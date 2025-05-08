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профессионал увлекательно рассказывает об истории. Наши 2 подростка с интересом и слушали об экспонатах, и бродили по дотам. Территория большая, техники разнообразной очень много - танки, самоходки, самолеты и тд, есть уникальные экспонаты. Мест для красивых фото много. Еще нам повезло увидеть реконструкцию вступления в Берлин. Это было очень зрелищное и интересное представление! Огромное спасибо Вадиму, что дал нам время на просмотр этого действия, хотя в планы экскурсии это не входит. Мы с удовольствием посетили комплекс Линия Сталина!