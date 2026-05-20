Погрузитесь в атмосферу Минска на индивидуальной автоэкскурсии. Узнайте о прошлом и настоящем города, наслаждаясь комфортом и уникальными видами
Минск предлагает уникальное сочетание исторических и современных достопримечательностей.
На индивидуальной экскурсии на автомобиле можно увидеть Площадь Независимости с Домом Правительства и Красным костёлом, а также Площадь Свободы, сердце Старого Минска. Проспект Победителей впечатлит дворцом Независимости и Минск-Ареной. Остров Скорби и Мужества подарит вид на Верхний город. Проспект Независимости удивит своей длиной и разнообразием. Завершит путешествие знакомство с белорусской кухней
🏛️ Исторические и современные достопримечательности
📚 Увлекательные истории о Минске
🌆 Панорамные виды на город
🍽️ Рекомендации по белорусской кухне
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Минску на автомобиле - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая и комфортная, а зелень парков и садов радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, когда туристов меньше, а погода остаётся приятной. Зимой и в начале весны, хотя погода может быть холодной, экскурсия на автомобиле позволит комфортно осмотреть достопримечательности, не опасаясь морозов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Независимости
Площадь Свободы
Проспект Победителей
Остров Скорби и Мужества
Проспект Независимости
Описание экскурсии
Площадь Независимости. Главная площадь страны, на которой вы увидите Дом Правительства, Красный костёл и знаменитую скульптуру зодчего Минска.
Площадь Свободы. До революции она носила название Соборная. Это сердце Старого Минска, где я покажу вам прекрасные старинные храмы и дома. Поделюсь историей города и основными этапами его развития.
Проспект Победителей. Вы увидите дворец Независимости, площадь Государственного флага, самое высокое здание страны и ультрасовременный спортивный комплекс Минск-Арена, построенный в виде хоккейной шайбы.
Остров Скорби и Мужества. Мы посетим живописный остров, посвящённый памяти воинов-интернационалистов. С него открывается прекрасный вид на Верхний город и Троицкое предместье — самую аутентичную часть Старого Минска.
Проспект Независимости. Самый длинный в стране проспект, на котором расположены площади Победы, Якуба Коласа, Калинина и другие. А также Детская железная дорога, Ботанический сад, парк Челюскинцев и Национальная библиотека в форме огранённого алмаза знаний.
А также я посоветую вам лучшие обзорные площадки Минска и места, где можно отведать вкусную белорусскую кухню.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспорт включён в стоимость
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3503 туристов
Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях.
С ранних лет я занимаюсь историей и изучением родной страны, а последние 20 лет посвятил научной и практической деятельности в сфере истории и археологии Беларуси. С удовольствием читать дальшеуменьшить
познакомлю вас с её прошлым, культурой и главными достопримечательностями.
Работаю вместе с командой профессиональных гидов. Я и все мои коллеги имеют государственную аттестацию и помогают гостям открыть для себя красивую синеокую Беларусь. Экскурсию проведу либо я лично, либо один из наших опытных гидов. Все поездки проходят на комфортабельных автомобилях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ксения
Спасибо двум Сергеям (водителю и гиду) за отлично проведенное время. Знакомство с Минском прошло на 5+. Передвижение по городу осуществлялось на комфортном минивене, удалось посмотреть все основные локации и составить читать дальшеуменьшить
представление о городе, в который обязательно еще вернемся. пеший маршрут также построен оптимально и подойдет даже тем кто не любит долго ходить. Гид Сергей увлекательно рассказывает про город, не перегружая информацией, но предоставляя основные факты и отвечая на все вопросы. Удобно, что начало экскурсии прямо от гостиницы, которая находится не в центре города.
+1
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Анна
В Беларуси первый раз. Брали индивидуальную автомобильную экскурсию по Минску - остались очень довольны. Формат оказался максимально комфортным: заранее продуманный маршрут позволяет охватить ключевые достопримечательности без лишней суеты и потери читать дальшеуменьшить
времени, не нужно подстраиваться под группу. Отдельно хочется отметить гида Вадима - чувствуется, что он искренне любит город и отлично его знает. Рассказывал увлекательно, с большим количеством интересных фактов и деталей. С готовностью отвечал на любые вопросы, поддерживал диалог и делал экскурсию по-настоящему увлекательной и насыщенной. Так же дал полезные рекомендации: что еще посмотреть самостоятельно, где попробовать местную кухню, что привезти из Минска в качестве подарка. Машина удобная, поездка прошла спокойно и без спешки. За несколько часов удалось увидеть гораздо больше, чем при пешей прогулке, и при этом не устать. Отличный вариант для тех, кто хочет познакомиться с Минском глубже и в комфортном темпе. Рекомендуем.
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О
Ольга
Очень понравилась индивидуальная экскурсия,нашим гидом был Вадим. Рассказывал интересно, подробно. Мы получили полное погружение и в историю и в современность. Трансфер на автомобиле, удобно, быстро,особенно в холодный зимний день). Были первый раз в Минске. Огромное спасибо за интересный и познавательный рассказ. Мы влюбились в Минск)
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Ольга
Мы в первый раз в Белоруссии Наш поезд прибывал рано в 8 утра но Вадим нас встретил на вокзале хотя экскурсия начиналась в 9 И очень глубоко нас окунул))в историю читать дальшеуменьшить
Минска очень познавательно интересно доступно и с душой все рассказал Хотели и в последующие дни с ним экскурсии продолжить… но он очень востребован и к сожалению не смог Но порекомендовал своих коллег на трипстере Много. . заранее бронируйте с Вадимом экскурсии
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А
Анна
Дата посещения: 20 авг 2025
Экскурсия понравилась. Вадим рассказывал просто исторические факты. Правда куда-то спешил, везде приходилось идти быстро за ним, что не очень понравилось.
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Е
Елена
Экскурсию нам провел не Вадим, а Дмитрий, о чем сообщили заранее. В целом Дмитрий обладает большой базой знаний по Минску, очень внимателен и услужлив - среди нас был малоподвижный турист, Дмитрий читать дальшеуменьшить
сориентировался и учел это обстоятельство, за что ему большое спасибо!!! По самой экскурсии: она проходила в основном по принципу "посмотрите налево, посмотрите направо". К сожалению вся информация была мало структурирована, вернее привязана к маршруту, поэтому целостного рассказа не было. Мы с супругом в Минске не в первый раз и присутствовали на более удачных с точки зрения повествования экскурсиях.