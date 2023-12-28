Минск — город, изящно сочетающий старинное архитектурное наследие с духом современности. Вдоль широких проспектов прячутся уютные улочки, а монументальные советские здания удивительным образом гармонируют с храмами 16-17 веков. Всё это вы увидите! А также услышите, как развивался город и чем живёт сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Площадь Независимости. Главная площадь страны, на которой вы увидите Дом Правительства, Красный костёл и знаменитую скульптуру зодчего Минска.

Площадь Свободы. До революции она носила название Соборная. Это сердце Старого Минска, где я покажу вам прекрасные старинные храмы и дома. Поделюсь историей города и основными этапами его развития.

Проспект Победителей. Вы увидите дворец Независимости, площадь Государственного флага, самое высокое здание страны и ультрасовременный спортивный комплекс Минск-Арена, построенный в виде хоккейной шайбы.

Остров Скорби и Мужества. Мы посетим живописный остров, посвящённый памяти воинов-интернационалистов. С него открывается прекрасный вид на Верхний город и Троицкое предместье — самую аутентичную часть Старого Минска.

Проспект Независимости. Самый длинный в стране проспект, на котором расположены площади Победы, Якуба Коласа, Калинина и другие. А также Детская железная дорога, Ботанический сад, парк Челюскинцев и Национальная библиотека в форме огранённого алмаза знаний.

А также я посоветую вам лучшие обзорные площадки Минска и места, где можно отведать вкусную белорусскую кухню.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспорт включён в стоимость.