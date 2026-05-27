Из Минска - в музей культуры «Дудутки»: экскурсия с дегустациями

Посетить мельницу, кузницу и конюшню, оценить традиционный самогон и крестьянский хлеб
Впереди — насыщенное путешествие в музейный комплекс «Дудутки». Для вас откроется мир старинных народных развлечений и ремёсел. Всё это — в атмосфере шляхетской усадьбы.

Вы посетите кузницу, мельницу и мастерские, где вас познакомят с инкрустацией соломки, гончарным делом и покажут, как из кусочка дерева можно сделать музыкальный инструмент, а из куска металла — подкову.
Описание экскурсии

  • Путевая экскурсия о музейном комплексе «Дудутки» и его локациях.
  • Единственная в Беларуси действующая ветряная мельница, где вы попробуете угощение от мельника.
  • Гончарная мастерская, хлебопекарня, мастерская лозоплетения и старинная кузница 19 века.
  • Выставка старинных автомобилей.
  • Конюшня с орловскими рысаками и зоосад с козочками и павлинами. При желании вы можете покататься верхом или в бричке.

А также 3 дегустации:

  • у самогонного аппарата (самогон, хлеб, солёный огурец, мёд).
  • в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай).
  • на мельнице (крестьянский хлеб с салом).

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса. Дорога до комплекса занимает не больше 1 часа.
  • В стоимость включены трансфер, входные билеты, 3 дегустации.
  • Катание на лошадях — по желанию, за дополнительную плату.
  • Оставшуюся сумму за экскурсию вы оплачиваете наличными в белорусских рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения экскурсии.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3400 ₽
Детский ( до 17 лет)3200 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Троицкого предместья
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Алина
Алина — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 6032 туристов
Мы — команда профессиональных гидов по Минску и Беларуси. С радостью проведём для вас экскурсию по столице и главным достопримечательностям страны. Нам нравится знакомить людей с нашим прекрасным городом, открывать для них много нового и дарить эмоции.

