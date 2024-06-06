Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Минске, цены от 180 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
Начало: Городская Ратуша (пл. Свободы 2), г. Минск
«Необыкновенные мосты через реки и каналы придадут экскурсии особый романтический настрой, а вкуснейший обед позвоит Вам насладиться национальной кухней»
Расписание: по определенным датам
30 июня в 08:00
21 июля в 08:00
180Br за человека
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Мини-группа
14.5 часов
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
250Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    Экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед и все билеты включены)
    Супер экскурсия, интересные достопримечательные города
  • Е
    Екатерина
    12 июня 2023
    Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
    Экскурсия достаточно интересная, насыщенная, много успели посмотреть за 3,5 часа. Но, есть отрицательные моменты. Во-первых, в окна микроавтобуса было не видно противоположную
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    сторону улицы, только нижняя часть домов, т. е. - сидишь справа, смотреть налево нет смысла. Но гавное, зачастую на улице экскурсовода было не слышно СОВСЕМ!!! В этот день был ветер, и если не стоять рядом с гидом, ничего не слышно! Почему экскурсовод не использует радиогид?! Туристы не обязаны следовать по пятам за гидом

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
  2. Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
  3. Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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