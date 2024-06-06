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сторону улицы, только нижняя часть домов, т. е. - сидишь справа, смотреть налево нет смысла. Но гавное, зачастую на улице экскурсовода было не слышно СОВСЕМ!!! В этот день был ветер, и если не стоять рядом с гидом, ничего не слышно! Почему экскурсовод не использует радиогид?! Туристы не обязаны следовать по пятам за гидом