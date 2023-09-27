Минск - город Солнца

Поговорить об идеальном, а также архитектуре и легендах города

5
1 отзыв
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Приглашаю на небанальную прогулку по Минску. В основу моей экскурсии легла книга Кампанеллы «Город Солнца». Я напомню о замысле автора, и мы порассуждаем, похож ли Минск на идеальный город и чем.

А затем пройдёмся по его улочкам и проведём параллели между древнегреческой, римской и советской архитектурой, но с белорусским колоритом.
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дом правительства. Начнём нашу прогулку с площади Независимости, где познакомимся с одним из главных зданий Минска, построенным ещё в довоенное время в стиле конструктивизм.
Главпочтамт. Тут полюбуемся прекрасными архитектурными формами, посмотрим на «часы мира» и разгадаем секрет шумового эффекта. В дворике по соседству найдём бывшую хоральную синагогу – сейчас это театр в стиле классицизм.
Привокзальная площадь. Именно там находятся «Ворота Минска» с фигурами столпов советской власти. Узнаем, кто и когда их построил, а также кто там проживал.
Стадион «Динамо». Здесь поговорим не только о спорте, но и о промышленности, торговле и многом другом. На месте стадиона ранее было одно из древнейших кладбищ в городе, которое решил уничтожить Феликс Дзержинский. Что из этого вышло, расскажу на экскурсии.

А ещё я поделюсь легендами и тайнами Минска периода 20 века. Будем не просто гулять, а смотреть, рассуждать, анализировать, учиться различать архитектурные стили и узнавать Минск — глубокий, своеобразный, увлекающий, а для кого-то несомненно идеальный и самый лучший.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 сен 2023
Провел удивительно время с Екатериной, погрузились в историю Минска. Прогулялись по знаковым улицам, обсудили историю! Узнал очень много нового и понял, почему Минск - город Солнца ☀️
Провел удивительно время с Екатериной, погрузились в историю Минска. Прогулялись по знаковым улицам, обсудили историю! Узнал

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