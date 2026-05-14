Едем в один из самых красивых уголков Беларуси — Гродно. В городе вас встретит гид и познакомит вас с главными достопримечательностями — от легендарных замков до старинных улочек. Расскажет о средневековой крепости, таинственных подземельях и местных легендах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все объекты в Гродно осматриваем снаружи, но у вас будет свободное время, чтобы исследовать замки или церкви изнутри самостоятельно.

Вы увидите:

Старый и Новый замки

пожарную каланчу

Коложскую церковь — одну из старейших в городе

костёл Святого Франциска Ксаверия

Старый город с уютными улочками и старинными домами

улицу Советскую с магазинами, кафе и архитектурой прошлых столетий

И узнаете:

где в Гродно сохранилась архитектура Ренессанса и барокко

какие легенды и мифы связаны с подземельями и сокровищами города

как многонациональная культура отражается в архитектуре и традициях Гродно

На обратном пути сделаем остановку в Лиде, где вы самостоятельно погуляете и увидите знаменитый замок.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Минска

11:00–14:00 — экскурсия по Гродно

14:00–16:00 — свободное время в Гродно

16:00 — выезд

17:00–18:00 — свободное время в Лиде

20:00 — прибытие в Минск

Организационные детали