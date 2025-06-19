Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейское наследие Минска
Узнайте о еврейском наследии Минска через исторические здания и увлекательные рассказы. Ощутите атмосферу старой столицы за 2,5 часа
Начало: У Дома с мезузой
«Здание Талмуд-торы, где мы поговорим в том числе о еврейском начальном образовании»
Завтра в 13:00
7 июл в 10:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по еврейскому Минску
Прогуляться по Раковскому предместью и ощутить мультикультурность белорусской столицы
Начало: На улице Раковской
«Здание Талмуд-торы, где мы поговорим в том числе о еврейском начальном образовании»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 13:00
2650 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Цена крови: еврейский Минск
Открыть самые интересные, самые трагические и самые позорные страницы в истории города
Начало: На улице Революционной
«Мы пройдём по старинным кварталам и предместьям, где когда-то кипела жизнь еврейской общины»
Расписание: в понедельник в 12:00, в субботу в 12:30
7 июл в 12:00
12 июл в 12:30
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина19 июня 2025Очень понравилась экскурсия, рекомендую к посещению!
- ССветлана8 июня 2025Юлиана - прекрасный гид, с серьезными знаниями темы и красивой речью. Не оставит никого равнодушными, уверена! Хотите узнать историю народа в Минске в мирное и военное времена - смело выбирайте эту экскурсию.
- ССергей1 июня 2025Юлиане респект! Все было на 5. Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Еврейские»
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