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Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
Начало: Городская Ратуша (пл. Свободы 2), г. Минск
«Необыкновенные мосты через реки и каналы придадут экскурсии особый романтический настрой, а вкуснейший обед позвоит Вам насладиться национальной кухней»
Расписание: по определенным датам
30 июня в 08:00
21 июля в 08:00
180Br за человека
Мини-группа
14.5 часов
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
250Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
- ВВалерия5 июня 2024Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
- ЕЕлена1 июня 2024Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
- ВВероника6 мая 2024Экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед и все билеты включены)Супер экскурсия, интересные достопримечательные города
- ЕЕкатерина12 июня 2023Экскурсия достаточно интересная, насыщенная, много успели посмотреть за 3,5 часа. Но, есть отрицательные моменты. Во-первых, в окна микроавтобуса было не видно противоположную
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «С обедом»
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