Дом правительства. Начнём нашу прогулку с площади Независимости, где познакомимся с одним из главных зданий Минска, построенным ещё в довоенное время в стиле конструктивизм. Главпочтамт. Тут полюбуемся прекрасными архитектурными формами, посмотрим на «часы мира» и разгадаем секрет шумового эффекта. В дворике по соседству найдём бывшую хоральную синагогу – сейчас это театр в стиле классицизм. Привокзальная площадь. Именно там находятся «Ворота Минска» с фигурами столпов советской власти. Узнаем, кто и когда их построил, а также кто там проживал. Стадион «Динамо». Здесь поговорим не только о спорте, но и о промышленности, торговле и многом другом. На месте стадиона ранее было одно из древнейших кладбищ в городе, которое решил уничтожить Феликс Дзержинский. Что из этого вышло, расскажу на экскурсии.
А ещё я поделюсь легендами и тайнами Минска периода 20 века. Будем не просто гулять, а смотреть, рассуждать, анализировать, учиться различать архитектурные стили и узнавать Минск — глубокий, своеобразный, увлекающий, а для кого-то несомненно идеальный и самый лучший.
Организационные детали
Предоплата вносится на сайте, а остаток — наличными гиду в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3896 туристов
Я люблю Минск, этот город-феникс, за его уникальную историю, разнообразную архитектуру и, конечно же, людей, с которыми стараюсь больше общаться, чтобы узнать больше и о городе.
Провожу экскурсии, чтобы показать, что читать дальшеуменьшить
Минск — это не только город с советской застройкой, что у него почти 960 лет богатейшей истории. Погружаю и в современность: чем и как живёт город? Как здесь всё устроено?
Я закончила исторический факультет БГУ, получила аккредитацию Национального агентства по туризму. Специализируюсь на этнографии и стараюсь добавлять её в свои экскурсии. Увлекаюсь историей дореволюционного Минска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
–
2
–
1
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Н
Наталья
Это была незабываемая экскурсия! Столько нового узнала о городе в котором живу более 25 лет. Катерина завладела нашим вниманием и не отпускала до конца. Сразу были странные ощущение. . вроде читать дальшеуменьшить
в этом городе прожил много лет, и тут ты ходишь по нему с экскурсией, как будто ты гость столицы, а не житель. Очень важно было, чтобы экскурсовод смогла разработать экскурсию под инд. маршруту и это удалось! Закончили мы экскурсию в одной из башен Ворота Минска. Это был полный восторг. Катя исполнила мечту всей группы! Рекомендую всем! Интересно, круто и незабываемо. Фото одного из наших гостей.
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И
Иван
Провел удивительно время с Екатериной, погрузились в историю Минска. Прогулялись по знаковым улицам, обсудили историю! Узнал очень много нового и понял, почему Минск - город Солнца ☀️
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С
Светлана
Прекрасная ознакомительная экскурсия!!! У Екатерины прекрасная речь, как у педагога. Человек, который любит и знает свой город- провела по основным улицам и местам. Познавательно, не заезженно, актуально и современно.
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А
Андрей
Екатерина - отличный рассказчик, обладающий огромным багажом знаний, с горящими глазами, заинтересованный своим делом. Большое ей спасибо! Рекомендую.