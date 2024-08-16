Мы с Вами дотронемся до истории нашего города, узнаем, где и как он начинался, как развивался, познакомимся с легендами Минска и людьми, жизни которых связаны с городом Минском. Дополнительно можем зайти в атмосферную кофейню.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает:Наша прогулка начнется в историческом месте Минска, в месте, откуда Минск начал свое развитие. Мы пройдемся по истории города и заглянем в одно из предместий Минска, Троицкое предместье, насладимся его атмосферой, можем заглянуть в уютное кафе (небольшая группа). Почувствуем дух старого города, прогуляемся по мощеным улочкам, полюбуемся живописными двориками и узнаем истории, которые скрываются за каждым углом. Переместимся на территорию верхнего города, которая практически 4 века была центром города. Полистаем энциклопедию архитектуры и узнаем, как Минск может оставаться старым и современным городом одновременно. Полюбуемся величественным архитектурным ансамблем площади Свободы, проследим эволюцию архитектурных стилей от средневековья до наших дней, и узнаем тайны, которые хранят старинные здания. И, конечно, познакомимся с историей людей, которые жили и живут в нашем городе. Узнаем о знаменитых личностях, которые оставили свой след в истории Минска, и о простых горожанах, которые делали его таким, каким мы его знаем. Важная информация:
- В стоимость экскурсии не входит стоимость напитков в кафе, сувениров. Во многих местах можно расплатиться картой. Однако для пожертвований и покупки свечей в храмах могут понадобиться наличные деньги.
- Это индивидуальная экскурсия. Мы будем двигаться в удобном для вас темпе, поэтому время экскурсии может быть немного увеличено. Также можно изменить время начала экскурсии.
- При желании можно отклониться от маршрута. Если у вас есть пожелания или вы хотите добавить в маршрут какие-либо достопримечательности, просто сообщите об этом на этапе бронирования. Также можно скорректировать время начала экскурсии.
- Погода в Минске разнообразна, поэтому важно учитывать погодные условия в день экскурсии.
- Это пешеходная экскурсия, поэтому рекомендуется удобная обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Минское замчище
- Троицкое предместье
- Храмы верхнего города
- Ратушу
- Гостиный двор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость напитков в кофейне, сувениров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Немига
Завершение: Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- В стоимость экскурсии не входит стоимость напитков в кофейне, сувениров. Во многих точках есть возможность расплатиться картой. Но для пожертвований, приобретения свечей в храмах могут потребоваться наличные деньги
- Это индивидуальная экскурсия. Мы будем двигаться в комфортном для вас темпе, поэтому время экскурсии может быть немного увеличено. Так же можно корректировать время начало экскурсии
- По желанию возможны отклонения от маршрута. Если у вас есть какие-либо пожелания или вы хотите включить в маршрут какие-либо достопримечательности - просто сообщите об этом на этапе бронирования. Так же можно скорректировать время начала экскурсии
- Погода Минска радует нас своих разнообразием: важно ориентироваться на погоду в городе в день экскурсии
- Это пешеходная экскурсия, лучше быть в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
16 авг 2024
Прекрасная экскурсия с отличным гидом. Дарья любит свой город и свою страну и заряжает этим чувством гостей.
Е
Елена
16 авг 2024
Живой, позитивный огонек Дарья заряжает своим хорошим настроением и энергией каждого, кто попадает к ней на экскурсию! С любовью и очень интересно рассказывет о Минске. Прощаясь, хочется обнять эту грамотную и приятную девушку. Хотя, слово "прощаясь" не подходит. Уверена, что продолжим общение. До встречи!
Входит в следующие категории Минска
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