Гродно — самый европейский и уютный город Беларуси, который сохранил величие королей и магию старой архитектуры.
Всего за один день вы смените столичный ритм на прогулки по брусчатке, увидите древние замки над Неманом и почувствуете дух города.
Всего за один день вы смените столичный ритм на прогулки по брусчатке, увидите древние замки над Неманом и почувствуете дух города.
Описание экскурсии
По пути в Гродно вы погрузитесь в историю Беларуси, услышите легенды о великих князьях и узнаете, почему Гродно называли второй столицей Речи Посполитой.
Гродно встретит нас торжественными звуками трубы. В полдень трубач в старинном пожарном мундире поднимается по 120 ступеням на смотровую площадку Пожарной каланчи — башни начала XX века, где исполняет мелодию, возвещающую: «В городе всё спокойно».
Экскурсия по Гродно
- Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь — уникальный храм XII века. Одна его стена выложена из древней плинфы с вставками из цветных камней, а другая стала деревянной после оползня XIX века.
- Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия — кафедральный собор с невероятным 20-метровым деревянным алтарём и одними из старейших действующих башенных часов в Европе.
- Большая хоральная синагога — одна из красивейших в Европе, с богатой лепниной в мавританском стиле.
- Лютеранская кирха Святого Иоанна — единственная действующая историческая кирха в Беларуси, где часто проходят концерты органной музыки. При желании можно посетить концерт во время экскурсии за дополнительную плату (заказывается при бронировании).
- Погрузитесь в атмосферу уютных городских улочек. Улица Советская — главная пешеходная артерия города, выложенная брусчаткой. Здесь сохранилась застройка XIX — начала XX века с чарующими двориками и коваными балконами.
- Затем нас ждёт вкусный обед в центре города.
- Мы посетим Старый замок — единственную сохранившуюся королевскую резиденцию на территории Беларуси. После реставрации он выглядит как ренессансный дворец времён Стефана Батория. Вы также увидите Новый замок — королевский дворец в стиле позднего барокко, ставший местом драматических событий: именно здесь был подписан акт о втором разделе Речи Посполитой.
- В свободное время вы сможете купить сувениры, сделать памятные фотографии и почувствовать ритм города.
Последовательность посещения объектов может меняться, однако объём услуг и уровень сервиса останутся прежними.
Темы
- На экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей Гродно — от Средневековья, когда город был важной частью Великого княжества Литовского, до наших дней.
- Поговорим о многонациональной культуре Гродно, где веками соседствовали белорусы, поляки, евреи и представители других народов, и о том, как это повлияло на традиции и облик города.
- Вас ждут загадочные легенды и предания, связанные с Неманом, замками и знаменитыми горожанами. Особое внимание уделим реке Неман и её важной роли в жизни города, а также природным красотам и уютным паркам на её берегах.
- Во время прогулки вы почувствуете атмосферу современного Гродно, познакомитесь с местными культурными традициями, гастрономией и фестивалями, а также узнаете, где провести свободное время и какие блюда белорусской кухни стоит попробовать.
Организационные детали
- Поедем на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить в белорусских рублях перед экскурсией
- Дополнительно по желанию оплачиваются обед — 30 бел. руб. за чел. и билеты на органный концерт
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и пятницу в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5670 ₽
|Дети до 16 лет
|5400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Красного Костёла
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 40757 туристов
Наша компания с 2019 года работает в сфере туризма и является туроператором по Беларуси. Кроме обычных и стандартных экскурсий, мы проводим авторские экскурсии по нетипичным маршрутам. У нас работают одни
Входит в следующие категории Минска
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