Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне

Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем

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Ответы на вопросы
Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта в отель Минска.

Встретим с именной табличкой, поможем с багажом и доставим на современном минивэне до места назначения. Это идеальный вариант для тех, кто ценит время, комфорт и безопасность.
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. С нами вам не нужно беспокоиться о поиске такси или общественного транспорта. Профессиональный, вежливый, опрятный и пунктуальный водитель будет ждать вас в зале прилёта с именной табличкой. Он поможет вам с багажом и доставит по указанному адресу.

Организационные детали

  • Трансфер выполняется на минивэнах: Рено Трафик, Фольксваген Каравелла, Фольксваген Крафтер, Фольксваген Кадди Лонг, Мерседес Спринтер, Хёндай H1 или аналогичных
  • Пожалуйста, при бронировании укажите время прилёта и номер рейса
  • Стоимость указана за трансфер до одного адреса в черте кольцевой автодороги
  • Оплата в белорусских рублях по курсу платёжной системы МИР

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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