Если вы путешествуете в одиночку и хотите сохранить атмосферу поездки не только в формате селфи, я устрою для вас короткую фотопрогулку по историческому центру Минска. Помогу с позированием, чтобы съёмка прошла легко и естественно. В результате вы получите серию живых фотографий, которые станут приятным воспоминанием о городе.
За 30 минут мы пройдёмся по живописным улочкам вокруг минской Ратуши, создадим лёгкие и живые кадры, а также несколько аккуратных портретов для профиля или блога.
Фотосессия пройдёт в комфортном ритме: вам не придётся думать, как повернуться и куда смотреть. Я подскажу лучшие ракурсы, помогу расслабиться и чувствовать себя естественно. Всё просто, ненавязчиво и с результатом, который останется с вами надолго.
- Съёмка проходит на Canon EOS R
- В течение 7–10 дней вы получите 150–200 фотографий в авторской цветокоррекции
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Минске
Я фотограф в Минске и Несвиже. Помогаю путешественникам сохранить главное — воспоминания о поездке. Моя работа — ловить живые, тёплые моменты, когда вы просто наслаждаетесь городом.
