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список рекомендаций по тому, где можно вкусно поесть в Минске, чем славится Беларусь и что можно привезти в качестве сувенира. Радует такая забота о путешественниках. Сходили в несколько мест, которые рекомендовал Иван, - везде было вкусно) Возвращаясь к самой экскурсии, Иван обладает очень широкими историческими знаниями о Беларуси и о тех местах, которые мы посещали в рамках экскурсии. При этом он всегда интересовался, не перегружает ли он нас информацией, так что можно было варьировать уровень погружения в материал) Насыщенная программа с достаточно большим суммарным пройденным расстоянием, но за счёт большого количества остановок - время пролетает незаметно. Помимо исторического материала, много обсуждали с Иваном, как и чем сейчас живёт Беларусь, так что можно было получить представление и о современной жизни Беларуси. Рекомендую)