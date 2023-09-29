Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта в отель Минска. Встретим с именной табличкой, поможем с багажом и доставим на современном минивэне до места назначения. Это идеальный вариант для тех, кто ценит время, комфорт и безопасность.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. С нами вам не нужно беспокоиться о поиске такси или общественного транспорта. Профессиональный, вежливый, опрятный и пунктуальный водитель будет ждать вас в зале прилёта с именной табличкой. Он поможет вам с багажом и доставит по указанному адресу.

Организационные детали