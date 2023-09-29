Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта в отель Минска.
Встретим с именной табличкой, поможем с багажом и доставим на современном минивэне до места назначения. Это идеальный вариант для тех, кто ценит время, комфорт и безопасность.
Встретим с именной табличкой, поможем с багажом и доставим на современном минивэне до места назначения. Это идеальный вариант для тех, кто ценит время, комфорт и безопасность.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. С нами вам не нужно беспокоиться о поиске такси или общественного транспорта. Профессиональный, вежливый, опрятный и пунктуальный водитель будет ждать вас в зале прилёта с именной табличкой. Он поможет вам с багажом и доставит по указанному адресу.
Организационные детали
- Трансфер выполняется на минивэнах: Рено Трафик, Фольксваген Каравелла, Фольксваген Крафтер, Фольксваген Кадди Лонг, Мерседес Спринтер, Хёндай H1 или аналогичных
- Пожалуйста, при бронировании укажите время прилёта и номер рейса
- Стоимость указана за трансфер до одного адреса в черте кольцевой автодороги
- Оплата в белорусских рублях по курсу платёжной системы МИР
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Виталий, вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.
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