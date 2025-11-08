Экскурсия по Минску для тех, кто хочет ощутить его дух и узнать историю. Посетите Привокзальную площадь, Ворота города, Михайловский сквер и другие знаковые места.
Площадь Независимости и Красный костёл расскажут о
6 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Узнать историю Минска
- 🏛 Посетить знаковые места
- 🚶♂️ Прогуляться по красивым кварталам
- 🖼 Оценить архитектуру
- 👥 Подходит для всех возрастов
- 📸 Отличные фото на память
Что можно увидеть
- Привокзальная площадь
- Ворота города
- Михайловский сквер
- Площадь Независимости
- Красный костёл
- Проспект Независимости
- Кафедральный костёл Девы Марии
- Площадь Верхнего города
- Кафедральный собор Святого Духа
- Замчище
- Троицкое предместье
Описание экскурсии
- Привокзальная площадь и Ворота города — символ Минска, определяющий его послевоенный вид.
- Михайловский сквер, памятники «Девочка с зонтиком» и «Прекрасная незнакомка». Познакомимся с Минском через судьбы его жителей.
- Площадь Независимости, Дом правительства и Красный костёл — сердце современного города.
- Проспект Независимости — архитектурный ансамбль послевоенного возрождения.
- Пешеходная зона, Красный дворик, город 19 века — прогуляемся по самому атмосферному кварталу Минска.
- Кафедральный костёл Девы Марии и фрески 18–19 веков. Затронем историю разных конфессий.
- Площадь Верхнего города — сохранившийся ансамбль 17–19 веков.
- Кафедральный собор Святого Духа с иконой Матери Божией Минской — оберегом города.
- Замчище и Троицкое предместье — колоритные районы набережной Свислочи. Рассмотрим их с одной из лучших смотровых площадок.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возможно проведение в индивидуальном формате — подробности в переписке.
в субботу и воскресенье в 10:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 5009 туристов
Мы — команда профессиональных гидов по Беларуси. Наша миссия — показать Беларусь и родной Минск глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Мы хотим, чтобы каждый гость уезжал с частичкой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Деркач
8 ноя 2025
Гид очень понравилась, рассказывала все интересно и с душой
Виктория
31 авг 2025
Отличная экскурсия! Очень много интересной информации, познавательно, не скучно))
Рекомендую!
А
Александра
17 авг 2025
Четко, организованно, познавательно. Гид Наталья очень интересно расказывала обо всех значимых местах города, которые посетили. Развернуто отвечала на возникающие, не всегда по теме, вопросы. Считаю данную экскурсию оптимальной для знакомства с Минском. Спасибо большое
Татьяна
12 авг 2025
Все было хорошо,интересно,единственное-не хватает времени на то,чтобы сделать побольше фотографий на фоне достопримечательностей,если немного задержался,приходилось бежать за экскурсоводом,в остальном-все хорошо 🌸
vadims
27 июл 2025
Экскурсию проводила Наталия! Несмотря на то что концовку испортил дождь, гид подстроилась под погоду и создала хорошую обстановку. Экскурсовод не просто следует маршруту, а формирует незабываемый опыт, который мотивирует к повторному обращению и рекомендации другим. Очень благодарны Наталии за дополнительную информацию.
Олег
26 июл 2025
В целом экскурсия информативная и интересная. К знания Элеоноры никаких претензий нет. Наверное, нам не хватило больше исторических фактов о Минске и Белоруссии в целом (все-таки были здесь впервые), также, кажется, несколько излишне акцентировать внимание на новоделах (уличные скульптуры), которых в принципе много в каждом мало-мальски туристическом городе.
Элеонора
Ответ организатора:
Олег, благодарю вас за обратную связь. Экскурсия новая и проходит апробацию, ваше мнение очень важно. Я подумаю над внесением корректив
B
Baikova
20 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, благодарность гиду Элеоноре, увелеченность и погруженность в историю города чувствуется.
Инна
19 июл 2025
Отличный экскурсовод, однозначно рекомендую.
П
Прокопенко
14 июл 2025
Спасибо Элеоноре, все подробно и красиво рассказала. Гид замечательный и любит свой город. Рекомендую!!!
Елена
6 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Все самое интересное и важное посмотрели/посетили… Экскурсовод очень любит свой город и максимально интересно рассказывает.
М
Марина
6 июл 2025
Спасибо большое Элеоноре за интересно проведенное время. Экскурсия по Минску, по значимым и красивым местам города, старым улочкам 12 июня 2025 года очень понравилась. Даже дождик не помешал. В Минске были уже не первый раз, но открыли его для себя с новой стороны. Два с половиной часа пролетели незаметно.
Ю
Юлия
8 июн 2025
Элеонора прекрасный рассказчик, душевный человек. Рассказала нам не только историю Минска но и показала интересные местечки города. Дала рекомендации что ещё можно интересного посмотреть. Благодарим за прекрасно проведённое время.
Максим
2 мая 2025
Вот уже года 3 как регулярно использую трипстер, пару десятков экскурсий точно здесь заказывал. И ещё пару десятков в других местах
Наталья просто великолепный гид, возможно, лучший из всех, с кем доводилось встречаться
Она любит Минск, знает его, очень точно расставляет акценты. Искренне рекомендую, вы не пожалеете, это как будто подружиться с городом)
Н
Николай
2 мая 2025
Огромное спасибо за экскурсию.. Наталья и Элеонора!
Н
Наталья
20 фев 2025
Добрый вечер! Огромная экскурсоводу Элеоноре за эмоции и информативность. Спасибо за качественную работу!
