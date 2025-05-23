Площадь Независимости и её окрестности • Дом правительства — величественная довоенная постройка в стиле советского конструктивизма;

необычный памятник Владимиру Ленину с забавными и трагическими историями;

костёл Святого Симеона и Святой Елены — пример религиозного зодчества в неороманском стиле. В нём хранится одна из копий Туринской плащаницы;

доходные дома начала 20 века — прекрасные образцы архитектурного наследия позднего периода Российской империи в стиле модерн;

здание советской фабрики-кухни, где сегодня располагается один из лучших ресторанов города;

увидите монастырские здания и доходные дома;

спуститесь в подземелья Гостиного двора, где по желанию насладитесь чашечкой чая или глинтвейна;

полюбуетесь панорамой места, где было минское замчище, а ещё панорамой Нижнего рынка и реки Свислочь с высокого склона;

ощутите шарм более чем 60 питейных заведений, который придают этому району особый характер. Улица Немига и рядом с ней • рассмотрите усадьбу Пшездецких 18 века;

увидите самый старый храм в готическо-ренессансном стиле — собор Святых апостолов Петра и Павла 17 века;

проспект Независимости и прилегающие к нему улицы Вы оцените величие сталинской архитектуры на главном проспекте белорусской столицы. Прогуляетесь по самой парадной части Минска, рассмотрите шикарные интерьеры и экстерьеры здания Главпочтамта, увидите здания МВД и КГБ. Исторический центр — Верхний город Старинными улочками, по которым минчане ходили ещё 5 столетий назад, вы попадёте в уютный район с застройкой 16–19 веков:.

прогуляетесь над упрятанной в каменный коллектор летописной рекой Немигой. Минское замчище и Троицкое предместье Вашему вниманию — уцелевшие остатки уничтоженного в 1940-50-е годы минского замчища и чудом спасённое и отреставрированное Троицкое предместье с его колоритной застройкой. А также мемориальные объекты неподалёку, в том числе Остров слёз на реке Свислочь. Важная информация:.

