Экскурсии к Линии Сталина

Найдено 3 экскурсии в категории «Линия Сталина» в Минске, цены от 8800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
Увидеть грандиозный фортификационный ансамбль и изучить военные артефакты
Начало: У Ваших апартаментов
Завтра в 09:00
21 июн в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Линия Сталина и Курган Славы (на вашем автомобиле)
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Линия Сталина и Курган Славы (на вашем автомобиле)
Посетить военные мемориальные комплексы и погрузиться в историю страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На ул. Мирошниченко
16 июн в 09:00
17 июн в 09:00
8800 ₽ за всё до 10 чел.
Трансфер Минск - «Линия Сталина»: туда и обратно
На машине
4 часа
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - «Линия Сталина»: туда и обратно
С комфортом доехать до историко-культурного комплекса и исследовать его экспозиции
16 июн в 09:00
23 июн в 09:00
10 700 ₽11 888 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 мая 2025
    На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
    Несмотря на ветренную и холодную погоду, экскурсия оставила самые тёплые воспоминания. Очень понравилась подача материала. Вадим - замечательный организатор и
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    собеседник. Захватывают его увлечённость и погружённость в материал. Немалое удовольствие доставила возможность пострелять из пушки, забраться внутрь полукапонира, дота. Однозначно рекомендую.

  • О
    Оксана
    12 апреля 2025
    На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
    От души рекомендую экскурсию по линии Сталина с Вадимом. Будет интересно всем - и взрослым и детям. Тот случай, когда
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    профессионал увлекательно рассказывает об истории. Наши 2 подростка с интересом и слушали об экспонатах, и бродили по дотам. Территория большая, техники разнообразной очень много - танки, самоходки, самолеты и тд, есть уникальные экспонаты. Мест для красивых фото много. Еще нам повезло увидеть реконструкцию вступления в Берлин. Это было очень зрелищное и интересное представление! Огромное спасибо Вадиму, что дал нам время на просмотр этого действия, хотя в планы экскурсии это не входит. Мы с удовольствием посетили комплекс Линия Сталина!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Линия Сталина»

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  8. Несвижский замок
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  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2025
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