Н Наталья Нина очень приятный и знающий гид, за 1,5 часа провела обзор по самым интересным местам и посоветовала куда сходить и что купить в Минске. Были с ребенком 9 лет, очень понравилось

Н Надежда Экскурсию нам проводила Мария, очень позитивный и увлеченный экскурсовод. Мы с удовольствием осмотрели центр Минска! Узнали много нового для себя.

Е Елена Отличная экскурсия, гуляли дольше 1,5 часов, потому что было очень интересно и познавательно! Татьяна - очаровательный и знающий гид, подняла нам настроение и вдохновила на дальнейшее исследование Минска и путешествия по Беларуси.

С Сергей Экскурсию проводила Мария. Всё здорово, доступно, понятно. Понравилось! 👍 Рекомендую.

Анна Очень понравился подход гида к нашей семейной группе: двое взрослых, грудной малыш и подросток 12 лет. Интересно было всем, но впервые за все экскурсии наш подросток сказал, что ему понравилась экскурсия. Гид Мария действительно смогла заинтересовать его, плюс подготовила интересные вопросы, наклейки и другие приятные мелочи. Понравился индивидуальный подход и отличные рекомендации, что еще посмотреть и куда сходить.

Екатерина читать дальше христианский праздник около Собора сошествия св Духа.

Прогулялись и по Верхнему городу и по Троицкому предместью. Красивые локации, Наталья показала нам аптеку с исторической плиткой внутри, сами бы мы конечно не зашли и не увидели, в путеводителях тоже не встречали.

В целом, довольны экскурсией, местами было многовато исторических дат и событий, но понимаем, что для общей картины и понимания это необходимо) Гуляли по историческому центру Минска с Натальей. Нас было четверо, поэтому нам было комфортно и слышно и мы никого не ждали, как это бывает в больших группах. Повезло увидеть большой

О Ольга читать дальше историю Минска и его достопримечательностей. Очень приятная прогулка. Ирина очень позитивная и приятная в беседа. Ну и вишенка на торте - посоветовала нам прекрасный ресторан, куда мы и отправились после экскурсии! Спасибо! Ирина прекрасный гид. Нам очень понравилась ее экскурсия, много интересных фактов, Ирина показала и рассказала все достаточно сбалансированно. Не перегружала датами и цифрами и в то же время погрузила в

MarusenkaG@gmail.com Гид очень милая, приятная. Рассказывает интересно и с юмором. Были учтены все наши особые пожелания.

Т Толсташова Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо Марии за прекрасный рассказ о Минске! Увидели и узнали много нового и интересного, несмотря на то, что сами белорусы.

Е Елизавета читать дальше (звонили 3 раза с небольшими перерывами) и не перезвонил(



Это единственный минус, который нас огорчил в самом начале!

Но ровно в назначенное время подошел другой экскурсовод и наше сердечко растаяло! Спасибо Марии за чудесную экскурсию! По факту экскурсию проводил другой человек, поэтому были проблемы с коммуникацией, т. к. подошли на назначенное место чуть раньше, набрали по указанному номеру, но трубку, к сожалению, никто не брал

С Сергей Экскурсия по исторической части Минска. Неутомительно, познавательно, интересно. Гидом была Наталья. Большое спасибо.

Рекомендую

М Мария читать дальше всех форме, интересно. Также попали на небольшое костюмированное представление у Ратуши. Несмотря на формат экспресс-экскурсии мы успели узнать не только об истории Минска, но и почитать на белорусском языке. С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию знакомым. Были на экскурсии 7.08.25, группа из 10 человек. Нам очень понравилось. Экскурсию нам провела Нина. В группе были и взрослые, и подростки. Информация о городе была рассказана в доступной для

Анна Экскурсия с Марией прошла замечательно, быстро и познавательно. Ходили не так много, важные исторические моменты были рассказаны, достопримечательности показаны. Запрос был на экспресс экскурсию. Ожидания оправдались.

Е Еваленко читать дальше Она не только профессионал с глубокими знаниями, но и очень душевный, увлечённый человек. С ней даже стандартные факты звучали захватывающе, а маршрут был продуман идеально. Особенно запомнились её истории о старом Минске и необычные детали, которые не найдёшь в путеводителях. Наши мальчишки 17 и 12 лет увлеченно слушали рассказы Марии и активно участвовали в обсуждениях!

Однозначно рекомендую эту экскурсию, особенно с Марией — с ней город открывается по-новому! Экскурсия по Минску превзошла все ожидания! Город поразил своей историей, а такие места, как Верхний город, Остров слёз и Троицкое предместье, перенесли в прошлое. Отдельный восторг — наш гид **Мария**!