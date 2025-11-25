Мои заказы

Культура, религия и история Минска

Исследовать мультиэтнический мегаполис через архитектуру, веру и уклад жизни
Пройдите на узким улочкам Раковского предместья, загляните в уютные дворики прошлых веков, рассмотрите старинные святыни и ощутите атмосферу первых поселений на Замчище.

История и повседневная жизнь минчан оживают перед вами — вы увидите, каким был город вчера и чем он живёт сегодня.
1 отзыв
Описание экскурсии

Раковское предместье — старинный ремесленный район с узкими улочками. Вы увидите, каким был Минск в 18–19 веках — тихим пригородом с кожевенниками, кузнецами и сапожниками.

Замчище — место, где начинался Минск. Здесь стоял Минский замок, защищавший город от набегов. Мы расскажем о первых поселениях, деревянных укреплениях и жизни минчан тысячу лет назад.

Троицкое предместье — восстановленный квартал 19 века и набережная Свислочи. Вы прогуляетесь среди купеческих домов по старинным мостовыми и поймёте, почему место часто называют душой старого Минска.

Верхний город с ратушей, костёлами и соборами. Вы посмотрите на Минск как на административный и духовный центр: здесь стояли храмы разных конфессий, проводились ярмарки и собрания. В этой части города сосредоточились истории власти, культуры и веры.

Организационные детали

  • Мы пройдём пешком около 3 км
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00, 12:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Раковской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав
Ярослав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 2317 туристов
Вместе с командой заряженных гидов мы стремимся познакомить вас с живым, настоящим Минском, который мы очень любим. На наших экскурсиях вы увидите город глазами местного жителя, погрузитесь в его богатое прошлое и замечательно проведёте время. Также мы проводим экскурсии в других городах Беларуси.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
Любовь
25 ноя 2025
Это была наша первая поездка в Минск, и мы рады, что знакомство с городом доверили именно Ярославу! Было интересно, структурно и с большой любовью к городу. Мы получили массу приятных эмоций и остались под впечатлением. Обязательно вернемся к Ярославу в наш следующий визит, чтобы узнать еще больше, и всем друзьям, собирающимся в Минск, будем рекомендовать именно его)

