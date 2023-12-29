Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Индивидуальная экскурсия в Минске

Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки

Я абсолютно уверена в том, что в Беларуси классно развита барная культура. Каждое заведение Минска имеет свою атмосферу, концепцию и историю.

Мы с вами посетим 3 бара, попробуем блюда и напитки — как современные, так и приготовленные по старинным рецептам. А ещё — окунёмся в историю общепита от дореволюционных времён до наших дней.
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Ближайшие даты:
29
дек
30
дек
2
янв
4
янв
7
янв
8
янв
9
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

На экскурсии, которая затронет самую тусовочную улицу города — Зыбицкую, обсудим, как в белорусской столице менялась ситуация с питанием с конца 19 века: что ели и где пили минчане, какие рестораны можно было увидеть в городе. Поговорим про несколько эпох общепита — дореволюционную, довоенную и послевоенную вплоть до 90-х.

Вы узнаете:

  • Как появились легендарные столовые
  • Что изменилось с приходом советской власти
  • Как в СССР появилась кока-кола
  • Как приготовить голубую водку по рецепту 19 века
  • Каков оригинальный состав докторской колбасы
  • И многое другое!

А делать всё это будем в атмосферных барах, каждый из которых поможет в раскрытии обсуждаемой нами эпохи. У меня на примете 6 заведений, мы посетим 3 из них на выбор.

Организационные детали

Расходы на еду и напитки оплачиваются дополнительно. Ориентировочно выходит 1100-1700 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

ИндивидуальныеПешеходныеНочныеЛетниеГастрономическиеБары и ночная жизньПочувствовать себя местнымУлицы и переулки

Похожие туры из Минска

По старым улочкам Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
По старым улочкам Минска: путешествие в историю города
Откройте для себя душу Минска в индивидуальной экскурсии по его историческому центру с уникальными историями и легендами
на площади Независимости
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
6 000 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Минску: путешествие через эпохи
Исследуйте Минск через призму времени: от Полоцкого княжества до современности, с уникальным архитектурным акцентом
в районе метро Немига
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
5 000 за всё до 4 чел.
Другой Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Другой Минск
10 двориков, 1 крыша и город с нового ракурса
около кинотеатра «Беларусь»
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
75006 750 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ