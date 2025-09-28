Мои заказы

Обычный необычный Минск

Минск раскрывает свои секреты через архитектуру и легенды. Прогулка обещает удивительные открытия и знакомство с душой города
Минск, переживший войны и перестройки, хранит множество тайн.

Экскурсия позволит узнать, как город стал столицей, почему его перенесли и какие хитрости использовали архитекторы. Прогулка по старым храмам, уютным дворикам и знаменитым проспектам подарит уникальные впечатления. Не упустите шанс увидеть барокко, классицизм и модерн в одном городе. Загляните в уютную кофейню и почувствуйте настоящий вайб Минска
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Минска и его превращение в столицу
  • 🕌 Посетить старинные храмы и легендарные места
  • 🏙️ Оценить архитектурные стили города
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по уютным дворикам и улочкам
  • ☕ Насладиться атмосферой в местной кофейне
Обычный необычный Минск© Алёна
Обычный необычный Минск© Алёна
Обычный необычный Минск© Алёна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Старые храмы
  • Жилые дома
  • Проспект Независимости
  • Троицкое предместье
  • Верхний город
  • Площадь Независимости
  • Пешеходная улица Комсомольская

Описание экскурсии

Вы выясните:

  • Где и когда появился город и почему он получил название Минск
  • Почему первоначально он располагался совсем в другом месте и зачем его перенесли на нынешнее
  • Как и когда он стал столицей
  • Как из небольшого городка Минск превратился в столицу с население в 2 миллиона человек
  • Сколько раз он был уничтожен до основания

А также:

  • На какие хитрости пришлось пойти архитекторам при постройке метро
  • Почему проспект Независимости хотели включить в Список ЮНЕСКО, но так и не включили
  • Почему синагог здесь больше, чем христианских храмов
  • Что таит в себе древнейшая Немига
  • И почему на улицах совсем не видно людей

Вы увидите:

  • Старые храмы, которые пережили разрушительные войны
  • Жилые дома, которые сотни лет дарят жителям города уют
  • Легендарные отели, милые дворики, узкие улочки и просторные площади

А ещё я покажу вам образцы барокко, классицизма, модерна и строгого конструктивизма. И объясню, как все эти архитектурные стили легко уживаются в Минске.

Кроме того в нашем маршруте:

  • Врата города для торжественной встречи высоких гостей
  • Троицкое предместье и Верхний город — колоритные районы старого Минска
  • Площадь Независимости — главная площадь страны
  • Пешеходная улица Комсомольская

Организационные детали

Кофе в кофейне не входит в стоимость (6–12 бел. руб.)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Вратами города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 655 туристов
Я родилась и живу в Минске, увлекаюсь историей с детства. Посетила более 20 стран и точно знаю сильные стороны своего города. Проведение экскурсий — мой эликсир бодрости. Делаю их живыми и нескучными.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Вячеслав
Вячеслав
28 сен 2025
Отдельная благодарность Алёне. Это был не монолог из учебника, а живой, искренний рассказ человека, влюбленного в свой город. Мы услышали не только сухие исторические факты, но и городские легенды, забавные случаи из жизни минчан прошлого века, истории о людях, которые создавали этот город. Было ощущение, что тебе показывают свой родной район друг, а не проводят экскурсию! Лайк, Шер, Алишер.
Отдельная благодарность Алёне. Это был не монолог из учебника, а живой, искренний рассказ человека, влюбленного вОтдельная благодарность Алёне. Это был не монолог из учебника, а живой, искренний рассказ человека, влюбленного вОтдельная благодарность Алёне. Это был не монолог из учебника, а живой, искренний рассказ человека, влюбленного в
М
Марина
19 авг 2025
Алена замечательный рассказчик, за 3 часа посетили много мест в Минске и много узнали. Сразу чувствуется, что у Алены глубокие исторические знания своей страны. Материал подается интересно, вся экскурсия как на одном дыхании. Все замечательно. Огромное спасибо. Однозначно рекомендую.
И
Ирина
20 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. За 3 часа узнали столько полезной информации, сколько вряд ли смогли бы собрать самостоятельно за целую неделю. Гид Алена — настоящий профессионал своего дела: она
читать дальше

доступно и увлекательно рассказала об истории города, его архитектурных особенностях и культурных традициях. Благодаря её вниманию к деталям, мы открыли для себя множество удивительных уголков центра Минска, которые легко могли бы остаться незамеченными.

Безусловно, рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет не только увидеть главные достопримечательности, но и глубже понять уникальный дух столицы Беларуси!

Огромное спасибо за такую насыщенную и интересную прогулку)

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
На машине
9 часов
-
30%
310 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 000 ₽17 142 ₽ за всё до 4 чел.
Другой Минск
Пешая
2 часа
188 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 08:00
11 ноя в 14:30
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Минск от А до Я
Пешая
2 часа
223 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске