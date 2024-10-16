На протяжении многих веков евреи жили рядом с белорусами. В стране не было отдельных кварталов с закрытыми общинами как, например, в странах Европы.
Иудеи селились рядом с русскими, поляками, татарами, белорусами — это был один большой плавильный котёл.
Я покажу вам места, где сохранилась атмосфера той самой старой столицы, когда полгорода (без преувеличения!) говорило на идиш.
Иудеи селились рядом с русскими, поляками, татарами, белорусами — это был один большой плавильный котёл.
Я покажу вам места, где сохранилась атмосфера той самой старой столицы, когда полгорода (без преувеличения!) говорило на идиш.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Дом с мезузой — пожалуй, самый известное здание Раковского предместья. Ещё совсем недавно на старых резных дверях оставался след от мезузы — футляра, в котором находился свёрнутый свиток пергамента с двумя фрагментами Торы.
- Синагога Зальцмана — самое старое сохранившееся здание в Раковском предместье.
- Здание бывшей обойной фабрики Лифшица и Шифмановича с первым в Минске паровым котлом.
- Здание Толмуд-торы, где мы поговорим в том числе о еврейском начальном образовании.
- Дом еврейских свадеб, успевший побывать и танцевальным залом, и кинотеатром «Рекорд», и даже местом собрания революционеров! Сейчас в здании кофейня, однако в интерьере сохранились оригинальные росписи на стенах конца 19 — начала 20 веков.
За 2,5 часа неспешной прогулки я расскажу, каким образом Шоа повлияло на судьбу популярного отеля «Европа», как связан с Минском «папа» Чебурашки и где в 21 веке искать остатки былого наследия, без которого представить Беларусь сегодня просто невозможно.
А также мы:
- Вспомним легенду о двух раввинах, из-за ссоры которых якобы и начались частые наводнения на Свислочи
- Разберёмся, откуда растут ноги у шутки о том, что в Беларуси родилось больше президентов Израиля, чем в самом Израиле
- Выучим пару слов на идиш и иврите
- И конечно, обязательно поговорим о том, как и когда евреи появились на землях современной Беларуси
Кому подойдёт программа
Эта экскурсия не только для тех, у кого есть еврейские корни. Она для всех, кто хочет почувствовать всю мультикультурность Минска. Ведь история столицы — это не отдельная история еврейской общины, а неотъемлемая часть наследия современной Беларуси.
Организационные детали
- Ограничений по возрасту нет
- Достопримечательности осматриваем снаружи. Заходим внутрь только в Дом еврейских свадеб
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома с мезузой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 175 туристов
Искусствовед по диплому, журналист по работе, экскурсовод по аккредитации и фанат Минска по большой любви. Влюбляю в Минск, открываю его прошлое и настоящее и всё ещё учусь быть туристом вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
16 окт 2024
Благодарю Юлиану за очень лёгкую и познавательную экскурсию. Даже если вам не интересна еврейская тема, вы получите удовольствие от рассказа и прогулки по уникальному месту. Обязательно продолжим знакомиться с Минском в следующий приезд в компании Юлианы.
Наталья
15 окт 2024
Прекрасное послевкусие после экскурсии и общения с чудесным экскурсоводом Юлианой! Познавательно, увлекательно, легко и очень интересно! Чистая речь без эээ… мммм.. (что пару раз замечала за гидами), интреснейшая история жизни евреев, о которой знала совсем мизер! Очень рекомендую Юриану!
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