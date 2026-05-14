Едем в один из самых красивых уголков Беларуси — Гродно.
В городе вас встретит гид и познакомит вас с главными достопримечательностями — от легендарных замков до старинных улочек. Расскажет о средневековой крепости, таинственных подземельях и местных легендах.
В городе вас встретит гид и познакомит вас с главными достопримечательностями — от легендарных замков до старинных улочек. Расскажет о средневековой крепости, таинственных подземельях и местных легендах.
Описание экскурсии
Все объекты в Гродно осматриваем снаружи, но у вас будет свободное время, чтобы исследовать замки или церкви изнутри самостоятельно.
Вы увидите:
- Старый и Новый замки
- пожарную каланчу
- Коложскую церковь — одну из старейших в городе
- костёл Святого Франциска Ксаверия
- Старый город с уютными улочками и старинными домами
- улицу Советскую с магазинами, кафе и архитектурой прошлых столетий
И узнаете:
- где в Гродно сохранилась архитектура Ренессанса и барокко
- какие легенды и мифы связаны с подземельями и сокровищами города
- как многонациональная культура отражается в архитектуре и традициях Гродно
На обратном пути сделаем остановку в Лиде, где вы самостоятельно погуляете и увидите знаменитый замок.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Минска
11:00–14:00 — экскурсия по Гродно
14:00–16:00 — свободное время в Гродно
16:00 — выезд
17:00–18:00 — свободное время в Лиде
20:00 — прибытие в Минск
Организационные детали
- Едем на Volkswagen Passat B8, Mercedes-Benz E-class, Ford Mondeo или аналогичном автомобиле — легковом или минивэне. В салоне есть питьевая вода, Wi-Fi, детское кресло по запросу
- Дополнительные расходы — по желанию: Старый замок — 12 бел. руб. (~320 ₽) за чел., Новый замок — 8 бел. руб. (~215 ₽) за чел., обед и личные покупки — на ваше усмотрение
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 8. Детали уточняйте в переписке
- В дороге с вами буду я или другой водитель из нашей команды, а в Гродно встретит один из наших гидов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 2323 туристов
С 2011 года я организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться! Также проводим экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
На нашу небольшую компанию заказывали индивидуальные трансферы (экскурсии) в два направления.
Направление г. Гродно с заездом в Лидский замок хоть и достаточно отдаленное (около 3,5 часов в одну сторону), но очень
Направление г. Гродно с заездом в Лидский замок хоть и достаточно отдаленное (около 3,5 часов в одну сторону), но очень
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М
Большое спасибо Александру Ивановичу, нашему гиду и шофёру! Так интересно, разнообразно, с юмором, приводя неожиданные и глубокие наблюдения, он рассказывал о любимой Белорусси. И очень профессионально вёл машину!
Гродненский гид Михаил
Гродненский гид Михаил
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все очень понравилось! всем рекомендую!
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