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Экскурсии по Парку Горького в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Горького» в Минске, цены от 45 Br. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
На автобусе
1 час 15 минут
497 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
45 Br за человека
Два лица одного Минска
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Два лица одного Минска
Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
6990 ₽ за всё до 8 чел.
Минск - столица Республики Беларусь
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
Минск - столица Республики Беларусь
Начало: Привокзальная площадь, главный вход в ж/д вокзал
Расписание: С 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 17:30.
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
220 Br за всё до 40 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Парк Горького»

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В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
  2. Два лица одного Минска
  3. Минск - столица Республики Беларусь
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Мирский замок
  7. Красный костёл
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2025
Сейчас в Минске в категории "Парк Горького" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 6990. Туристы уже оставили гидам 509 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Парк Горького», 509 ⭐ отзывов, цены от 45Br. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь