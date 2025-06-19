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Экскурсии по еврейским местам Минска

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейские» в Минске, цены от 2650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Экскурсия по еврейскому Минску
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейское наследие Минска
Узнайте о еврейском наследии Минска через исторические здания и увлекательные рассказы. Ощутите атмосферу старой столицы за 2,5 часа
Начало: У Дома с мезузой
«Здание Талмуд-торы, где мы поговорим в том числе о еврейском начальном образовании»
Завтра в 13:00
7 июл в 10:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия по еврейскому Минску
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по еврейскому Минску
Прогуляться по Раковскому предместью и ощутить мультикультурность белорусской столицы
Начало: На улице Раковской
«Здание Талмуд-торы, где мы поговорим в том числе о еврейском начальном образовании»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 13:00
2650 ₽ за человека
Цена крови: еврейский Минск
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Цена крови: еврейский Минск
Открыть самые интересные, самые трагические и самые позорные страницы в истории города
Начало: На улице Революционной
«Мы пройдём по старинным кварталам и предместьям, где когда-то кипела жизнь еврейской общины»
Расписание: в понедельник в 12:00, в субботу в 12:30
7 июл в 12:00
12 июл в 12:30
3500 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Еврейские»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2025
Сейчас в Минске в категории "Еврейские" можно забронировать 3 экскурсии от 2650 до 7500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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