Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта в отель Минска.
Встретим с именной табличкой, поможем с багажом и доставим на современном минивэне до места назначения. Это идеальный вариант для тех, кто ценит время, комфорт и безопасность.
Встретим с именной табличкой, поможем с багажом и доставим на современном минивэне до места назначения. Это идеальный вариант для тех, кто ценит время, комфорт и безопасность.
5 причин купить этот трансфер
- 🚐 Комфортный минивэн
- 🕒 Экономия времени
- 📍 Доставка до отеля
- 👨✈️ Профессиональный водитель
- 💼 Помощь с багажом
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера из аэропорта Минска - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода комфортная, а дороги менее загружены. В зимние месяцы, с декабря по февраль, возможны снегопады, что может замедлить движение, но услуги трансфера остаются доступными и в это время. В межсезонье, в марте и ноябре, также можно воспользоваться трансфером, но следует учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. С нами вам не нужно беспокоиться о поиске такси или общественного транспорта. Профессиональный, вежливый, опрятный и пунктуальный водитель будет ждать вас в зале прилёта с именной табличкой. Он поможет вам с багажом и доставит по указанному адресу.
Организационные детали
- Трансфер выполняется на минивэнах: Рено Трафик, Фольксваген Каравелла, Фольксваген Крафтер, Фольксваген Кадди Лонг, Мерседес Спринтер, Хёндай H1 или аналогичных
- Пожалуйста, при бронировании укажите время прилёта и номер рейса
- Стоимость указана за трансфер до одного адреса в черте кольцевой автодороги
- Оплата в белорусских рублях по курсу платёжной системы МИР
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1345 туристов
Вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
пожалуй, лучшего перевозчика в Минске не найти! огромное спасибо за встречу в аэропорте, за прекрасное экскурсионное сопровождение во время поездки! Виталий, ещё раз вам спасибо)))
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Брали трансфер из аэропорта в Минск. Виталий подъехал вовремя, встретил с табличкой. Рассказал по дороге немного о городе. Однозначно рекомендую.
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А
Виталий просто молодец! Встречал с поезда бабушек и отвозил в санаторий. Встретил у вагона со всем помог о всем рассказал. Спасибо
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Всё было на «отлично»от ночной встречи в аэропорту!Это мнение пяти путешественников! До следующих встреч‼️
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