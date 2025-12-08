Если вы путешествуете в одиночку и хотите сохранить атмосферу поездки не только в формате селфи, я устрою для вас короткую фотопрогулку по историческому центру Минска. Помогу с позированием, чтобы съёмка прошла легко и естественно. В результате вы получите серию живых фотографий, которые станут приятным воспоминанием о городе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание фото-прогулки

За 30 минут мы пройдёмся по живописным улочкам вокруг минской Ратуши, создадим лёгкие и живые кадры, а также несколько аккуратных портретов для профиля или блога.

Фотосессия пройдёт в комфортном ритме: вам не придётся думать, как повернуться и куда смотреть. Я подскажу лучшие ракурсы, помогу расслабиться и чувствовать себя естественно. Всё просто, ненавязчиво и с результатом, который останется с вами надолго.

Организационные детали