Я абсолютно уверена в том, что в Беларуси классно развита барная культура. Каждое заведение Минска имеет свою атмосферу, концепцию и историю. Мы с вами посетим 3 бара, попробуем блюда и напитки — как современные, так и приготовленные по старинным рецептам. А ещё — окунёмся в историю общепита от дореволюционных времён до наших дней.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

На экскурсии, которая затронет самую тусовочную улицу города — Зыбицкую, обсудим, как в белорусской столице менялась ситуация с питанием с конца 19 века: что ели и где пили минчане, какие рестораны можно было увидеть в городе. Поговорим про несколько эпох общепита — дореволюционную, довоенную и послевоенную вплоть до 90-х.

Вы узнаете:

Как появились легендарные столовые

Что изменилось с приходом советской власти

Как в СССР появилась кока-кола

Как приготовить голубую водку по рецепту 19 века

Каков оригинальный состав докторской колбасы

И многое другое!

А делать всё это будем в атмосферных барах, каждый из которых поможет в раскрытии обсуждаемой нами эпохи. У меня на примете 6 заведений, мы посетим 3 из них на выбор.

Организационные детали

Расходы на еду и напитки оплачиваются дополнительно. Ориентировочно выходит 1100-1700 руб. /чел.