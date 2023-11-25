По Минску - с комфортом

Индивидуальная экскурсия в Минске

Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века

Эта обзорная экскурсия даст вам исчерпывающие представление о Минске. Вы увидите ключевые достопримечательности, коих здесь немало, и услышите интересные истории о них.

От Верхнего города с архитектурой 16–18 веков до проспекта Независимости с наследием советской эпохи — мы проедем на комфортабельном авто, делая остановки для прогулок и фото.
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом
По Минску - с комфортом
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Исторический центр. Верхний город — одно из любимых мест туристов и жителей города. Здесь царит европейский дух, потому что район начали застраивать в 16 веке. Рядом находится городская ратуша. Её возвели, когда город получил Магдебургское право — мы расскажем, что это такое. После присоединения белорусских земель к России в 19 веке здание снесли, чтобы не напоминать жителям о прежних временах. Новую ратушу возвели лишь в 2003 году.

Троицкое предместье. В Средние века на территории находился старый город с торговой площадью. Каждое здание имело свой уникальный оттенок, поэтому на письмах к жителям было достаточно указать не адрес дома, а его цвет. Сейчас Троицкое предместье — популярное место для прогулок.

Остров Мужества и Скорби. Искусственный остров на реке Свислочь, где стоит мемориал в память о погибших в Афганской войне.

Проспект Независимости. На протяжении 15 км расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города. Национальная академия наук и Дом офицеров — памятники конструктивизма 1930-х годов, здания в стиле сталинского ампира, и современная Национальная библиотека, напоминающая блестящий алмаз.

Ворота Минска. Первое, что видишь при выходе из вокзала, — две башни в стиле сталинского ампира. На одной из башен установлены часы немецкого производства — трофей со времён войны, а на другой расположен герб бывшей БССР.

Площадь Независимости. Главная площадь республики с административными зданиями, университетами и Красным костёлом.

Большой театр оперы и балета Беларуси. Ещё одно место с интересной историей. Во время Великой Отечественной войны театр пострадал от первой же бомбежки, а потом был разграблен оккупантами. После войны здание отреставрировали, вокруг разбили парк, на сцене снова стали давать представления.

Музей истории ВОВ. Здесь собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне. С 2014 года музею принадлежит современное здание в стиле хай-тек на проспекте Победителей.

Организационные детали

  • Оплата остатка стоимости — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле с водителем и гидом от нашей команды
  • Цена указана при начале экскурсии в черте кольцевой дороги. За дополнительную плату мы можем забрать вас за пределами МКАД. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
  • За дополнительную плату количество участников может быть увеличено до 15 человек — экскурсия пройдёт на комфортабельном микроавтобусе. Стоимость экскурсии в таком случае увеличится на 4000 рос. рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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