Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет быстро и интересно познакомиться с Минском. За 1,5 часа участники увидят исторический центр города, включая Верхний город и Троицкое предместье. Путешествие
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- ⏱ Экономия времени - всего 1,5 часа
- 🏛 Посещение ключевых исторических мест
- 📚 Интересные факты без лишней воды
- 👟 Подходит для всех возрастов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Верхний город
- Троицкое предместье
- Улица Немига
Описание экскурсии
Маршрут прогулки
- Исторический центр — Верхний город (смотровая площадка, Ратуша, улица Зыбицкая и не только)
- Троицкое предместье — уютный квартал с необычными цветными домиками, настоящий Минск с открытки с невероятной историей
- Улица Немига — место, с которого начинался город
Вот что мы успеем за 1,5 часа
- Вы узнаете, как изменился город с 1067 года по сегодняшний день
- Увидите исторический Минск и поймёте, как за эти годы город вырос и трансформировался
- Выясните, что такое беларуская карчма, что любили и любят есть и пить беларусы, какие необычные архитектурные решения принимались в городе
- Поймёте, чем жили славные минчане в древности, а чем живут сейчас
Эти контрасты вас немало удивят!
А ещё…
Гиды нашей команды — не только чудесно рассказывают, но и славно подмечают местечки для классных фотографий! Так что настраивайтесь уйти не только в отличном настроении, но и с шикарными кадрами в телефоне;)
Организационные детали
- Маршрут насыщенный, но много ходить не придётся — осилить прогулку могут люди любого возраста
- Остаток оплаты производится в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Верхнем городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 8015 туристов
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. Работаю с командой гидов. На наших экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Гарантируем дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
4 ноя 2025
Нина очень приятный и знающий гид, за 1,5 часа провела обзор по самым интересным местам и посоветовала куда сходить и что купить в Минске. Были с ребенком 9 лет, очень понравилось
Н
Надежда
1 ноя 2025
Экскурсию нам проводила Мария, очень позитивный и увлеченный экскурсовод. Мы с удовольствием осмотрели центр Минска! Узнали много нового для себя.
Е
Елена
16 сен 2025
Отличная экскурсия, гуляли дольше 1,5 часов, потому что было очень интересно и познавательно! Татьяна - очаровательный и знающий гид, подняла нам настроение и вдохновила на дальнейшее исследование Минска и путешествия по Беларуси.
С
Сергей
14 сен 2025
Экскурсию проводила Мария. Всё здорово, доступно, понятно. Понравилось! 👍 Рекомендую.
Анна
10 сен 2025
Очень понравился подход гида к нашей семейной группе: двое взрослых, грудной малыш и подросток 12 лет. Интересно было всем, но впервые за все экскурсии наш подросток сказал, что ему понравилась экскурсия. Гид Мария действительно смогла заинтересовать его, плюс подготовила интересные вопросы, наклейки и другие приятные мелочи. Понравился индивидуальный подход и отличные рекомендации, что еще посмотреть и куда сходить.
Екатерина
8 сен 2025
Гуляли по историческому центру Минска с Натальей. Нас было четверо, поэтому нам было комфортно и слышно и мы никого не ждали, как это бывает в больших группах. Повезло увидеть большой
О
Ольга
3 сен 2025
Ирина прекрасный гид. Нам очень понравилась ее экскурсия, много интересных фактов, Ирина показала и рассказала все достаточно сбалансированно. Не перегружала датами и цифрами и в то же время погрузила в
MarusenkaG@gmail.com
28 авг 2025
Гид очень милая, приятная. Рассказывает интересно и с юмором. Были учтены все наши особые пожелания.
Т
Толсташова
25 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо Марии за прекрасный рассказ о Минске! Увидели и узнали много нового и интересного, несмотря на то, что сами белорусы.
Е
Елизавета
19 авг 2025
По факту экскурсию проводил другой человек, поэтому были проблемы с коммуникацией, т. к. подошли на назначенное место чуть раньше, набрали по указанному номеру, но трубку, к сожалению, никто не брал
С
Сергей
16 авг 2025
Экскурсия по исторической части Минска. Неутомительно, познавательно, интересно. Гидом была Наталья. Большое спасибо.
Рекомендую
Рекомендую
М
Мария
15 авг 2025
Были на экскурсии 7.08.25, группа из 10 человек. Нам очень понравилось. Экскурсию нам провела Нина. В группе были и взрослые, и подростки. Информация о городе была рассказана в доступной для
Анна
13 авг 2025
Экскурсия с Марией прошла замечательно, быстро и познавательно. Ходили не так много, важные исторические моменты были рассказаны, достопримечательности показаны. Запрос был на экспресс экскурсию. Ожидания оправдались.
Е
Еваленко
11 авг 2025
Экскурсия по Минску превзошла все ожидания! Город поразил своей историей, а такие места, как Верхний город, Остров слёз и Троицкое предместье, перенесли в прошлое. Отдельный восторг — наш гид **Мария**!
Н
Наталья
10 авг 2025
Отличная подача информации. Нужна была экспресс экскурсия, потому что были с детьми. Все понравилось.
