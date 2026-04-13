Мои заказы

По Минску - с комфортом

Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Эта обзорная экскурсия даст вам исчерпывающее представление о Минске. Вы увидите ключевые достопримечательности, коих здесь немало, и услышите интересные истории о них.

От Верхнего города с архитектурой 16–18 веков до проспекта Независимости с наследием советской эпохи — мы проедем на комфортабельном авто, делая остановки для прогулок и фото.
4.9
123 отзыва
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом

Описание экскурсии

Исторический центр. Верхний город — одно из любимых мест туристов и жителей города. Здесь царит европейский дух, потому что район начали застраивать в 16 веке. Вы увидите городскую Ратушу, старинные улицы, площади и храмы.

Троицкое предместье. В Средние века на территории находился старый город с торговой площадью. Сейчас Троицкое предместье — популярное место для прогулок.

Остров Мужества и Скорби. Искусственный остров на реке Свислочь, где стоит мемориал в память о погибших в Афганской войне.

Проспект Независимости. Вдоль него расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города. Здесь соседствуют памятники конструктивизма, здания в стиле сталинского ампира и современные архитектурные символы, в том числе Национальная библиотека и Дворец Республики.

Площадь Победы. Одно из самых значимых мест столицы, посвящённое памяти героев Великой Отечественной войны. Здесь расположен мемориальный ансамбль с Вечным огнём, а рядом находится Парк Горького — старейший городской парк и популярное место отдыха минчан.

Ворота Минска. Первое, что видишь при выходе из вокзала, — две башни в стиле сталинского ампира. На одной из башен установлены часы немецкого производства — трофей со времён войны, а на другой расположен герб бывшей БССР.

Площадь Независимости. Главная площадь республики с административными зданиями, Домом правительства, университетами и Красным костёлом.

Большой театр оперы и балета Беларуси. Во время Великой Отечественной войны театр пострадал от первой же бомбёжки, а потом был разграблен оккупантами. После войны здание отреставрировали, вокруг разбили парк, на сцене снова стали давать представления.

Музей истории ВОВ. Здесь собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне. С 2014 года музей располагается в современном здание в стиле хай-тек на проспекте Победителей. По пути вы также увидите Дворец Независимости — официальную резиденцию главы государства.

Организационные детали

  • Оплата остатка стоимости — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
  • Поедем на минивэне с водителем
  • Цена указана при начале экскурсии в черте кольцевой дороги. За дополнительную плату мы можем забрать вас за пределами МКАД. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
  • За дополнительную плату количество участников может быть увеличено до 15 человек — экскурсия пройдёт на комфортабельном микроавтобусе. Стоимость экскурсии в таком случае увеличится на 3500 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 77410 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
читать дальшеуменьшить

яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 123 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
119
4
1
3
2
3
1
Виктор
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Мы благодарим гида Кристину за увлекательное путешествие по Минску. Она смогла рассказать нам о городе, не перегружая нас лишними цифрами и датами. Всё было очень интересно и живо. Также хотим выразить признательность водителю Александру. Он не только обеспечил безопасное передвижение по городу, но и забрал нас по предварительной договорённости из санатория «Юность» и доставил обратно.
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Мы благодарим гида Кристину за увлекательное путешествие по Минску. Она смогла
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Мы благодарим гида Кристину за увлекательное путешествие по Минску. Она смогла
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Мы благодарим гида Кристину за увлекательное путешествие по Минску. Она смогла
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Мы благодарим гида Кристину за увлекательное путешествие по Минску. Она смогла
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Мы благодарим гида Кристину за увлекательное путешествие по Минску. Она смогла
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Мы благодарим гида Кристину за увлекательное путешествие по Минску. Она смогла
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Мы благодарим гида Кристину за увлекательное путешествие по Минску. Она смогла
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хорошая экскурсия, нам все понравилось. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
К
У нас была компания из 5 человек, водитель Александр и гид Екатерина.
Александр прекрасно вел машину, очень комфортный микроавтобус, все по правилам, безопасно и бережно.
Екатерина восхитительный гид, очень много рассказывала и
читать дальшеуменьшить

показывала, но не было ощущения перегрузки информацией, все человеческим языком, очень понятно и интересно. Много отвечала на наши вопросы, гибко управляла программой нашей поездки, чтобы мы все успели увидеть, при этом уделить больше внимания тем точкам, которые вызвали интерес.
Для небольшой компании это идеальный вариант, за 2,5 часа успели посмотреть много интересного и узнать много нового, при том, что все были в Минске не в первый раз, при этом мы не устали и были готовы дальше исследовать город самостоятельно.
Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем, кто едет в Минск ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Инесса
Бронировали авто-пешеходную экскурсию на 6 взрослых. Очень понравилась организация: заранее согласовали удобное нам время, вовремя приехали водитель и экскурсовод, машина чистая, комфортная. Спасибо экскурсоводу Елене за интересную подачу информации. Было очень интересно слушать и чувствовалась любовь к своему городу. После экскурсии Елена ответила на все наши вопросы, подсказала, где можно вкусно поесть. Мы остались очень довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Решений о поездке было принято спонтанно в день, когда предстоял полет домой. К этому времени мы уже повидали Минск и кое-что знали.
Но наш гида смог открыть новые грани Минска. Рассказывал был очень увлекательным и даже дети слушали очень внимательно.
Особо отметили комфортный авто и аккуратность водителя!
Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Экскурсовод Жанна очень интересно рассказала нам про Минск. Чувствуется, что она знает и любит историю города. Интересно было и взрослым, и детям. Спасибо большое за то, что мы узнали и увидели столько красивых и интересных мест в Минске!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «По Минску - с комфортом»

Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
На машине
9 часов
343 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Сердце Минска: прогулка по историческому центру
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Минска: прогулка по историческому центру
Узнать, где начинался и как развивался город, и познакомиться с его легендами
Начало: У СТ.М. «Немига»
Завтра в 21:00
19 авг в 21:00
от 5400 ₽ за всё до 5 чел.
Сердце Минска: от костёла до предместья
Пешая
2.5 часа
-
10%
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Минска: от костёла до предместья
Понять столицу Беларуси через её архитектуру и историю
Начало: Советская 18
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
1314 ₽1460 ₽ за человека
Минск - город Солнца
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Минск - город Солнца
Поговорить об идеальном, а также архитектуре и легендах города
Начало: На площади Независимости
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
от 11 625 ₽ за экскурсию