Гродно — самый европейский и уютный город Беларуси, который сохранил величие королей и магию старой архитектуры. Всего за один день вы смените столичный ритм на прогулки по брусчатке, увидите древние замки над Неманом и почувствуете дух города.

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Описание экскурсии

По пути в Гродно вы погрузитесь в историю Беларуси, услышите легенды о великих князьях и узнаете, почему Гродно называли второй столицей Речи Посполитой.

Гродно встретит нас торжественными звуками трубы. В полдень трубач в старинном пожарном мундире поднимается по 120 ступеням на смотровую площадку Пожарной каланчи — башни начала XX века, где исполняет мелодию, возвещающую: «В городе всё спокойно».

Экскурсия по Гродно

Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь — уникальный храм XII века. Одна его стена выложена из древней плинфы с вставками из цветных камней, а другая стала деревянной после оползня XIX века.

Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия — кафедральный собор с невероятным 20-метровым деревянным алтарём и одними из старейших действующих башенных часов в Европе.

Большая хоральная синагога — одна из красивейших в Европе, с богатой лепниной в мавританском стиле.

Лютеранская кирха Святого Иоанна — единственная действующая историческая кирха в Беларуси, где часто проходят концерты органной музыки. При желании можно посетить концерт во время экскурсии за дополнительную плату (заказывается при бронировании).

Погрузитесь в атмосферу уютных городских улочек. Улица Советская — главная пешеходная артерия города, выложенная брусчаткой. Здесь сохранилась застройка XIX — начала XX века с чарующими двориками и коваными балконами.

Затем нас ждёт вкусный обед в центре города.

Мы посетим Старый замок — единственную сохранившуюся королевскую резиденцию на территории Беларуси. После реставрации он выглядит как ренессансный дворец времён Стефана Батория. Вы также увидите Новый замок — королевский дворец в стиле позднего барокко, ставший местом драматических событий: именно здесь был подписан акт о втором разделе Речи Посполитой.

В свободное время вы сможете купить сувениры, сделать памятные фотографии и почувствовать ритм города.

Последовательность посещения объектов может меняться, однако объём услуг и уровень сервиса останутся прежними.

Темы

На экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей Гродно — от Средневековья, когда город был важной частью Великого княжества Литовского, до наших дней.

Поговорим о многонациональной культуре Гродно, где веками соседствовали белорусы, поляки, евреи и представители других народов, и о том, как это повлияло на традиции и облик города.

Вас ждут загадочные легенды и предания, связанные с Неманом, замками и знаменитыми горожанами. Особое внимание уделим реке Неман и её важной роли в жизни города, а также природным красотам и уютным паркам на её берегах.

Во время прогулки вы почувствуете атмосферу современного Гродно, познакомитесь с местными культурными традициями, гастрономией и фестивалями, а также узнаете, где провести свободное время и какие блюда белорусской кухни стоит попробовать.

Организационные детали