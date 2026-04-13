Эта обзорная экскурсия даст вам исчерпывающее представление о Минске. Вы увидите ключевые достопримечательности, коих здесь немало, и услышите интересные истории о них. От Верхнего города с архитектурой 16–18 веков до проспекта Независимости с наследием советской эпохи — мы проедем на комфортабельном авто, делая остановки для прогулок и фото.

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Описание экскурсии

Исторический центр. Верхний город — одно из любимых мест туристов и жителей города. Здесь царит европейский дух, потому что район начали застраивать в 16 веке. Вы увидите городскую Ратушу, старинные улицы, площади и храмы.

Троицкое предместье. В Средние века на территории находился старый город с торговой площадью. Сейчас Троицкое предместье — популярное место для прогулок.

Остров Мужества и Скорби. Искусственный остров на реке Свислочь, где стоит мемориал в память о погибших в Афганской войне.

Проспект Независимости. Вдоль него расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города. Здесь соседствуют памятники конструктивизма, здания в стиле сталинского ампира и современные архитектурные символы, в том числе Национальная библиотека и Дворец Республики.

Площадь Победы. Одно из самых значимых мест столицы, посвящённое памяти героев Великой Отечественной войны. Здесь расположен мемориальный ансамбль с Вечным огнём, а рядом находится Парк Горького — старейший городской парк и популярное место отдыха минчан.

Ворота Минска. Первое, что видишь при выходе из вокзала, — две башни в стиле сталинского ампира. На одной из башен установлены часы немецкого производства — трофей со времён войны, а на другой расположен герб бывшей БССР.

Площадь Независимости. Главная площадь республики с административными зданиями, Домом правительства, университетами и Красным костёлом.

Большой театр оперы и балета Беларуси. Во время Великой Отечественной войны театр пострадал от первой же бомбёжки, а потом был разграблен оккупантами. После войны здание отреставрировали, вокруг разбили парк, на сцене снова стали давать представления.

Музей истории ВОВ. Здесь собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне. С 2014 года музей располагается в современном здание в стиле хай-тек на проспекте Победителей. По пути вы также увидите Дворец Независимости — официальную резиденцию главы государства.

Организационные детали