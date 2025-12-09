«Линия Сталина» — одно из самых впечатляющих мест под Минском. Это грандиозный военно-исторический комплекс, созданный на месте реальных укреплений довоенных лет. Вы спуститесь в настоящие ДОТы, пройдёте по окопам, увидите легендарную боевую технику.
И не только услышите о событиях 20 века, но буквально прикоснётесь к ним, представите себе героизм и масштаб эпохи.
Описание экскурсии
Дорога к комплексу (30 минут)
По пути гид расскажет о роли Минского укрепрайона в оборонной системе довоенной Беларуси и о том, почему «Линию Сталина» называют «рубежом памяти».
Обзорная экскурсия по комплексу (около 1 часа)
- Спуск в настоящие ДОТы 1930-х годов — фортификационные сооружения, в которых можно увидеть, как жили и воевали бойцы
- Прогулка по траншеям и оборонительным линиям — здесь воссоздана атмосфера военного времени. Вы раскроете некоторые секреты военной инженерии
- Рассказ о создании комплекса, его реконструкции и судьбе белорусского фронтира. Интересно будет и взрослым, и детям
Парк военной техники (около 2 часов)
После экскурсии у вас будет время для самостоятельного осмотра. Вы увидите более 100 экспонатов под открытым небом: легендарный танк Т-34, артиллерийские установки, бронемашины и самолеты. При желании подниметесь внутрь некоторых образцов техники и сделаете эффектные фотографии.
Организационные детали
- Поездка проходит на туристических автобусах и микроавтобусах
- В стоимость входит горячий обед: первое, второе, салат и чай
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4100 ₽
|Дети до 16 лет
|3800 ₽
|Пенсионеры
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 1027 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
