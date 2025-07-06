Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - Лидский замок и Гродно
Путешествие в западную Беларусь с трансфером из Минска в Лидский замок и Гродно - это возможность увидеть древние замки и насладиться природой
Завтра в 08:00
15 июл в 08:00
29 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
Путешествие по замкам Беларуси - это уникальная возможность окунуться в историю и архитектуру средневековья. Посетите пять замков и узнайте их тайны
Начало: Место вашего проживания в Минске
10 авг в 08:00
30 авг в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Увлекательное путешествие в прошлое Беларуси: Гродно и Лида откроют свои тайны. Замки, легенды и история в одной экскурсии
14 июл в 08:00
30 июл в 08:00
33 800 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июля 2025Благодарим Ивана за отлично проведенный экскурсионный день! Иван внимательный и заботливый человек, хороший рассказчик, знает и любит историю. Экскурсия по замкам прошла интересно,узнали много из истории Беларуси. Рекомендуем!
- ЕЕлена28 июня 2025Всем привет! Горячо рекомендую маршрут и Елену в качестве гида! Все отлично организовано, продумано- вплоть до санитарных остановок и места для
- ГГородник18 июня 2025Экскурсия была комфортной и спокойной. Гид честно отвечал на все вопросы и поддерживал беседу. Очень понравились два последних замка, жаль,
- ЕЕвгения4 июня 2025Мы с мужем провели прекрасный день в компании Ивана и замков Беларуси. Первый приятный штрих - Иван заранее направил нам
- ИИвлев27 мая 2025Хотим от всей души поблагодарить Виталия за незабываемую поездку в прекрасный Гродно и величественный Лидский замок! Это было настоящее погружение
- ИИванова14 мая 2025Заказывали трансфер до Гродно, водитель Виталий. Очень понравилась поездка, приятный и эрудированный водитель, безопасный стиль вождения. Забрал нас прямо из
- ЕЕкатерина10 мая 2025Отличная организация. Профессиональный и продуманный подход. Виталий предугадывает даже те моменты о которых турист и не успел задуматься: где без
- ВВероника30 апреля 2025Добрый день! Экскурсия прошла замечательно! Елена очень знающий гид. Позитивный человек и хороший рассказчик.
- iigor12 октября 2024Отличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили Верхний замок и несколько храмов,
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Лида»
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