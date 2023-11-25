Эта обзорная экскурсия даст вам исчерпывающие представление о Минске. Вы увидите ключевые достопримечательности, коих здесь немало, и услышите интересные истории о них. От Верхнего города с архитектурой 16–18 веков до проспекта Независимости с наследием советской эпохи — мы проедем на комфортабельном авто, делая остановки для прогулок и фото.

Описание

Что вас ожидает

Исторический центр. Верхний город — одно из любимых мест туристов и жителей города. Здесь царит европейский дух, потому что район начали застраивать в 16 веке. Рядом находится городская ратуша. Её возвели, когда город получил Магдебургское право — мы расскажем, что это такое. После присоединения белорусских земель к России в 19 веке здание снесли, чтобы не напоминать жителям о прежних временах. Новую ратушу возвели лишь в 2003 году.

Троицкое предместье. В Средние века на территории находился старый город с торговой площадью. Каждое здание имело свой уникальный оттенок, поэтому на письмах к жителям было достаточно указать не адрес дома, а его цвет. Сейчас Троицкое предместье — популярное место для прогулок.

Остров Мужества и Скорби. Искусственный остров на реке Свислочь, где стоит мемориал в память о погибших в Афганской войне.

Проспект Независимости. На протяжении 15 км расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города. Национальная академия наук и Дом офицеров — памятники конструктивизма 1930-х годов, здания в стиле сталинского ампира, и современная Национальная библиотека, напоминающая блестящий алмаз.

Ворота Минска. Первое, что видишь при выходе из вокзала, — две башни в стиле сталинского ампира. На одной из башен установлены часы немецкого производства — трофей со времён войны, а на другой расположен герб бывшей БССР.

Площадь Независимости. Главная площадь республики с административными зданиями, университетами и Красным костёлом.

Большой театр оперы и балета Беларуси. Ещё одно место с интересной историей. Во время Великой Отечественной войны театр пострадал от первой же бомбежки, а потом был разграблен оккупантами. После войны здание отреставрировали, вокруг разбили парк, на сцене снова стали давать представления.

Музей истории ВОВ. Здесь собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне. С 2014 года музею принадлежит современное здание в стиле хай-тек на проспекте Победителей.

Организационные детали