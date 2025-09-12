Мы пройдём по невероятной улице Октябрьской.
Многие ожидают увидеть в Минске наследие советского прошлого, но мало кто знает, что город притягивает мировых художников, которые оставляют свой след здесь.
Вы услышите о том, как советская улица, по которой ходили трамваи, а граждане шли на заводы, — стала самой творческой, яркой и нестандартной. Ну и вкусной, конечно!
Описание экскурсии
Вы увидите Минск таким, каким вы его точно не видели! Мы отправимся на улицу Октябрьскую — здесь на каждом шагу впечатляющие рисунки и захватывающие истории.
Обсудим:
- Чем мурали отличаются от граффити
- Что на самом деле считают уличным искусством
- Какие художники оставили здесь свои работы
- Как промышленный район превратился в центр современного искусства
- Какие предприятия были здесь раньше и какие работают до сих пор
- А главное — истории муралов, покрывающих стены почти каждого здания
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
- Экскурсия возможна для большего количества участников — 300 ₽ за каждого дополнительного участника
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Пролетарская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 8015 туристов
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. Работаю с командой гидов. На наших экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Гарантируем дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
12 сен 2025
Экскурсия выше всех похвал. Яркая, динамичная, живая, полностью соответствует стилю уличного искусства. Увезли кучу ярких фотографий и увидели Минск совершенно с другой стороны. Экскурсовод Мария была на высоте!
Елена
11 сен 2025
Экскурсия очень понравилась и фото получились классные: яркие, естественные, безо всяких фильтров, все как я люблю😻 🫶 💖.
Н
Наталья
15 июл 2025
Экскурсия интересная. Очень приятная гид Татьяна. Много интересных фактов, действительно красивые, атмосферные локации, время пролетело незаметно
Входит в следующие категории Минска
