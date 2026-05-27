Из Минска - в музей культуры «Дудутки»: экскурсия с дегустациями

Впереди — насыщенное путешествие в музейный комплекс «Дудутки». Для вас откроется мир старинных народных развлечений и ремёсел. Всё это — в атмосфере шляхетской усадьбы.
Вы посетите кузницу, мельницу и мастерские, где вас познакомят с инкрустацией соломки, гончарным делом и покажут, как из кусочка дерева можно сделать музыкальный инструмент, а из куска металла — подкову.
Вы посетите кузницу, мельницу и мастерские, где вас познакомят с инкрустацией соломки, гончарным делом и покажут, как из кусочка дерева можно сделать музыкальный инструмент, а из куска металла — подкову.
Описание экскурсии
- Путевая экскурсия о музейном комплексе «Дудутки» и его локациях.
- Единственная в Беларуси действующая ветряная мельница, где вы попробуете угощение от мельника.
- Гончарная мастерская, хлебопекарня, мастерская лозоплетения и старинная кузница 19 века.
- Выставка старинных автомобилей.
- Конюшня с орловскими рысаками и зоосад с козочками и павлинами. При желании вы можете покататься верхом или в бричке.
А также 3 дегустации:
- у самогонного аппарата (самогон, хлеб, солёный огурец, мёд).
- в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай).
- на мельнице (крестьянский хлеб с салом).
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса. Дорога до комплекса занимает не больше 1 часа.
- В стоимость включены трансфер, входные билеты, 3 дегустации.
- Катание на лошадях — по желанию, за дополнительную плату.
- Оставшуюся сумму за экскурсию вы оплачиваете наличными в белорусских рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения экскурсии.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3400 ₽
|Детский ( до 17 лет)
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Троицкого предместья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 6032 туристов
Мы — команда профессиональных гидов по Минску и Беларуси. С радостью проведём для вас экскурсию по столице и главным достопримечательностям страны. Нам нравится знакомить людей с нашим прекрасным городом, открывать для них много нового и дарить эмоции.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Из Минска - в музей культуры «Дудутки»: экскурсия с дегустациями»
Групповая
Традиции Беларуси: групповая экскурсия из Минска в Дудутки
Погрузитесь в атмосферу белорусских традиций, посетив музейный комплекс Дудутки. Увидите мельницу, ремесленные мастерские и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
31 мая в 10:00
3250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Понять культуру Беларуси
Погрузиться в культуру белорусского народа в колоритном этнографическом музее «Дудутки» - из Минска
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Исследуйте белорусскую культуру в единственном музее-скансене страны. Погрузитесь в традиции и быт, посетив усадьбы и кузницу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
3400 ₽ за человека