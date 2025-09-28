Минск, переживший войны и перестройки, хранит множество тайн.
Экскурсия позволит узнать, как город стал столицей, почему его перенесли и какие хитрости использовали архитекторы. Прогулка по старым храмам, уютным дворикам и знаменитым проспектам подарит уникальные впечатления. Не упустите шанс увидеть барокко, классицизм и модерн в одном городе. Загляните в уютную кофейню и почувствуйте настоящий вайб Минска
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Минска и его превращение в столицу
- 🕌 Посетить старинные храмы и легендарные места
- 🏙️ Оценить архитектурные стили города
- 🚶♂️ Прогуляться по уютным дворикам и улочкам
- ☕ Насладиться атмосферой в местной кофейне
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Старые храмы
- Жилые дома
- Проспект Независимости
- Троицкое предместье
- Верхний город
- Площадь Независимости
- Пешеходная улица Комсомольская
Описание экскурсии
Вы выясните:
- Где и когда появился город и почему он получил название Минск
- Почему первоначально он располагался совсем в другом месте и зачем его перенесли на нынешнее
- Как и когда он стал столицей
- Как из небольшого городка Минск превратился в столицу с население в 2 миллиона человек
- Сколько раз он был уничтожен до основания
А также:
- На какие хитрости пришлось пойти архитекторам при постройке метро
- Почему проспект Независимости хотели включить в Список ЮНЕСКО, но так и не включили
- Почему синагог здесь больше, чем христианских храмов
- Что таит в себе древнейшая Немига
- И почему на улицах совсем не видно людей
Вы увидите:
- Старые храмы, которые пережили разрушительные войны
- Жилые дома, которые сотни лет дарят жителям города уют
- Легендарные отели, милые дворики, узкие улочки и просторные площади
А ещё я покажу вам образцы барокко, классицизма, модерна и строгого конструктивизма. И объясню, как все эти архитектурные стили легко уживаются в Минске.
Кроме того в нашем маршруте:
- Врата города для торжественной встречи высоких гостей
- Троицкое предместье и Верхний город — колоритные районы старого Минска
- Площадь Независимости — главная площадь страны
- Пешеходная улица Комсомольская
Организационные детали
Кофе в кофейне не входит в стоимость (6–12 бел. руб.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Вратами города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Алёна — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 655 туристов
Я родилась и живу в Минске, увлекаюсь историей с детства. Посетила более 20 стран и точно знаю сильные стороны своего города. Проведение экскурсий — мой эликсир бодрости. Делаю их живыми и нескучными.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Вячеслав
28 сен 2025
Отдельная благодарность Алёне. Это был не монолог из учебника, а живой, искренний рассказ человека, влюбленного в свой город. Мы услышали не только сухие исторические факты, но и городские легенды, забавные случаи из жизни минчан прошлого века, истории о людях, которые создавали этот город. Было ощущение, что тебе показывают свой родной район друг, а не проводят экскурсию! Лайк, Шер, Алишер.
М
Марина
19 авг 2025
Алена замечательный рассказчик, за 3 часа посетили много мест в Минске и много узнали. Сразу чувствуется, что у Алены глубокие исторические знания своей страны. Материал подается интересно, вся экскурсия как на одном дыхании. Все замечательно. Огромное спасибо. Однозначно рекомендую.
И
Ирина
20 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. За 3 часа узнали столько полезной информации, сколько вряд ли смогли бы собрать самостоятельно за целую неделю. Гид Алена — настоящий профессионал своего дела: она
