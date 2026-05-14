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История, архитектура и культура Гродно (из Минска)

Про Средневековье, барокко и сокровища
Едем в один из самых красивых уголков Беларуси — Гродно.

В городе вас встретит гид и познакомит вас с главными достопримечательностями — от легендарных замков до старинных улочек. Расскажет о средневековой крепости, таинственных подземельях и местных легендах.
5
3 отзыва
История, архитектура и культура Гродно (из Минска)
История, архитектура и культура Гродно (из Минска)
История, архитектура и культура Гродно (из Минска)

Описание экскурсии

Все объекты в Гродно осматриваем снаружи, но у вас будет свободное время, чтобы исследовать замки или церкви изнутри самостоятельно.

Вы увидите:

  • Старый и Новый замки
  • пожарную каланчу
  • Коложскую церковь — одну из старейших в городе
  • костёл Святого Франциска Ксаверия
  • Старый город с уютными улочками и старинными домами
  • улицу Советскую с магазинами, кафе и архитектурой прошлых столетий

И узнаете:

  • где в Гродно сохранилась архитектура Ренессанса и барокко
  • какие легенды и мифы связаны с подземельями и сокровищами города
  • как многонациональная культура отражается в архитектуре и традициях Гродно

На обратном пути сделаем остановку в Лиде, где вы самостоятельно погуляете и увидите знаменитый замок.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Минска
11:00–14:00 — экскурсия по Гродно
14:00–16:00 — свободное время в Гродно
16:00 — выезд
17:00–18:00 — свободное время в Лиде
20:00 — прибытие в Минск

Организационные детали

  • Едем на Volkswagen Passat B8, Mercedes-Benz E-class, Ford Mondeo или аналогичном автомобиле — легковом или минивэне. В салоне есть питьевая вода, Wi-Fi, детское кресло по запросу
  • Дополнительные расходы — по желанию: Старый замок — 12 бел. руб. (~320 ₽) за чел., Новый замок — 8 бел. руб. (~215 ₽) за чел., обед и личные покупки — на ваше усмотрение
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — до 8. Детали уточняйте в переписке
  • В дороге с вами буду я или другой водитель из нашей команды, а в Гродно встретит один из наших гидов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 2323 туристов
С 2011 года я организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться! Также проводим экскурсии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
На нашу небольшую компанию заказывали индивидуальные трансферы (экскурсии) в два направления.
Направление г. Гродно с заездом в Лидский замок хоть и достаточно отдаленное (около 3,5 часов в одну сторону), но очень
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интересное. Конечно посетить город Гродно и прогуляться по нему нужно обязательно. Но и сама дорога, ровная и слабозагруженная транспортом, очень интересна: частные дома, окруженные вокруг полями, уходящими за горизонт, леса вдоль дороги. На полях периодически виднелись стайки пасущихся косуль, по краям дороги прогуливались аисты.
Путешествовали с Андреем на практически новом миневэне мерседес. В салоне нас ждали бутылочки с питьевой водой, что было очень кстати, так как на улице температура доходила до +27 градусов. Заранее договорились через Андрея о пешеходной экскурсии по Гродно с местным экскурсоводом (обязательно рекомендую). На обратном пути посетили не только в Лидский замок с экскурсией, но и подъехали к известному Лидскому пивзаводу. Остановившись в кафе успели отведать кто лидского кваса, кто пива.
Так как было еще немного времени до экскурсии по замку, Андрей предложил нам заехать и посетить старинную церковь оборонительного типа в деревне Мурованка, которая больше всего поразила наше воображение. Достаточно большая для небольшой деревни, необычной архитектуры. Поднявшись на колокольню по крутой лестнице смогли не только полюбоваться окрестностями, но и посмотреть сверху на рядом расположенное гнездо аиста и сидящую в нем птицу. Немного пообщались с прихожанками церкви, которые с удовольствием показывали и рассказывали про свои святыни.
В целом поездка получилась очень комфортной и интересной. Благодаря тому, что все было предусмотрено за нас заранее (порядок следования, время экскурсий в различных местах (их всегда проводят местные экскурсоводы), возможные остановки, места где можно пообедать и выпить кофе, купить сувениры, сделать красивые фото), мы не тратили время впустую, а получали удовольствие, приятные эмоции и новые знания.

На нашу небольшую компанию заказывали индивидуальные трансферы (экскурсии) в два направления.
На нашу небольшую компанию заказывали индивидуальные трансферы (экскурсии) в два направления.
На нашу небольшую компанию заказывали индивидуальные трансферы (экскурсии) в два направления.
На нашу небольшую компанию заказывали индивидуальные трансферы (экскурсии) в два направления.
На нашу небольшую компанию заказывали индивидуальные трансферы (экскурсии) в два направления.
На нашу небольшую компанию заказывали индивидуальные трансферы (экскурсии) в два направления.
На нашу небольшую компанию заказывали индивидуальные трансферы (экскурсии) в два направления.
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М
Большое спасибо Александру Ивановичу, нашему гиду и шофёру! Так интересно, разнообразно, с юмором, приводя неожиданные и глубокие наблюдения, он рассказывал о любимой Белорусси. И очень профессионально вёл машину!
Гродненский гид Михаил
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знает о своем любимом городе не только историю, но участвует в его благоустройстве, сопереживает всем гродненским событиям. Провёл экскурсию живо, увлекательно, остроумно.
Гидам Александру Ивановичу и Михаилу, а также организатору Андрею спасибо! Молодцы! Bravo, bravi, bravissimo!
Елена, Марина.

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Алина
все очень понравилось! всем рекомендую!
все очень понравилось! всем рекомендую!
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