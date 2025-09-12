Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к Хатыни и Кургану Славы
Комфортное путешествие к мемориалу Хатынь и Кургану Славы. Узнайте о судьбах мирных жителей и ощутите величие памяти, возвращаясь в Минск
Сегодня в 15:00
14 сен в 00:30
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИсторические места столицы Беларуси
Погрузитесь в атмосферу Минска на индивидуальной автоэкскурсии. Узнайте о прошлом и настоящем города, наслаждаясь комфортом и уникальными видами
Начало: У вашего отеля
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Увлекательное путешествие в прошлое Беларуси: Гродно и Лида откроют свои тайны. Замки, легенды и история в одной экскурсии
5 окт в 08:00
6 окт в 08:00
33 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Минском
Погрузитесь в атмосферу Минска, прогуливаясь по его историческим местам. Узнайте о прошлом и настоящем города, насладитесь архитектурой и культурой
Начало: Около Дома спорта
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро «Уручье»
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
13 230 ₽
18 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - это город-музей на берегу Немана. История, архитектура и звуки живой музыки создают уникальную атмосферу
Начало: Место вашего проживания в Минске
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Прогулка по Тракторозаводскому посёлку Минска откроет вам уникальную архитектуру и легенды района. Узнайте о его прошлом и настоящем
Начало: На Призаводской площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
7800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Минск удивит вас своей архитектурой и историей. Погрузитесь в атмосферу города, узнавая его тайны и легенды. Это будет незабываемо
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тактично о неприличном. 18+
Погрузитесь в тайны Минска, узнайте о жизни женщин 19 века и их влиянии на общество. Откровенно и без прикрас
Начало: На обзорной площадке «Верхний город»
17 сен в 09:00
18 сен в 13:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи
Посетите два уникальных дворцово-парковых ансамбля в Беларуси. Окунитесь в атмосферу XIX века и узнайте историю их владельцев
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
5980 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Топ-10 Минска: самое важное за 2,5 часа
Путешествие по Минску за 2,5 часа: история, архитектура и судьбы жителей в одной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По мистическим местам Минска
Погрузитесь в атмосферу древнего Минска, где язычество оставило свой след. Узнайте о магии и старинных обрядах, скрытых в сердце города
Начало: У станции метро «Немига»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
9250 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2025
Сейчас в Минске в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1800 до 35 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Минске на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 349 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь