Эбру — это не только необычная техника рисования, но своеобразная арт-терапия.
Водя кистью по воде, вы расслабитесь, отвлечётесь от будничной суеты и получите заряд позитивных эмоций.
Проявите фантазию и выразите свои эмоции в искусстве — у вас получится чудесная оригинальная картина!
Водя кистью по воде, вы расслабитесь, отвлечётесь от будничной суеты и получите заряд позитивных эмоций.
Проявите фантазию и выразите свои эмоции в искусстве — у вас получится чудесная оригинальная картина!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 15:00, 16:00, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Вы расположитесь в уютной студии недалеко от центра города, где есть всё необходимое для мастер-класса по эбру. Освоить эту уникальную технику рисования поможет преподаватель-художник — он доступно и интересно объяснит процесс. А вы создадите на водной глади неповторимые рисунки, которые потом перенесёте на бумагу.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Формат бумаги для картины — А4
- Каждый участник напишет две-три картины
- Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашей студии
в понедельник и среду в 16:00, в четверг и пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Толбухина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 16:00, в четверг и пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зинаида — Организатор в Минске
Мы проводим арт-вечеринки, романтические свидания для двоих, мастер-классы по рисованию для детей и взрослых.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 19 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
12 июня в 13:45
14 июня в 08:45
1 735₽ за человека