Мир и Несвиж — два замка, без которых сложно представить прошлое Беларуси. В поездке вы узнаете о роде Радзивиллов и разберётесь, как складывалась жизнь в этих местах. Наш гид проведёт экскурсию по дороге и на территории замков, внутренние экспозиции вы осмотрите самостоятельно или с музейным сотрудником.

Описание экскурсии

Дорога из Минска — знакомство с регионом (∼1,5 ч)

Вы узнаете об истории белорусских земель и населённых пунктах, которые встретятся на маршруте.

Несвиж и наследие Радзивиллов (~2,5–3 ч)

Побываете в одном из самых значимых городов Беларуси, который тесно связан с родом Радзивиллов. Услышите о его владельцах и легендах. Увидите:

городскую ратушу и Слуцкую браму

костёл Божьего Тела со старинными фресками

усыпальницу Радзивиллов (по желанию — спуск в крипту)

Мирский замок и окрестности (~1,5–2 ч)

Отправитесь в Мир и осмотрите замок начала 16 века. Здесь вы:

пройдёте по территории замка и внутреннему двору

спуститесь в старинную тюрьму

подниметесь наверх шестиярусной башни

увидите усыпальницу последних владельцев, а также костёл Святого Николая, церковь Святой Троицы и здания бывших синагог

Обратная дорога в Минск (1,5 ч)

Организационные детали

Поедем на автомобиле Volkswagen Touran, Seat Leon, Volkswagen Passat или аналогичной модели. По запросу предоставим детское кресло или бустер

Остаток суммы за экскурсию оплачивается в бел. руб. по курсу НБ РБ на день оплаты

Можем организовать поездку на минивэне для группы до 7 чел. Доплата составит 120 бел. руб.

При наличии свободных сотрудников музея на вашу дату можем забронировать для вас экскурсию внутри замка

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: