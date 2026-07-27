Вас ждёт увлекательное путешествие по барной культуре Минска. Посетите три заведения с уникальной атмосферой и историей.
Узнайте, как менялась гастрономия города с конца 19 века, какие блюда и напитки были популярны
Узнайте, как менялась гастрономия города с конца 19 века, какие блюда и напитки были популярны
5 причин купить эту экскурсию
- 🍸 Уникальные бары Минска
- 📜 История общепита
- 🍽 Дегустация блюд
- 🍹 Напитки по старинным рецептам
- 🎭 Атмосфера разных эпох
Лучшее время для посещения
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июн
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Лучшее время для экскурсии по барам Минска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, а тёплая погода позволяет наслаждаться прогулками по Зыбицкой улице и атмосферой летних террас. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, так как бары работают круглый год, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Зыбицкая улица
Описание экскурсии
На экскурсии, которая затронет самую тусовочную улицу города — Зыбицкую, обсудим, как в белорусской столице менялась ситуация с питанием с конца 19 века: что ели и где пили минчане, какие рестораны можно было увидеть в городе. Поговорим про несколько эпох общепита — дореволюционную, довоенную и послевоенную вплоть до 90-х.
Вы узнаете:
- Как появились легендарные столовые
- Что изменилось с приходом советской власти
- Как в СССР появилась кока-кола
- Как приготовить голубую водку по рецепту 19 века
- Каков оригинальный состав докторской колбасы
- И многое другое!
А делать всё это будем в атмосферных барах, каждый из которых поможет в раскрытии обсуждаемой нами эпохи. У меня на примете 6 заведений, мы посетим 3 из них на выбор.
Организационные детали
Расходы на еду и напитки оплачиваются дополнительно. Ориентировочно выходит 1100-1700 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1074 туристов
Привет! Меня зовут Виктория, и я минчанка в 5-ом поколении. Любовь к городу росла вместе со мной, в результате чего я стала аттестованным экскурсоводом. На моих экскурсиях не будет сухих фактов и дат, но будут живые и порой невероятные истории о минчанах и белорусах. Ведь город — это не просто улицы и здания. Это люди!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень понравилась экскурсия с Викторией!
Прошлись по очень интересным барам, в которые не зайдёшь просто гуляя по городу. В каждом из них Виктория порекомендовала попробовать самые особенные напитки. Время пролетело незаметно, но оооооооочень приятно!
Чувствуется, что Виктория - профессионал своего дела.
Спасибо огромное!
Прошлись по очень интересным барам, в которые не зайдёшь просто гуляя по городу. В каждом из них Виктория порекомендовала попробовать самые особенные напитки. Время пролетело незаметно, но оооооооочень приятно!
Чувствуется, что Виктория - профессионал своего дела.
Спасибо огромное!
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Г
На экскурсию шли парой, огромное спасибо Виктории! И сама экскурсия на высоте, а по итогу получилось комбо: и проходки по самым культовым местам, и отношение персонала особенное, и, конечно же,
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Е
Экскурсия замечательная, все очень понравилось, обязательно вернёмся, по-моему что такие места и самостоятельные не найдешь. огромное спасибо Виктории, замечательная светлая и веселая, на все вопросы знает ответ. такой потрясающей экскурсии у нас не было давно!!!
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и
Было очень приятно, лампово и душевно)
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П
нам на столько понравилась экскурсия и бары, что в одном из них мы остались почти до самого закрытия. Виктория очень интересный рассказчик, понимает запрос аудитории. Парой даже не чувствовалось то, что она вообще-то платный экскурсовод (в хорошем смысле этого слова). очень понравилось!!! спасибо большое ❤️🩹🇧🇾
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С
Перед экскурсией нас встретила доброжелательная девушка экскурсовод Виктория, которая поведала нам небольшие факты из истории города, провела в бары, где мы уже расслабились и смогли попробовать замечательные, интересные и даже пикантные напитки, мы смогли провести данный вечер в дружеской обстановке узнать факты из истории не только города, но и самих баров, советую данную экскрусию!
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