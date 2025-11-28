За два часа вы пройдёте 10 000 шагов по истории Минска — от истоков до современности. Рассмотрите город с разных сторон, через архитектуру и судьбы людей.
Увидите, как в одной столице уживаются разные эпохи и сравните прошлое и настоящее с помощью исторических фотографий.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Независимости — самую большую в городе. Её архитектура заставляет гадать, сколько же лет Минску.
- костёл Святого Симеона и Святой Елены и Свято-Духов кафедральный собор — два символа религиозного многообразия.
- главный проспект с архитектурным ансамблем в стиле неоклассицизма.
- архитектуру и скульптуры разного времени, а также современный Минск.
Вы узнаете:
- откуда же пошёл город Минск.
- почему Проспект Независимости называют маленькой Италией.
- как Великая Отечественная война не пощадила жителей и сам город.
- почему белорусы ходят по богатой земле в прямом смысле этого слова.
- историю еврейской общины Минска и её роль в жизни города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 1002 туристов
Я творческий гид по Минску и Беларуси, организатор культурных мероприятий и певица. Познакомлю вас с интересными местами, расскажу о самобытности и самостоятельности Беларуси, её богатой культуре, многовековой истории и уникальности. По первому образованию я руководитель оркестров народных инструментов и организатор культурно-досуговой деятельности, по второму — культуролог, по третьему — юрист.
Входит в следующие категории Минска
