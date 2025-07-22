Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
45 Br за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Два лица одного Минска
Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
6990 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Минск - столица Республики Беларусь
Начало: Привокзальная площадь, главный вход в ж/д вокзал
Расписание: С 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 17:30.
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
220 Br за всё до 40 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья22 июля 2025Оптимальная обзорная экскурсия по Минску. Катались вечером, в лучах заката - просто прелесть:) Информацией не задавили, основные места показали.
- MMaksim21 июля 2025Классная экскурсия, автобус удобный. На протяжении всей поездки аудиогид озвучивает интересные факты про различные места в Минске
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Парк Горького»
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