«Линия Сталина» — одно из самых впечатляющих мест под Минском. Это грандиозный военно-исторический комплекс, созданный на месте реальных укреплений довоенных лет. Вы спуститесь в настоящие ДОТы, пройдёте по окопам, увидите легендарную боевую технику. И не только услышите о событиях 20 века, но буквально прикоснётесь к ним, представите себе героизм и масштаб эпохи.

Описание экскурсии

Дорога к комплексу (30 минут)

По пути гид расскажет о роли Минского укрепрайона в оборонной системе довоенной Беларуси и о том, почему «Линию Сталина» называют «рубежом памяти».

Обзорная экскурсия по комплексу (около 1 часа)

Спуск в настоящие ДОТы 1930-х годов — фортификационные сооружения, в которых можно увидеть, как жили и воевали бойцы

Прогулка по траншеям и оборонительным линиям — здесь воссоздана атмосфера военного времени. Вы раскроете некоторые секреты военной инженерии

Рассказ о создании комплекса, его реконструкции и судьбе белорусского фронтира. Интересно будет и взрослым, и детям

Парк военной техники (около 2 часов)

После экскурсии у вас будет время для самостоятельного осмотра. Вы увидите более 100 экспонатов под открытым небом: легендарный танк Т-34, артиллерийские установки, бронемашины и самолеты. При желании подниметесь внутрь некоторых образцов техники и сделаете эффектные фотографии.

Организационные детали