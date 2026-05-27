Мир и Несвиж — два замка, без которых сложно представить прошлое Беларуси. В поездке вы узнаете о роде Радзивиллов и разберётесь, как складывалась жизнь в этих местах.
Наш гид проведёт экскурсию по дороге и на территории замков, внутренние экспозиции вы осмотрите самостоятельно или с музейным сотрудником.
Описание экскурсии
Дорога из Минска — знакомство с регионом (∼1,5 ч)
Вы узнаете об истории белорусских земель и населённых пунктах, которые встретятся на маршруте.
Несвиж и наследие Радзивиллов (~2,5–3 ч)
Побываете в одном из самых значимых городов Беларуси, который тесно связан с родом Радзивиллов. Услышите о его владельцах и легендах. Увидите:
- городскую ратушу и Слуцкую браму
- костёл Божьего Тела со старинными фресками
- усыпальницу Радзивиллов (по желанию — спуск в крипту)
Мирский замок и окрестности (~1,5–2 ч)
Отправитесь в Мир и осмотрите замок начала 16 века. Здесь вы:
- пройдёте по территории замка и внутреннему двору
- спуститесь в старинную тюрьму
- подниметесь наверх шестиярусной башни
- увидите усыпальницу последних владельцев, а также костёл Святого Николая, церковь Святой Троицы и здания бывших синагог
Обратная дорога в Минск (1,5 ч)
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Volkswagen Touran, Seat Leon, Volkswagen Passat или аналогичной модели. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- Остаток суммы за экскурсию оплачивается в бел. руб. по курсу НБ РБ на день оплаты
- Можем организовать поездку на минивэне для группы до 7 чел. Доплата составит 120 бел. руб.
- При наличии свободных сотрудников музея на вашу дату можем забронировать для вас экскурсию внутри замка
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билеты в Мирский замок — 22 бел. руб. за взрослого, 11 бел. руб. за ребёнка
- Билеты в Несвижский замок — 19 бел. руб. за взрослого, 9,5 бел. руб. за ребёнка
- Экскурсия внутри замка — 35 бел. руб. (по желанию)
- Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 63 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.
