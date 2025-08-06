Заберём вас от дома, отеля или другого адреса в городе и отвезём к выбранным укреплениям, музеям или мемориалам. Осматривать всё вы будете самостоятельно — можем только подсказать, какие объекты интереснее. А после прогулки доставим вас обратно в Минск.
Мы организуем трансфер из Минска к ключевым объектам историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Маршрут поездки настраивается под вас — с учётом интересов и времени. А если вам сложно выбрать локации — поможем и подскажем.
Вы можете посмотреть:
- Долговременные огневые точки (ДОТы) и инженерные сооружения
- Ангары с бронетехникой, артиллерией и инженерной техникой
- Экспозиции связи, ПВО и транспорта
- «Дорогу войны», поле реконструкции и мемориальные зоны
- Бронепоезд и другие редкие экспонаты под открытым небом
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta, Hyundai Accent или аналогичном
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- В стоимость включены ТОЛЬКО услуги по перевозке путешественников. Это не экскурсия
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего дома или отеля в Минске
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56806 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 авг 2025
Ездили трое взрослых. Поездка прошла хорошо, ни одного информационного слова не услышали, но это и не экскурсия и не требовалось. Водитель аккуратный, машина комфортная, забрали и высадили где просили. Спасибо
Елена
27 июл 2025
Огромное спасибо Алесе за поездку 27.07 на линию Сталина ❤️
Рассказала обо ВСЁМ, что только нас интересовало, посоветовала кучу мест, куда сходить, где поесть, где посидеть, что посмотреть
Просто лучшая 10/10
