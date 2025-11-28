Мои заказы

Комфортный трансфер из Минска в Гродно и Лиду

Провести день в увлекательной поездке без хлопот о транспорте
Предлагаем отправиться в путешествие из столицы Беларуси в Гродно и по пути посетить Лидский замок. Вас ждут величественная цитадель, изящные костёлы и церкви. Это не экскурсия с гидом — локации вы осмотрите самостоятельно. А наш водитель сделает всё, чтобы поездка прошла для вас легко и без забот.
Комфортный трансфер из Минска в Гродно и Лиду© Вячеслав
Описание трансфер

  • Дорога из Минска до Гродно займёт около 3–3,5 часов.
  • В Гродно вы увидите Старый и Новый замки, Фарный костёл, синагогу, Коложскую церковь.
  • По пути полюбуетесь красивыми пейзажами и заедете в Лидский замок.
  • В Гродно проведёте около 4–5 часов, в Лиде — до 1 часа.
  • Водитель не будет сопровождать вас на локациях, но подождёт, пока вы спокойно осмотрите все места.
  • Также он ответит на организационные вопросы и порекомендует кафе и рестораны для обеда.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Минска в Гродно и обратно (с заездом в Лидский замок).
  • Едем на автомобиле Volkswagen Caravelle или Mercedes V-класс (под запрос).
  • Если нужно детское кресло, пожалуйста, напишите об этом заранее.
  • За дополнительную плату можно организовать экскурсию по городу с гидом.
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 762 туристов
Меня зовут Вячеслав. Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года я помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярным
читать дальше

и уникальным достопримечательностям Беларуси. Каждая моя поездка — это не просто дорога из точки А в точку Б. Это интересные рассказы о местах, которые мы проезжаем, исторические факты, легенды и советы, которые не найдёшь в путеводителях. Я стараюсь сделать поездку комфортной, познавательной и главное — безопасной. Работаю в команде с другими водителями.

