Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Вдоль широких проспектов прячутся уютные улочки, а монументальные советские здания удивительным образом гармонируют с храмами 16-17 веков. Всё это вы увидите! А также услышите, как развивался город и чем живёт сегодня.
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Описание
Что вас ожидает
Площадь Независимости. Главная площадь страны, на которой вы увидите Дом Правительства, Красный костёл и знаменитую скульптуру зодчего Минска.
Площадь Свободы. До революции она носила название Соборная. Это сердце Старого Минска, где я покажу вам прекрасные старинные храмы и дома. Поделюсь историей города и основными этапами его развития.
Проспект Победителей. Вы увидите дворец Независимости, площадь Государственного флага, самое высокое здание страны и ультрасовременный спортивный комплекс Минск-Арена, построенный в виде хоккейной шайбы.
Остров Скорби и Мужества. Мы посетим живописный остров, посвящённый памяти воинов-интернационалистов. С него открывается прекрасный вид на Верхний город и Троицкое предместье — самую аутентичную часть Старого Минска.
Проспект Независимости. Самый длинный в стране проспект, на котором расположены площади Победы, Якуба Коласа, Калинина и другие. А также Детская железная дорога, Ботанический сад, парк Челюскинцев и Национальная библиотека в форме огранённого алмаза знаний.
А также я посоветую вам лучшие обзорные площадки Минска и места, где можно отведать вкусную белорусскую кухню.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспорт включён в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.