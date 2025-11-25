Пройдите на узким улочкам Раковского предместья, загляните в уютные дворики прошлых веков, рассмотрите старинные святыни и ощутите атмосферу первых поселений на Замчище. История и повседневная жизнь минчан оживают перед вами — вы увидите, каким был город вчера и чем он живёт сегодня.

Описание экскурсии

Раковское предместье — старинный ремесленный район с узкими улочками. Вы увидите, каким был Минск в 18–19 веках — тихим пригородом с кожевенниками, кузнецами и сапожниками.

Замчище — место, где начинался Минск. Здесь стоял Минский замок, защищавший город от набегов. Мы расскажем о первых поселениях, деревянных укреплениях и жизни минчан тысячу лет назад.

Троицкое предместье — восстановленный квартал 19 века и набережная Свислочи. Вы прогуляетесь среди купеческих домов по старинным мостовыми и поймёте, почему место часто называют душой старого Минска.

Верхний город с ратушей, костёлами и соборами. Вы посмотрите на Минск как на административный и духовный центр: здесь стояли храмы разных конфессий, проводились ярмарки и собрания. В этой части города сосредоточились истории власти, культуры и веры.

Организационные детали