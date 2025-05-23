Пойдём гулять по Минску и поговорим о его появлении, развитии, экономике, легендах и культуре.
Прогуляемся по площади Независимости и её окрестностям; увидим Минское замчище и Троицкое предместье, полюбуемся панорамой Нижнего рынка и реки Свислочь, прогуляемся по улице Немига и рядом с ней. Остановимся, чтобы насладиться чашечкой чая или глинтвейна.
Описание экскурсии
Площадь Независимости и её окрестности • Дом правительства — величественная довоенная постройка в стиле советского конструктивизма;
- необычный памятник Владимиру Ленину с забавными и трагическими историями;
- костёл Святого Симеона и Святой Елены — пример религиозного зодчества в неороманском стиле. В нём хранится одна из копий Туринской плащаницы;
- доходные дома начала 20 века — прекрасные образцы архитектурного наследия позднего периода Российской империи в стиле модерн;
- здание советской фабрики-кухни, где сегодня располагается один из лучших ресторанов города;
- увидите монастырские здания и доходные дома;
- спуститесь в подземелья Гостиного двора, где по желанию насладитесь чашечкой чая или глинтвейна;
- полюбуетесь панорамой места, где было минское замчище, а ещё панорамой Нижнего рынка и реки Свислочь с высокого склона;
- ощутите шарм более чем 60 питейных заведений, который придают этому району особый характер. Улица Немига и рядом с ней • рассмотрите усадьбу Пшездецких 18 века;
- увидите самый старый храм в готическо-ренессансном стиле — собор Святых апостолов Петра и Павла 17 века;
- проспект Независимости и прилегающие к нему улицы Вы оцените величие сталинской архитектуры на главном проспекте белорусской столицы. Прогуляетесь по самой парадной части Минска, рассмотрите шикарные интерьеры и экстерьеры здания Главпочтамта, увидите здания МВД и КГБ. Исторический центр — Верхний город Старинными улочками, по которым минчане ходили ещё 5 столетий назад, вы попадёте в уютный район с застройкой 16–19 веков:.
- прогуляетесь над упрятанной в каменный коллектор летописной рекой Немигой. Минское замчище и Троицкое предместье Вашему вниманию — уцелевшие остатки уничтоженного в 1940-50-е годы минского замчища и чудом спасённое и отреставрированное Троицкое предместье с его колоритной застройкой. А также мемориальные объекты неподалёку, в том числе Остров слёз на реке Свислочь. Важная информация:.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ежедневно в 10:30; 13:30; 16:30; 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Чай/кофе
- Зонты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советской 18
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
23 мая 2025
М
Маргарита
6 мая 2025
Спасибо экскурсоводу Надежде. Получилась интересная прогулка, не смотря на непростую погоду.
В
Вероника
2 апр 2025
Хотелось больше исторических фактов, а не комментариев про современный минск, очень поверхностная подача материала. Экскурсия не соответствовала заявленной программе. Не было прогулки по Троицкому предместью, глинтвейна и обзора питейных заведений.
Е
Екатерина
27 мар 2025
М
Марина
10 мар 2025
Всё было хорошо!
Е
Екатерина
10 мар 2025
Отзывчивая экскурсовод:) теплая атмосфера на протяжении всей прогулки!
