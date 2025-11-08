Д Деркач Гид очень понравилась, рассказывала все интересно и с душой

Виктория Отличная экскурсия! Очень много интересной информации, познавательно, не скучно))

Рекомендую!

А Александра Четко, организованно, познавательно. Гид Наталья очень интересно расказывала обо всех значимых местах города, которые посетили. Развернуто отвечала на возникающие, не всегда по теме, вопросы. Считаю данную экскурсию оптимальной для знакомства с Минском. Спасибо большое

Татьяна Все было хорошо,интересно,единственное-не хватает времени на то,чтобы сделать побольше фотографий на фоне достопримечательностей,если немного задержался,приходилось бежать за экскурсоводом,в остальном-все хорошо 🌸

vadims Экскурсию проводила Наталия! Несмотря на то что концовку испортил дождь, гид подстроилась под погоду и создала хорошую обстановку. Экскурсовод не просто следует маршруту, а формирует незабываемый опыт, который мотивирует к повторному обращению и рекомендации другим. Очень благодарны Наталии за дополнительную информацию.

Олег В целом экскурсия информативная и интересная. К знания Элеоноры никаких претензий нет. Наверное, нам не хватило больше исторических фактов о Минске и Белоруссии в целом (все-таки были здесь впервые), также, кажется, несколько излишне акцентировать внимание на новоделах (уличные скульптуры), которых в принципе много в каждом мало-мальски туристическом городе. Элеонора Ответ организатора: читать дальше в рассказ. Для глубокого погружения в историю рекомендую другие экскурсии нашей команды, в частности Минск, город которого нет. Там акцент именно на исторических фактах. Экскурсия, которую вы посетили, задумывалась как максимальный охват знаковых памятников и ключевых исторических событий через имена, судьбы и архитектуру. Приезжайте в Минск вновь, мы с радостью покажем вам Минск с другой стороны.



Элеонора Олег, благодарю вас за обратную связь. Экскурсия новая и проходит апробацию, ваше мнение очень важно. Я подумаю над внесением корректив

B Baikova Очень понравилась экскурсия, благодарность гиду Элеоноре, увелеченность и погруженность в историю города чувствуется.

Инна Отличный экскурсовод, однозначно рекомендую.

П Прокопенко Спасибо Элеоноре, все подробно и красиво рассказала. Гид замечательный и любит свой город. Рекомендую!!!

Елена Очень понравилась экскурсия. Все самое интересное и важное посмотрели/посетили… Экскурсовод очень любит свой город и максимально интересно рассказывает.

М Марина Спасибо большое Элеоноре за интересно проведенное время. Экскурсия по Минску, по значимым и красивым местам города, старым улочкам 12 июня 2025 года очень понравилась. Даже дождик не помешал. В Минске были уже не первый раз, но открыли его для себя с новой стороны. Два с половиной часа пролетели незаметно.

Ю Юлия Элеонора прекрасный рассказчик, душевный человек. Рассказала нам не только историю Минска но и показала интересные местечки города. Дала рекомендации что ещё можно интересного посмотреть. Благодарим за прекрасно проведённое время.

Максим Вот уже года 3 как регулярно использую трипстер, пару десятков экскурсий точно здесь заказывал. И ещё пару десятков в других местах



Наталья просто великолепный гид, возможно, лучший из всех, с кем доводилось встречаться



Она любит Минск, знает его, очень точно расставляет акценты. Искренне рекомендую, вы не пожалеете, это как будто подружиться с городом)

Н Николай Огромное спасибо за экскурсию.. Наталья и Элеонора!