посещения интереснейших «вкусных» мест Минска. Спасибо за чудесно проведенное время!
Отличная экскурсия, доставила массу впечатлений. Оксана поведала множество интересных фактов из истории Минска и страны и
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М
Минск и минчане: культурный код (с дегустацией в формате «всё включено»)
Огромное спасибо за экскурсию «Минск и минчане: культурный код с дегустацией в формате "всё включено"»!
Это было не просто знакомство с
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городом, а настоящее погружение в атмосферу старого Минска с его характерами, бытом и неожиданными сюжетами.
Особенно порадовало, что Оксана уходит от шаблонных маршрутов. Мы гуляли по старым улочкам, променаду, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что вижу город совершенно иначе. Оксана показывала места, которые не найти в обычных путеводителях: дом, где когда-то был публичный дом, старую больницу, неприметные дворики с историей — каждый объект обрастал удивительными историями.
Но, пожалуй, самая вкусная часть — бары с авторским кофе и тот самый коктейль «борщ». Да-да, водка со свекольным соком и сметаной звучит дерзко, а на деле это изящный гастрономический эксперимент, который стоит попробовать. Всё в формате «всё включено» — без неловких пауз, без лишних трат, просто наслаждаешься маршрутом и беседой.
Гид — молодец: живая речь, юмор, готовность отвечать на любые вопросы. Спасибо за то, что показали Минск не открыточным, а настоящим — сочными, немного брутальным и очень душевным. Всем, кто хочет влюбиться в столицу Беларуси, рекомендую этот формат и Оксану, как проводника в нескучную историю!

Огромное спасибо за экскурсию «Минск и минчане: культурный код с дегустацией в формате &quot;всё включено&quot;»!
Огромное спасибо за экскурсию «Минск и минчане: культурный код с дегустацией в формате &quot;всё включено&quot;»!
Огромное спасибо за экскурсию «Минск и минчане: культурный код с дегустацией в формате &quot;всё включено&quot;»!
Огромное спасибо за экскурсию «Минск и минчане: культурный код с дегустацией в формате &quot;всё включено&quot;»!+2
Огромное спасибо за экскурсию «Минск и минчане: культурный код с дегустацией в формате &quot;всё включено&quot;»!
Огромное спасибо за экскурсию «Минск и минчане: культурный код с дегустацией в формате &quot;всё включено&quot;»!
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Катерина
Кофейные истории города М
Минск на вкус: как дегустация кофе открыла мне город Это была не экскурсия — это был роман с городом на
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несколько часов. Главный восторг — концепция дегустации кофе Это гениально просто и невероятно вкусно. Мы не просто пили кофе по пути. У нас была целая философия: каждая чашка соответствовала району и его истории. Каждая чашка была как ключ к следующей локации. Между дегустациями мы шли пешком, и вкус кофе оставался во рту ровно столько, сколько гид рассказывала историю.
Огромное человеческое спасибо нашему гиду Оксане за экскурсию, которая перевернула моё представление о столице Беларуси. А вы открыли нам его настоящую душу.
Это была не скупая лекция с датами (хотя история подавалась мастерски), а настоящее приключение в лабиринтах города. Ваша фишка — «неизведанные места» — сработала на все 100%. Мы целенаправленно сворачивали там, где обычный турист пойдёт прямо.
Что нас поразило больше всего:
1. Магия минских двориков. Огромное спасибо, что показали не один парадный фасад, а настоящие «колодцы» старого города.
2. Архитектура без цензуры. Вы рассказали не только про сталинский ампир, но и про конструктивизм, который прячется за деревьями, и про «непарадный» Минск 90-х.
Итог: 11 из 10 за перезагрузку жанра экскурсии.
Я теперь другим гидам не поверю, если у них в программе нет кофе. Серьёзно, это гениально: вы идёте, слушаете, пьёте, чувствуете, останавливаетесь, впитываете. Минск после этого не кажется городом памятников и проспектов. Он тёплый, кофейный, немножко грустный и очень живой.
Спасибо за магию. Теперь я влюблён в Минск и ваш особенный кофе. ☕️

Минск на вкус: как дегустация кофе открыла мне город Это была не экскурсия — это был
Минск на вкус: как дегустация кофе открыла мне город Это была не экскурсия — это был
Минск на вкус: как дегустация кофе открыла мне город Это была не экскурсия — это был
Минск на вкус: как дегустация кофе открыла мне город Это была не экскурсия — это был+2
Минск на вкус: как дегустация кофе открыла мне город Это была не экскурсия — это был
Минск на вкус: как дегустация кофе открыла мне город Это была не экскурсия — это был
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Наталья
Минск и минчане: культурный код (с дегустацией в формате «всё включено»)
После сухости и официоза обзорной экскурсии просто согрелась в искренности чувств к своему городу. Очень теплая и интересная экскурсия, время пролетело незаметно. Минск открылся с человеческой, уютной стороны. Очень рекомендую.
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И
Минск и минчане: культурный код (с дегустацией в формате «всё включено»)
Это была наша третья экскурсия с Оксаной) ночью в Минске был сильный снегопад, прогулка была под вопросом, но Оксана смогла
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так построить маршрут, что всё прошло прекрасно) и как всегда был интересный рассказ, много дополнительного материала (картинок и фотографий) хотим сказать Оксане большое спасибо) ❤️

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И
Кофейные истории города М
Большое спасибо Оксане за прекрасную прогулку, интересные истории про кофе, кондитерские и про город Минск 😍, ну и конечно мы попробовали разный необычный и потрясающе вкусный кофе) ☕
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В
Кофейные истории города М
Эта экскурсия запомнилась и понравилась. Много интересных историй, адресов, рекомендаций и просто приятного общения с человеком, который влюблен в свой город и профессию. Всегда приятно видеть таких людей.
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Настя
Минск и минчане: культурный код (с дегустацией в формате «всё включено»)
Для того, чтобы познакомиться поближе с Минском и понять его культурный код, я выбрала в гиды Оксану. Экскурсия была на
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столько лёгкой и вкусной, что мы решили вернуться в Минск, и выбрать уже другую экскурсию, чтоб увидить и влюбиться в Минск с другой стороны. Оксана не грузит историческими фактами, а рассказывает с юмором, рассказами и фото о необычном Минске и его жителях, который мы уже не видим в наше время! Ну и изюминкой нашей прогулки было волшебное кофе в авторской кофейни и дегустация настоек и вкусного сета в ресторане необычного формата. А чтоб разгадать культурный код и попробовать Минск на вкус, нужно забронировать экскурсию. Всем рекомендую! И обязательно вернусь за новой порцией впечатлений!

Для того, чтобы познакомиться поближе с Минском и понять его культурный код, я выбрала в гиды
Для того, чтобы познакомиться поближе с Минском и понять его культурный код, я выбрала в гиды
Для того, чтобы познакомиться поближе с Минском и понять его культурный код, я выбрала в гиды
Для того, чтобы познакомиться поближе с Минском и понять его культурный код, я выбрала в гиды+2
Для того, чтобы познакомиться поближе с Минском и понять его культурный код, я выбрала в гиды
Для того, чтобы познакомиться поближе с Минском и понять его культурный код, я выбрала в гиды
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Елена
Кофейные истории города М
Были на экскурсии с Оксаной. Так как в Минске не в первый раз, выбирали что-то, что еще не видели. Нам
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очень повезло с гидом. Отлично выбранный и подобранный маршрут. И вкусно, и интересно, и локации - полный восторг. И история преподнесена очень жизненно и близко. Точно рекомендуем!

Были на экскурсии с Оксаной. Так как в Минске не в первый раз, выбирали что-то, что
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Всего 17 отзывов в Минске в категории "Авторские"

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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Кофейные истории города М;
  2. Минск и минчане: культурный код (с дегустацией в формате «всё включено»);
  3. Экспресс-фотопрогулка по старому Минску.
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Троицкое предместье;
  2. Площадь Независимости;
  3. Верхний город;
  4. Мирский замок;
  5. Несвижский замок;
  6. Красный костёл;
  7. Ратуша;
  8. Площадь Победы;
  9. Национальная библиотека;
  10. Ворота Минска.
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2026
Сейчас в Минске в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 6175 до 22 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2026 год по теме «Авторские», 17 ⭐ отзывов, цены от 6175₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август