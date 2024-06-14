Мои заказы

Минск - город Солнца

Поговорить об идеальном, а также архитектуре и легендах города
Приглашаю на небанальную прогулку по Минску. В основу моей экскурсии легла книга Кампанеллы «Город Солнца». Я напомню о замысле автора, и мы порассуждаем, похож ли Минск на идеальный город и чем.

А затем пройдёмся по его улочкам и проведём параллели между древнегреческой, римской и советской архитектурой, но с белорусским колоритом.
5
4 отзыва
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца
Минск - город Солнца

Описание экскурсии

Дом правительства. Начнём нашу прогулку с площади Независимости, где познакомимся с одним из главных зданий Минска, построенным ещё в довоенное время в стиле конструктивизм.
Главпочтамт. Тут полюбуемся прекрасными архитектурными формами, посмотрим на «часы мира» и разгадаем секрет шумового эффекта. В дворике по соседству найдём бывшую хоральную синагогу – сейчас это театр в стиле классицизм.
Привокзальная площадь. Именно там находятся «Ворота Минска» с фигурами столпов советской власти. Узнаем, кто и когда их построил, а также кто там проживал.
Стадион «Динамо». Здесь поговорим не только о спорте, но и о промышленности, торговле и многом другом. На месте стадиона ранее было одно из древнейших кладбищ в городе, которое решил уничтожить Феликс Дзержинский. Что из этого вышло, расскажу на экскурсии.

А ещё я поделюсь легендами и тайнами Минска периода 20 века. Будем не просто гулять, а смотреть, рассуждать, анализировать, учиться различать архитектурные стили и узнавать Минск — глубокий, своеобразный, увлекающий, а для кого-то несомненно идеальный и самый лучший.

Организационные детали

  • Предоплата вносится на сайте, а остаток — наличными гиду в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3896 туристов
Я люблю Минск, этот город-феникс, за его уникальную историю, разнообразную архитектуру и, конечно же, людей, с которыми стараюсь больше общаться, чтобы узнать больше и о городе. Провожу экскурсии, чтобы показать, что
читать дальшеуменьшить

Минск — это не только город с советской застройкой, что у него почти 960 лет богатейшей истории. Погружаю и в современность: чем и как живёт город? Как здесь всё устроено? Я закончила исторический факультет БГУ, получила аккредитацию Национального агентства по туризму. Специализируюсь на этнографии и стараюсь добавлять её в свои экскурсии. Увлекаюсь историей дореволюционного Минска.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Это была незабываемая экскурсия! Столько нового узнала о городе в котором живу более 25 лет. Катерина завладела нашим вниманием и не отпускала до конца. Сразу были странные ощущение. . вроде
читать дальшеуменьшить

в этом городе прожил много лет, и тут ты ходишь по нему с экскурсией, как будто ты гость столицы, а не житель.
Очень важно было, чтобы экскурсовод смогла разработать экскурсию под инд. маршруту и это удалось! Закончили мы экскурсию в одной из башен Ворота Минска. Это был полный восторг. Катя исполнила мечту всей группы!
Рекомендую всем! Интересно, круто и незабываемо.
Фото одного из наших гостей.

Это была незабываемая экскурсия! Столько нового узнала о городе в котором живу более 25 лет. Катерина
Это была незабываемая экскурсия! Столько нового узнала о городе в котором живу более 25 лет. Катерина
Это была незабываемая экскурсия! Столько нового узнала о городе в котором живу более 25 лет. Катерина
Это была незабываемая экскурсия! Столько нового узнала о городе в котором живу более 25 лет. Катерина
Вам был полезен этот отзыв?
И
Провел удивительно время с Екатериной, погрузились в историю Минска. Прогулялись по знаковым улицам, обсудили историю! Узнал очень много нового и понял, почему Минск - город Солнца ☀️
Провел удивительно время с Екатериной, погрузились в историю Минска. Прогулялись по знаковым улицам, обсудили историю! Узнал
Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасная ознакомительная экскурсия!!! У Екатерины прекрасная речь, как у педагога. Человек, который любит и знает свой город- провела по основным улицам и местам. Познавательно, не заезженно, актуально и современно.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Екатерина - отличный рассказчик, обладающий огромным багажом знаний, с горящими глазами, заинтересованный своим делом. Большое ей спасибо! Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Минск - город Солнца»

Из Минска - к замкам в Мир и Несвиж (всё включено)
На автобусе
11 часов
33 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Из Минска - к замкам в Мир и Несвиж (всё включено)
Путешествие в эпоху магнатов и средневековых легенд
Начало: На пл. Свободы 2а
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
5420 ₽ за человека
Другой Минск
Пешая
2 часа
221 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Другой Минск
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Сердце Минска: прогулка по историческому центру
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Минска: прогулка по историческому центру
Узнать, где начинался и как развивался город, и познакомиться с его легендами
Начало: У СТ.М. «Немига»
13 авг в 21:00
18 авг в 18:00
от 5400 ₽ за всё до 5 чел.
Лошицкая усадьба - жемчужина губернского Минска
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лошицкая усадьба - жемчужина губернского Минска
Погулять среди вековых лип, поговорить о светской жизни Минска до 1917 года и о судьбе усадьбы после
Начало: У входа в парк
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
от 9000 ₽ за экскурсию