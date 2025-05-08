Индивидуальная
до 6 чел.
На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
Увидеть грандиозный фортификационный ансамбль и изучить военные артефакты
Начало: У Ваших апартаментов
Завтра в 09:00
21 июн в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Линия Сталина и Курган Славы (на вашем автомобиле)
Посетить военные мемориальные комплексы и погрузиться в историю страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На ул. Мирошниченко
16 июн в 09:00
17 июн в 09:00
8800 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - «Линия Сталина»: туда и обратно
С комфортом доехать до историко-культурного комплекса и исследовать его экспозиции
16 июн в 09:00
23 июн в 09:00
10 700 ₽
11 888 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 мая 2025Несмотря на ветренную и холодную погоду, экскурсия оставила самые тёплые воспоминания. Очень понравилась подача материала. Вадим - замечательный организатор и
- ООксана12 апреля 2025От души рекомендую экскурсию по линии Сталина с Вадимом. Будет интересно всем - и взрослым и детям. Тот случай, когда
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Линия Сталина»
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