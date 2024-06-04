Активности – экскурсии в Минске

Найдено 12 экскурсий в категории «Активности» в Минске, цены от 420 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верхом по древним лесам Минщины
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Верхом по древним лесам Минщины
Посетить конюшню под Минском: увидеть разные породы, угостить лошадок и прокатиться по лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 850 за человека
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города
Начало: У площади Свободы
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 900 за всё до 15 чел.
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000 за всё до 10 чел.
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
42 отзыва
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 760 за человека
Тур-игра по барам Минска
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
4 часа
51 отзыв
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550 за человека
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
3 отзыва
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600 за человека
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
30 минут
8 отзывов
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Начало: На набережной
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
420 за человека
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Погрузиться в атмосферу кузнечного ремесленничества и почувствовать себя творцом
Начало: у метро «Площадь Победы»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
6 600 за человека
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
На 3 часа стать мастером в настоящей кузнице
Начало: Недалеко от метро «Площадь Победы»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
4 000 за человека
Арт-свидание «Аромат любви»
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе)
Групповая
1.5 часа
Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе)
Дать волю воображению и создать уникальный рисунок неклассическим способом
Начало: На улице Толбухина
Расписание: в понедельник и среду в 16:00, в четверг и пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 16:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
    Мария, спасибо Вам большое за увлекательное знакомство с городом Минском! Наши дети-непоседы, но Вы смогли удержать их внимание. Очень порадовал игровой
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    формат и постоянный диалог с детьми. Было доступно и понятно и нам, и детям) Мы прошли большой маршрут,"побывали" в разных эпохах Минска и все остались очень довольны. Впечатлений масса! Обязательно будем рекомендовать Вашу экскурсию друзьям и родным!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
    Очень понравилась экскурсия. Екатерина отлично владеет информацией, интересная подача материала. Два часа пролетели незаметно. Скучно не было ни взрослым, ни
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    ребёнку 9 лет. Очень рекомендую посетить данную экскурсию. Будем ещё в Минске, обязательно посетим другие экскурсии, которые предлагает Екатерина. Уверена, они будут ничуть не хуже чем эта, и такие же интересные и увлекательные.

  • С
    Соболева
    29 мая 2024
    Верхом по древним лесам Минщины
    Получили массу новых впечатлений от поездки на лошадях! Отзывчивые организаторы, подробный инструктаж безопасности, поэтому было совсем не страшно. Узнали много
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    нового о лошадях, погуляли верхом по лесу. Если хотите ощутить спокойствие и умиротворение вдали от городской суеты, то вам однозначно сюда)

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
    Все прошло замечательно, интересно
  • В
    Виолетта
    27 мая 2024
    Верхом по древним лесам Минщины
    Прокатиться верхом на лошади- всегда приятно, а если по загадочному лесу, да с проводником, знающим 1000 и 1 историю про этих самых лошадей- это сказка! Если Вы любите лошадей, и хотите поближе с ними познакомиться- однозначно Вам сюда😁
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
    Интересное место, интересная экскурсия. Гид Галина очень эрудированная, любящая свой край, прекрасно сделала свою работу!
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
    Не зря потраченное время) Долго мы ещё обсуждали эту экскурсию. Возможно, повезло с прекрасным гидом из Дудуток Ириной. Волшебство! Прекрасная речь и подача материала.
    Не зря потраченное время)Не зря потраченное время)Не зря потраченное время)Не зря потраченное время)
  • И
    Инна
    20 мая 2024
    Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
    Отличная экскурсия! В доступной форме, с учётом разных возрастов - от 13 до 50 лет участников - подача материала. Много
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    интересных фактов об истории Минска, но без сухого их изложения. Наша основная задача была расширить знания у подростка со всеми его возрастными особенностями. И Екатерина блестяще с этим справилась!

  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
    Отличная экскурсия в мини-группе. Давно хотелось посетить данное место. Мое желание сбылось. Экскурсия потрясающая.
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Тур-игра по барам Минска
    Была на экскурсии по Барам 8 мая 2024 г. . Была очаровательная гид Мария, замечательная компания, время пролетело не заметно. 🤗Совет: меньше комплексуйте и всё будет супер🌸🌷🌹🌺🌼😜

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Верхом по древним лесам Минщины
  2. Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
  3. Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
  4. Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
  5. Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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