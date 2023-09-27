Поговорить об идеальном, а также архитектуре и легендах города
А затем пройдёмся по его улочкам и проведём параллели между древнегреческой, римской и советской архитектурой, но с белорусским колоритом.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дом правительства. Начнём нашу прогулку с площади Независимости, где познакомимся с одним из главных зданий Минска, построенным ещё в довоенное время в стиле конструктивизм.
Главпочтамт. Тут полюбуемся прекрасными архитектурными формами, посмотрим на «часы мира» и разгадаем секрет шумового эффекта. В дворике по соседству найдём бывшую хоральную синагогу – сейчас это театр в стиле классицизм.
Привокзальная площадь. Именно там находятся «Ворота Минска» с фигурами столпов советской власти. Узнаем, кто и когда их построил, а также кто там проживал.
Стадион «Динамо». Здесь поговорим не только о спорте, но и о промышленности, торговле и многом другом. На месте стадиона ранее было одно из древнейших кладбищ в городе, которое решил уничтожить Феликс Дзержинский. Что из этого вышло, расскажу на экскурсии.
А ещё я поделюсь легендами и тайнами Минска периода 20 века. Будем не просто гулять, а смотреть, рассуждать, анализировать, учиться различать архитектурные стили и узнавать Минск — глубокий, своеобразный, увлекающий, а для кого-то несомненно идеальный и самый лучший.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.