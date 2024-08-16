Прекрасная экскурсия с отличным гидом. Дарья любит свой город и свою страну и заряжает этим чувством гостей.

Е Елена

Живой, позитивный огонек Дарья заряжает своим хорошим настроением и энергией каждого, кто попадает к ней на экскурсию! С любовью и очень интересно рассказывет о Минске. Прощаясь, хочется обнять эту грамотную и приятную девушку. Хотя, слово "прощаясь" не подходит. Уверена, что продолжим общение. До встречи!