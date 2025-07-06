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Лида – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Лида» в Минске, цены от 29 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - Лидский замок и Гродно
Путешествие в западную Беларусь с трансфером из Минска в Лидский замок и Гродно - это возможность увидеть древние замки и насладиться природой
Завтра в 08:00
15 июл в 08:00
29 000 ₽ за всё до 8 чел.
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
Путешествие по замкам Беларуси - это уникальная возможность окунуться в историю и архитектуру средневековья. Посетите пять замков и узнайте их тайны
Начало: Место вашего проживания в Минске
10 авг в 08:00
30 авг в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Увлекательное путешествие в прошлое Беларуси: Гродно и Лида откроют свои тайны. Замки, легенды и история в одной экскурсии
14 июл в 08:00
30 июл в 08:00
33 800 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
    Благодарим Ивана за отлично проведенный экскурсионный день! Иван внимательный и заботливый человек, хороший рассказчик, знает и любит историю. Экскурсия по замкам прошла интересно,узнали много из истории Беларуси. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    28 июня 2025
    Из Минска - в замки Гродно и Лиды
    Всем привет! Горячо рекомендую маршрут и Елену в качестве гида! Все отлично организовано, продумано- вплоть до санитарных остановок и места для
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    обеда. Сама экскурсия - в комфортном режиме, но очень подробно и интересно. Историю Беларуси слушала, как новую версию "Игры престолов" - столько в ней подробностей и неожиданных поворотов. Елена знает и любит свою работу! Очень довольна, что именно с поездки в Гродно и Лиды начала свою программу в Беларуси.

  • Г
    Городник
    18 июня 2025
    Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
    Экскурсия была комфортной и спокойной. Гид честно отвечал на все вопросы и поддерживал беседу. Очень понравились два последних замка, жаль,
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    что пришлось смотреть всё «в темпе», так как нам не сказали про строгий тайминг, на другим остановках можно было бы быстрее ходить, так как они не такие вдохновляющие. Понравилось, что любая просьба или пожелания выполнялись, дорога была нескучной и комфортной, много интересного, в целом все понравилось, исключая тайминг и хотелось бы чтобы гид говорил погромче, везде приходилось прислушиваться.

  • Е
    Евгения
    4 июня 2025
    Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
    Мы с мужем провели прекрасный день в компании Ивана и замков Беларуси. Первый приятный штрих - Иван заранее направил нам
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    список рекомендаций по тому, где можно вкусно поесть в Минске, чем славится Беларусь и что можно привезти в качестве сувенира. Радует такая забота о путешественниках. Сходили в несколько мест, которые рекомендовал Иван, - везде было вкусно) Возвращаясь к самой экскурсии, Иван обладает очень широкими историческими знаниями о Беларуси и о тех местах, которые мы посещали в рамках экскурсии. При этом он всегда интересовался, не перегружает ли он нас информацией, так что можно было варьировать уровень погружения в материал) Насыщенная программа с достаточно большим суммарным пройденным расстоянием, но за счёт большого количества остановок - время пролетает незаметно. Помимо исторического материала, много обсуждали с Иваном, как и чем сейчас живёт Беларусь, так что можно было получить представление и о современной жизни Беларуси. Рекомендую)

  • И
    Ивлев
    27 мая 2025
    Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
    Хотим от всей души поблагодарить Виталия за незабываемую поездку в прекрасный Гродно и величественный Лидский замок! Это было настоящее погружение
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    в историю, культуру и уют белорусских городов. Спасибо Виталию за безупречную организацию трансфера. Комфортный автомобиль, пунктуальность, внимательность и душевная атмосфера сделали дорогу лёгкой и приятной. Виталий не просто водитель, а настоящий гид и приятный собеседник, который с радостью делился интересными фактами о местах, которые мы посещали. Гродно покорил своей европейской элегантностью, уютными улочками и потрясающей архитектурой. А Лидский замок оставил ощущение настоящего средневекового величия – будто перенёсся во времена рыцарей и легенд! Спасибо за идеальный маршрут, заботу и тёплую атмосферу на протяжении всей поездки. Обязательно вернёмся снова и будем рекомендовать Виталия всем друзьям! С уважением и благодарностью, Ольга, Владимир, Михаил, Андрей, Ольга, Никита 27.05.25

  • И
    Иванова
    14 мая 2025
    Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
    Заказывали трансфер до Гродно, водитель Виталий. Очень понравилась поездка, приятный и эрудированный водитель, безопасный стиль вождения. Забрал нас прямо из
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    отеля и также вечером привез в отель. Поездка прошла хорошо не утомительно, несмотря на большое расстояние. Виталий не гид-экскурсовод, тем не менее он очень интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Подсказал много полезной информации, которой нет в интернете. За что мы отдельно благодарны. А Гродно прекрасный город с богатой историей, мы очень рады, что смогли его посетить.

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2025
    Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
    Отличная организация. Профессиональный и продуманный подход. Виталий предугадывает даже те моменты о которых турист и не успел задуматься: где без
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    очереди билеты взять, где туалет бесплатный, где мороженное вкусное, а где колбаса. Возит в машине зонт. Все на высшем уровне. Отвечает на запрос быстро по делу четко. Может рассмотреть варианты локаций (откуда забрать и куда привести) удобные туристу. За день до поездки позвонил сказал, что лучше взять в поездку. Помог с сумками (загрузить и выгрузить), что вообще-то не входило в договор. Это говорит о душевном подходе. Показывает где лучше сфотографироваться, фотографирует сам, провожает до входа места назначения. Душевно рассказывает. Виталий намного больше, чем водитель (как указано на сайте). Как будто, я была этот день с хорошим другом, который показывал мне свою страну, которую очень любит! Мы с мамой и сыном были очень довольны проведенным временем.

    Отличная организация. Профессиональный и продуманный подход. Виталий предугадывает даже те моменты о которых турист и неОтличная организация. Профессиональный и продуманный подход. Виталий предугадывает даже те моменты о которых турист и не
  • В
    Вероника
    30 апреля 2025
    Из Минска - в замки Гродно и Лиды
    Добрый день! Экскурсия прошла замечательно! Елена очень знающий гид. Позитивный человек и хороший рассказчик.
  • i
    igor
    12 октября 2024
    Из Минска - в замки Гродно и Лиды
    Отличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили Верхний замок и несколько храмов,
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    попали на концерт органной музыки, увидели скрытый дворик …. В Лиде также осмотрели замок. Рекомендую для семейных пар. Огромное спасибо Елене и водителю Александру!!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Лида»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
  2. Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
  3. Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2025
Сейчас в Минске в категории "Лида" можно забронировать 3 экскурсии от 29 000 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Лида», 25 ⭐ отзывов, цены от 29000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь