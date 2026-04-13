От Верхнего города с архитектурой 16–18 веков до проспекта Независимости с наследием советской эпохи — мы проедем на комфортабельном авто, делая остановки для прогулок и фото.
Описание экскурсии
Исторический центр. Верхний город — одно из любимых мест туристов и жителей города. Здесь царит европейский дух, потому что район начали застраивать в 16 веке. Вы увидите городскую Ратушу, старинные улицы, площади и храмы.
Троицкое предместье. В Средние века на территории находился старый город с торговой площадью. Сейчас Троицкое предместье — популярное место для прогулок.
Остров Мужества и Скорби. Искусственный остров на реке Свислочь, где стоит мемориал в память о погибших в Афганской войне.
Проспект Независимости. Вдоль него расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города. Здесь соседствуют памятники конструктивизма, здания в стиле сталинского ампира и современные архитектурные символы, в том числе Национальная библиотека и Дворец Республики.
Площадь Победы. Одно из самых значимых мест столицы, посвящённое памяти героев Великой Отечественной войны. Здесь расположен мемориальный ансамбль с Вечным огнём, а рядом находится Парк Горького — старейший городской парк и популярное место отдыха минчан.
Ворота Минска. Первое, что видишь при выходе из вокзала, — две башни в стиле сталинского ампира. На одной из башен установлены часы немецкого производства — трофей со времён войны, а на другой расположен герб бывшей БССР.
Площадь Независимости. Главная площадь республики с административными зданиями, Домом правительства, университетами и Красным костёлом.
Большой театр оперы и балета Беларуси. Во время Великой Отечественной войны театр пострадал от первой же бомбёжки, а потом был разграблен оккупантами. После войны здание отреставрировали, вокруг разбили парк, на сцене снова стали давать представления.
Музей истории ВОВ. Здесь собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне. С 2014 года музей располагается в современном здание в стиле хай-тек на проспекте Победителей. По пути вы также увидите Дворец Независимости — официальную резиденцию главы государства.
Организационные детали
- Оплата остатка стоимости — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Поедем на минивэне с водителем
- Цена указана при начале экскурсии в черте кольцевой дороги. За дополнительную плату мы можем забрать вас за пределами МКАД. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- За дополнительную плату количество участников может быть увеличено до 15 человек — экскурсия пройдёт на комфортабельном микроавтобусе. Стоимость экскурсии в таком случае увеличится на 3500 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Александр прекрасно вел машину, очень комфортный микроавтобус, все по правилам, безопасно и бережно.
Екатерина восхитительный гид, очень много рассказывала и
Но наш гида смог открыть новые грани Минска. Рассказывал был очень увлекательным и даже дети слушали очень внимательно.
Особо отметили комфортный авто и аккуратность водителя!
Спасибо!!!