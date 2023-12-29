Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки
Я абсолютно уверена в том, что в Беларуси классно развита барная культура. Каждое заведение Минска имеет свою атмосферу, концепцию и историю.
Мы с вами посетим 3 бара, попробуем блюда и напитки — как современные, так и приготовленные по старинным рецептам. А ещё — окунёмся в историю общепита от дореволюционных времён до наших дней.
Мы с вами посетим 3 бара, попробуем блюда и напитки — как современные, так и приготовленные по старинным рецептам. А ещё — окунёмся в историю общепита от дореволюционных времён до наших дней.
Ближайшие даты:
29
дек
дек
30
дек
дек
2
янв
янв
4
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
9
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
На экскурсии, которая затронет самую тусовочную улицу города — Зыбицкую, обсудим, как в белорусской столице менялась ситуация с питанием с конца 19 века: что ели и где пили минчане, какие рестораны можно было увидеть в городе. Поговорим про несколько эпох общепита — дореволюционную, довоенную и послевоенную вплоть до 90-х.
Вы узнаете:
- Как появились легендарные столовые
- Что изменилось с приходом советской власти
- Как в СССР появилась кока-кола
- Как приготовить голубую водку по рецепту 19 века
- Каков оригинальный состав докторской колбасы
- И многое другое!
А делать всё это будем в атмосферных барах, каждый из которых поможет в раскрытии обсуждаемой нами эпохи. У меня на примете 6 заведений, мы посетим 3 из них на выбор.
Организационные детали
Расходы на еду и напитки оплачиваются дополнительно. Ориентировочно выходит 1100-1700 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 84 туристов
Привет! Меня зовут Виктория, и я минчанка в 5-ом поколении. Любовь к городу росла вместе со мной, в результате чего я стала аттестованным экскурсоводом. На моих экскурсиях не будет сухих фактов и дат, но будут живые и порой невероятные истории о минчанах и белорусах. Ведь город — это не просто улицы и здания. Это люди!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Похожие туры из Минска
Индивидуальная
2 часа
По старым улочкам Минска: путешествие в историю города
Откройте для себя душу Минска в индивидуальной экскурсии по его историческому центру с уникальными историями и легендами
на площади Независимости
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Минску: путешествие через эпохи
Исследуйте Минск через призму времени: от Полоцкого княжества до современности, с уникальным архитектурным акцентом
в районе метро Немига
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
5 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Другой Минск
10 двориков, 1 крыша и город с нового ракурса
около кинотеатра «Беларусь»
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
75006 750₽ за всё до 20 чел.