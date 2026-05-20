Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии по Минску на автомобиле - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая и комфортная, а зелень парков и садов радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, когда туристов меньше, а погода остаётся приятной. Зимой и в начале весны, хотя погода может быть холодной, экскурсия на автомобиле позволит комфортно осмотреть достопримечательности, не опасаясь морозов.

Минск предлагает уникальное сочетание исторических и современных достопримечательностей. На индивидуальной экскурсии на автомобиле можно увидеть Площадь Независимости с Домом Правительства и Красным костёлом, а также Площадь Свободы, сердце Старого Минска. Проспект Победителей впечатлит дворцом Независимости и Минск-Ареной. Остров Скорби и Мужества подарит вид на Верхний город. Проспект Независимости удивит своей длиной и разнообразием. Завершит путешествие знакомство с белорусской кухней

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 15 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Площадь Независимости. Главная площадь страны, на которой вы увидите Дом Правительства, Красный костёл и знаменитую скульптуру зодчего Минска.

Площадь Свободы. До революции она носила название Соборная. Это сердце Старого Минска, где я покажу вам прекрасные старинные храмы и дома. Поделюсь историей города и основными этапами его развития.

Проспект Победителей. Вы увидите дворец Независимости, площадь Государственного флага, самое высокое здание страны и ультрасовременный спортивный комплекс Минск-Арена, построенный в виде хоккейной шайбы.

Остров Скорби и Мужества. Мы посетим живописный остров, посвящённый памяти воинов-интернационалистов. С него открывается прекрасный вид на Верхний город и Троицкое предместье — самую аутентичную часть Старого Минска.

Проспект Независимости. Самый длинный в стране проспект, на котором расположены площади Победы, Якуба Коласа, Калинина и другие. А также Детская железная дорога, Ботанический сад, парк Челюскинцев и Национальная библиотека в форме огранённого алмаза знаний.

А также я посоветую вам лучшие обзорные площадки Минска и места, где можно отведать вкусную белорусскую кухню.

Организационные детали