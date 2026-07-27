Вас ждёт увлекательное путешествие по барной культуре Минска. Посетите три заведения с уникальной атмосферой и историей.Узнайте, как менялась гастрономия города с конца 19 века, какие блюда и напитки были популярны

в разные эпохи. Обсудите появление легендарных столовых, изменения с приходом советской власти и даже как в СССР появилась кока-кола. Не упустите шанс попробовать голубую водку по старинному рецепту и узнать секреты докторской колбасы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по барам Минска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, а тёплая погода позволяет наслаждаться прогулками по Зыбицкой улице и атмосферой летних террас. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, так как бары работают круглый год, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холода.

Сейчас август — это идеальное время.