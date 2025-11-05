Много веков евреи жили рядом с белорусами. В стране не было отдельных кварталов с закрытыми общинами как, например, в странах Европы.
Иудеи селились рядом с русскими, поляками, татарами, белорусами — это был один большой плавильный котёл.
Я покажу места, где сохранилась атмосфера той самой старой столицы, когда полгорода (без преувеличения!) говорило на идиш.
Описание экскурсии
- Дом с мезузой — пожалуй, самый известное здание Раковского предместья. Ещё совсем недавно на старых резных дверях оставался след от мезузы — футляра, в котором находился свёрнутый свиток пергамента с двумя фрагментами Торы.
- Синагога Зальцмана — самое старое сохранившееся здание в Раковском предместье.
- Здание бывшей обойной фабрики Лифшица и Шифмановича с первым в Минске паровым котлом.
- Здание Талмуд-торы, где мы поговорим в том числе о еврейском начальном образовании.
- Дом еврейских свадеб, успевший побывать и танцевальным залом, и кинотеатром «Рекорд», и даже местом собрания революционеров! Сейчас в здании кофейня, однако в интерьере сохранились оригинальные росписи на стенах конца 19 — начала 20 веков.
За 2,5 часа неспешной прогулки я расскажу, каким образом Шоа повлияло на судьбу популярного отеля «Европа», как связан с Минском «папа» Чебурашки и где в 21 веке искать остатки былого наследия, без которого представить Беларусь сегодня просто невозможно. Вы узнаете, почему идиш когда-то стал одним из четырёх государственных языков, но сегодня забыт.
А также мы:
- Вспомним легенду о двух раввинах, из-за ссоры которых якобы и начались частые наводнения на Свислочи
- Поговорим о самых известных евреях Раковского предместья — людях, прославивших Беларусь на весь мир
- Разберёмся, откуда растут ноги у шутки о том, что в Беларуси родилось больше президентов Израиля, чем в самом Израиле
- Выучим пару слов на идиш и иврите
- И конечно, обязательно поговорим о том, как и когда евреи появились на землях современной Беларуси
Кому подойдёт программа
Эта экскурсия не только для тех, у кого есть еврейские корни. Она для всех, кто хочет почувствовать всю мультикультурность Минска. Ведь его история — это не отдельная история еврейской общины, а неотъемлемая часть наследия современной Беларуси.
Организационные детали
- Ограничений по возрасту нет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи. Заходим внутрь только в Дом еврейских свадеб
- Остаток оплаты производится после экскурсии в белорусских рублях
в понедельник, среду и пятницу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Раковской
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 534 туристов
Искусствовед по диплому, журналист по работе, экскурсовод по аккредитации и фанат Минска по большой любви. Влюбляю в Минск, открываю его прошлое и настоящее и всё ещё учусь быть туристом в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Прекрасная познавательная экскурсия! Очень много полезной и неожиданной информации! Спасибо, Юлиана!
Анна
19 авг 2025
Экскурсия очень интересная, информативная и живая. На небольшом расстоянии находятся основные пункты маршрута, если кто-то не готов долго ходить, вам точно подойдет. Юлиана прекрасный рассказчик, глубоко погруженный в тему прогулки
