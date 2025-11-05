Много веков евреи жили рядом с белорусами. В стране не было отдельных кварталов с закрытыми общинами как, например, в странах Европы. Иудеи селились рядом с русскими, поляками, татарами, белорусами — это был один большой плавильный котёл. Я покажу места, где сохранилась атмосфера той самой старой столицы, когда полгорода (без преувеличения!) говорило на идиш.

Дом с мезузой — пожалуй, самый известное здание Раковского предместья. Ещё совсем недавно на старых резных дверях оставался след от мезузы — футляра, в котором находился свёрнутый свиток пергамента с двумя фрагментами Торы.

За 2,5 часа неспешной прогулки я расскажу, каким образом Шоа повлияло на судьбу популярного отеля «Европа», как связан с Минском «папа» Чебурашки и где в 21 веке искать остатки былого наследия, без которого представить Беларусь сегодня просто невозможно. Вы узнаете, почему идиш когда-то стал одним из четырёх государственных языков, но сегодня забыт.

А также мы:

Вспомним легенду о двух раввинах, из-за ссоры которых якобы и начались частые наводнения на Свислочи

Поговорим о самых известных евреях Раковского предместья — людях, прославивших Беларусь на весь мир

Разберёмся, откуда растут ноги у шутки о том, что в Беларуси родилось больше президентов Израиля, чем в самом Израиле

Выучим пару слов на идиш и иврите

И конечно, обязательно поговорим о том, как и когда евреи появились на землях современной Беларуси

Эта экскурсия не только для тех, у кого есть еврейские корни. Она для всех, кто хочет почувствовать всю мультикультурность Минска. Ведь его история — это не отдельная история еврейской общины, а неотъемлемая часть наследия современной Беларуси.

